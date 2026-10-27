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Σε βάθος εκατοντάδων μέτρων κάτω από το έδαφος της Φινλανδίας, ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα πυρηνικής ασφάλειας στον κόσμο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Πρόκειται για μια εγκατάσταση που δεν σχεδιάστηκε για να παράγει ενέργεια, αλλά για να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συνοδεύουν τη χρήση της: την ασφαλή απομόνωση των ραδιενεργών αποβλήτων για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Το Onkalo, στη νοτιοδυτική Φινλανδία, αποτελεί την πρώτη υπόγεια εγκατάσταση παγκοσμίως που έχει σχεδιαστεί για τη μόνιμη γεωλογική διάθεση χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου. Έπειτα από 22 χρόνια κατασκευαστικών εργασιών, οι αρμόδιες αρχές της χώρας χορήγησαν την άδεια λειτουργίας του, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο ορόσημο για την πυρηνική βιομηχανία.

Η εταιρεία Posiva, που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, ανακοίνωσε την απόφαση την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ιστορική».

Μια υπόγεια εγκατάσταση χωρητικότητας 6.500 τόνων ουρανίου

Το Onkalo βρίσκεται στην περιοχή Εουραγιόκι (Eurajoki) και έχει κατασκευαστεί μέσα σε έναν βραχώδη σχηματισμό ηλικίας περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων ετών.

Η επιλογή του συγκεκριμένου γεωλογικού περιβάλλοντος συνδέεται με την ανάγκη μακροχρόνιας απομόνωσης των επικίνδυνων υλικών από το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο που αντιστοιχεί σε έως 6.500 τόνους ουρανίου, προερχόμενο από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες της Φινλανδίας.

Η διαδικασία αποθήκευσης βασίζεται σε διαδοχικά μέτρα προστασίας. Αρχικά, τα πυρηνικά κατάλοιπα θα τοποθετούνται σε ειδικά ανθεκτικά δοχεία, σχεδιασμένα για τη μακροχρόνια συγκράτηση των ραδιενεργών υλικών.

Στη συνέχεια, τα δοχεία θα μεταφέρονται σε ειδικά φρεάτια που βρίσκονται κατά μήκος υπόγειων σηράγγων. Οι ελεύθεροι χώροι θα γεμίζουν με πηλό, ενώ η τελική σφράγιση θα πραγματοποιείται με ενισχυμένο σκυρόδεμα.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα σύστημα πολλαπλών φραγμών, με στόχο να παραμείνουν τα απόβλητα απομονωμένα για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επένδυση 1 δισ. ευρώ και τελικές δοκιμές ασφαλείας

Το κόστος κατασκευής του Onkalo εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την τεχνική πολυπλοκότητα και τις ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές που απαιτεί η διαχείριση χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου.

Παρά τη χορήγηση της άδειας, η εγκατάσταση δεν περνά αυτομάτως στο στάδιο της πλήρους λειτουργίας.

Προηγείται η ολοκλήρωση εξειδικευμένων δοκιμών και επιθεωρήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να επικυρωθούν από τη Φινλανδική Αρχή Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την έναρξη της μόνιμης αποθήκευσης των πυρηνικών καταλοίπων.

Η Φινλανδία αποκτά έτσι προβάδισμα σε έναν τομέα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τις χώρες με πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Αντίστοιχες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται στη Σουηδία και τη Γαλλία, ωστόσο το φινλανδικό έργο βρίσκεται πιο κοντά στην έναρξη λειτουργίας.

Η σημασία του Onkalo ξεπερνά τα σύνορα της Φινλανδίας, καθώς η τεχνολογία και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για μελλοντικά έργα μόνιμης αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων.

Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες εργασιών και μια επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ, η Φινλανδία επιχειρεί να δώσει μια μακροχρόνια λύση σε ένα από τα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά και τεχνολογικά ζητήματα της πυρηνικής ενέργειας.