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Τις ενδείξεις πιθανών κερδοσκοπικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου έθεσε η Αθήνα στην έκτακτη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής Task Force που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ασυνήθιστη εικόνα που παρουσιάζει η προθεσμιακή αγορά, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου για τους θερινούς μήνες διαμορφώνονται υψηλότερα από εκείνες του επόμενου χειμώνα. Πρόκειται για μια στρέβλωση που προκαλεί ερωτήματα, δεδομένου ότι η ζήτηση ενέργειας είναι κατά κανόνα αυξημένη κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο κ. Τσάφος ζήτησε να διερευνηθεί κατά πόσο η διαμόρφωση αυτή αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης ή συνδέεται με κερδοσκοπικές κινήσεις στην αγορά. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι υψηλές θερινές τιμές αυξάνουν το κόστος αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου και μπορούν να μεταφερθούν στην ηλεκτροπαραγωγή και στους λογαριασμούς ενέργειας.

Κατά τη συνεδρίαση επισημάνθηκε, πάντως, ότι η πραγματική εικόνα ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης είναι καλύτερη από εκείνη που προκύπτει εάν εξεταστούν μεμονωμένα τα επίπεδα πλήρωσης των αποθηκών. Στη συνολική αποτίμηση συνυπολογίζονται οι διαθέσιμες ροές φυσικού αερίου, οι εισαγωγές LNG και η δυνατότητα των ευρωπαϊκών υποδομών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς.

Η ελληνική πλευρά έθεσε επίσης την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των υδάτινων αποθεμάτων και της στάθμης ποταμών, όπως ο Δούναβης, καθώς οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών. Η διαθεσιμότητα των πυρηνικών μονάδων αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αφού ενδεχόμενοι περιορισμοί στην παραγωγή μπορούν να ενισχύσουν τη ζήτηση για ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο και να ασκήσουν νέες πιέσεις στις τιμές.

Στο τραπέζι τέθηκαν, τέλος, οι μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφηκαν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ γειτονικών περιοχών της Ευρώπης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη νέας διερεύνησης των παραγόντων που προκαλούν αυτές τις διαφορές, από τους περιορισμούς στις διασυνδέσεις και τη συμφόρηση των δικτύων έως τη διαφορετική διαθεσιμότητα μονάδων παραγωγής.

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