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Στον ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε διασυνδεδεμένο ενεργειακό διάδρομο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας μιλώντας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου που συνδιοργάνωσαν η Helleniq Energy και το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF) στην Αθήνα.

Ο κ. Τσιμάρας επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ρυθμιστικής Αρχής πως η ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε ενεργειακό διάδρομο προϋποθέτει μια σταδιακή σύγκλιση του ρυθμιστικού πλαισίου των χωρών της Μεσογείου.

Υπογράμμισε, παράλληλα, πως η ανάπτυξη στρατηγικών ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων και στη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας ολόκληρης της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη γεωπολιτική στρατηγική θέση της Ελλάδας που την καθιστά «πύλη εισόδου» στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ μέσα από τη θέση που κατείχε ως Αντιπρόεδρος του MEDREG (Ένωση Μεσογειακών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) αλλά και της ενεργού συμμετοχής του στο EMGF, εργάστηκε για την ενίσχυση της συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών της Μεσογείου και την προώθηση ενός σταθερού και διαφανούς θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις.

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