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Επίκειται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της πρώτης μονάδας παραγωγής συμπιεσμένου βιομεθανίου στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας που αναπτύσσει το έργο σε συνεργασία με τη ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ, στις εγκαταστάσεις της τελευταίας στη Φιλιππιάδα. Το παραγόμενο βιομεθάνιο θα αξιοποιείται ως καύσιμο κίνησης (bio-CNG), μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Το έργο αφορά την αναβάθμιση βιοαερίου σε βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας και τη μετέπειτα συμπίεση και αποθήκευσή του, ώστε να αξιοποιείται ως καύσιμο κίνησης.

Η Δρ. Κυριακή Καρακίτσου, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Θυγατρικών Εταιρειών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η ανάπτυξη του βιομεθανίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων και τη σταδιακή διεύρυνση των διαθέσιμων ανανεώσιμων καυσίμων στη χώρα μας. Μέσα από το πιλοτικό έργο της εταιρείας μας σε συνεργασία με τη ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ, επενδύουμε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην αξιολόγηση λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή μετάβαση, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτηση από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές.

Η τεχνική και αδειοδοτική εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί μέχρι σήμερα κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με την πρόσθετη τεχνογνωσία που θα προκύψει από τη δοκιμαστική και μετέπειτα λειτουργία της μονάδας, αποτελεί σημαντική βάση για την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ευρύτερης αξιοποίησης του βιομεθανίου στην Ελλάδα. Η χορήγηση της ‘Αδειας Εγκατάστασης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου μας. Προχωράμε άμεσα στο επόμενο στάδιο, ώστε μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, να υποβάλουμε αίτηση για τη χορήγηση ‘Αδειας Λειτουργίας, με στόχο την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, σύμφωνα με το νόμο, αδειοδοτικής διαδικασίας και τη θέση της μονάδας σε πλήρη λειτουργία αρχές του επόμενου έτους».

Όπως δήλωσε ο κ. Πέτρος Πάνου, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Αεριοκίνησης & Απομακρυσμένων Πελατών CNG & ssLNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η επικείμενη έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του βιομεθανίου στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες παραγωγής και διάθεσής του μέσω υφιστάμενων υποδομών. Η συμπίεσή του σε bio-CNG επιτρέπει τη μεταφορά του μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON, που διαθέτει η ΔΕΠΑ Εμπορίας και το οποίο αριθμεί 34 σημεία ανεφοδιασμού σε όλη τη χώρα και επεκτείνεται διαρκώς. Η έκδοση της πρώτης ‘Αδειας Εγκατάστασης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στη χώρα μας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου.

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