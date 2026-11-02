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Την επαναφορά του ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω του δικτύου αγωγών της Ουκρανίας φέρεται να προωθεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο των διπλωματικών διαβουλεύσεων για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική πλευρά ασκεί πιέσεις ήδη από τον Σεπτέμβριο, επιδιώκοντας να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι εξαγωγές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές από το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από κυβερνήσεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

Το σχέδιο Κούσνερ και Γουίτκοφ και ο ρόλος αμερικανικής εταιρείας

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου για τη Ρωσία και την Ουκρανία, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι, κατά τις πληροφορίες της WSJ, εισηγούνται ένα σχήμα επανέναρξης των ενεργειακών συναλλαγών.

Η πρότασή τους προβλέπει ότι οι πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου θα πραγματοποιούνται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας, με στόχο την παράκαμψη των ευρωπαϊκών κυρώσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

Παράλληλα, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες για Αμερικανούς επενδυτές, οι οποίοι θα αποκτούσαν ρόλο στη διαμεσολάβηση των συναλλαγών φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις ευρύτερες αμερικανικές προσπάθειες για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα καλύπτει τις ενεργειακές υποδομές των δύο εμπόλεμων χωρών.

Πάντως, το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει άμεσα και από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal.