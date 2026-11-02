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Με τίτλο: «Reinvesting in Greece: Προοπτικές και στρατηγικές επιλογές για την επόμενη μέρα» και με ομιλίες από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup και τον Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EUROBANK, άνοιξε αυλαία, επιστρέφοντας δυναμικά, το 9o Athens Investment Forum, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η Vertical Solutions.

Κυριάκος Πιερρακάκης: 20 δισ. ευρώ νέων επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας μέσω του Invest Ahead

Νέες επενδύσεις έως 20 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας μπορεί να κινητοποιήσει η πρωτοβουλία Invest Ahead, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Μιλώντας στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum, ο Υπουργός παρουσίασε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και τον σχεδιασμό για τη συνέχιση της προσέλκυσης και χρηματοδότησης επενδύσεων, δίνοντας έμφαση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στις δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος.

«Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάσαμε και την πρωτοβουλία Invest Ahead, έναν επενδυτικό χάρτη για τα επόμενα 10 χρόνια, που θα εντοπίζει περίπου 30 συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Οι ευκαιρίες αυτές εκτείνονται από την αγροδιατροφή και τη μεταποίηση έως την ενέργεια, τις υποδομές, τις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και τη γαλάζια οικονομία. Ο υπουργός αναφέρθηκε ενδεικτικά στις μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά και στα ναυπηγεία σκαφών πολυτελείας, υπογραμμίζοντας την πρόθεση να προσδιοριστούν συγκεκριμένα επενδυτικά πεδία.

«Και η δυνητική επίδραση αυτών των ευκαιριών υπολογίζουμε ότι μπορεί να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ νέων επενδύσεων σε βάθος δεκαετίας», τόνισε.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, η πρωτοβουλία επιδιώκει να προχωρήσει πέρα από την παρουσίαση των γενικών πλεονεκτημάτων της χώρας. «Με το Invest Ahead προχωρούμε ουσιαστικά ένα βήμα πέρα από τις παραδοσιακές πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή στο να παρουσιάζουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δημιουργούμε έναν επενδυτικό οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προετοιμασία της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χαρακτήρισε ιστορικό καταλύτη για την κινητοποίηση επενδύσεων. Η συνέχιση της χρηματοδότησης, όπως υπογράμμισε, στηρίζεται στον συνδυασμό διαθέσιμων εργαλείων και στην ενίσχυση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε κεφάλαια.

«Αξιοποιούμε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα συνεχίσουν να έρχονται, τις δυνατότητες του τραπεζικού συστήματος», σημείωσε. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε νέο πρόγραμμα δανείων και εγγυήσεων, με δημόσιους πόρους 1,5 δισ. ευρώ και δυνατότητα κινητοποίησης συνολικής χρηματοδότησης 5 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρουσιάζοντας την πορεία των επενδύσεων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το 2019 αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου περίπου 21%. Για το 2026 εκτίμησε ότι θα φτάσουν στο 17,7%, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της απόστασης. Η επόμενη φάση, όπως εξήγησε, είναι η μετάβαση σε μια οικονομία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, η οποία προϋποθέτει επενδύσεις και εμπιστοσύνη, μια εμπιστοσύνη που η Ελλάδα έχει ανακτήσει.

Ως σημαντικότερο πλεονέκτημα ανέδειξε τα περιθώρια ανάπτυξης μιας οικονομίας που δεν έχει εξαντλήσει τις παραγωγικές δυνατότητές της.

«Η Ελλάδα δεν προσφέρει μόνο πρόσβαση σε μια αγορά. Προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο μετασχηματισμό μιας ολόκληρης οικονομίας», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε ο Κ. Πιερρακάκης, ο στόχος της επόμενης περιόδου είναι να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες μέσα από συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες και χρηματοδοτικά μέσα. «Η επόμενη πρέπει να γίνει η δεκαετία της δημιουργίας και των μεγάλων ευκαιριών», σημείωσε.

Φωκίων Καραβίας (EUROBANK): Η συζήτηση πρέπει να αφορά και το πώς θα μεγαλώσει η οικονομία

Στην ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων επικεντρώθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Χ. Καραβίας, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη με τη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή.

«Στην Ελλάδα, η ανάγκη διατήρησης βιώσιμων οικονομικών έχει γίνει κοινό κτήμα μετά την κρίση», ανέφερε. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική πολιτική εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από τον εκλογικό κύκλο.

«Στην Ελλάδα, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι σημαντική. Είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετή», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank

Χαρακτήρισε μη παραγωγική τη δημόσια συζήτηση που εξαντλείται στο «πώς θα μοιράσουμε την πίτα», ακόμη και με κίνδυνο για τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ απουσιάζουν οι προτάσεις για την αύξησή της.

«Στην Ελλάδα, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι σημαντική. Είναι σημαντική, αλλά όχι αρκετή», τόνισε. Υπογράμμισε ότι θα ήταν επιθυμητό σημαντικό μέρος των επενδύσεων να κατευθύνεται σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες, υψηλής παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή της εξόδου του τραπεζικού συστήματος από τον φαύλο κύκλο της κρίσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προειδοποίησε για τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τη διάβρωση της εμπιστοσύνης. «Η Ελλάδα ξεχωρίζει θετικά στην παρούσα κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη», σημείωσε, καλώντας να αξιοποιηθεί αυτή η διαφορά για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων.