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Στην τελική ευθεία περνά η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, έπειτα από δεκαετίες σχεδιασμών, καθυστερήσεων και διοικητικών εμποδίων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης, κλείνοντας τον τελευταίο μεγάλο κύκλο θεσμικών ελέγχων πριν από την έναρξη της κατασκευής.

Η σύμβαση με την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ–ΜΕΤΚΑ πρόκειται να υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Η εγκατάσταση του εργοταξίου τοποθετείται χρονικά μέσα στον Νοέμβριο, ενώ έως τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες εφαρμογής.

Οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο το πάρκο να ολοκληρωθεί και να ανοίξει για το κοινό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2029.

Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν σχεδιαστεί στην Αττική. Θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση 741 στρεμμάτων κατά μήκος του Φαληρικού Όρμου, με σκοπό να μετατρέψει μία επί δεκαετίες υποβαθμισμένη παράκτια ζώνη σε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού.

Ο σχεδιασμός προβλέπει εκτεταμένες φυτεύσεις και χιλιάδες νέα δέντρα, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και σημεία αναψυχής. Βασικός άξονας της παρέμβασης είναι η επανασύνδεση της Καλλιθέας και του Μοσχάτου με τη θάλασσα, ώστε το παραλιακό μέτωπο να γίνει ελεύθερα και καθολικά προσβάσιμο.

Η χρηματοδότηση του συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, φθάνει τα 370 εκατ. ευρώ και έχει εξασφαλιστεί με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να φτάσει το έργο στη σημερινή φάση χρειάστηκε να ολοκληρωθούν 11 διαφορετικές μελέτες, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και ο διεθνής διαγωνισμός, αλλά και να εξεταστούν οι ενστάσεις και οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί.

Η διαδικασία πέρασε διαδοχικά από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η τελευταία θετική απόφαση επιτρέπει στην Περιφέρεια να προχωρήσει χωρίς άλλη θεσμική εκκρεμότητα στην υπογραφή της κατασκευαστικής σύμβασης.

«Το έργο προχωρά πλέον οριστικά και αμετάκλητα», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι όταν η σημερινή περιφερειακή διοίκηση ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2024, η ανάπλαση αντιμετώπιζε ακόμη και τον κίνδυνο απένταξης. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε επανασχεδιασμός και νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε να διασωθεί η χρηματοδότηση και να ξεπεραστούν οι διοικητικές και τεχνικές εκκρεμότητες.

Με την υπογραφή της σύμβασης, η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου εγκαταλείπει πλέον οριστικά τη μακρά περίοδο των εξαγγελιών. Το κρίσιμο στοίχημα μεταφέρεται τώρα στο πεδίο της κατασκευής και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ώστε ένα αίτημα περίπου τεσσάρων δεκαετιών να αποκτήσει, για πρώτη φορά, ορατό ορίζοντα ολοκλήρωσης.

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