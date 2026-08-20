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Σε τρία χρόνια από σήμερα, το δεύτερο εξάμηνο του 2029 εκτιμάται ότι θα γίνουν τα εγκαίνια για το ΑΕΝΑΟΝ, το νέο μητροπολιτικό πάρκο στη Φαληρικό Ορμο που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά το παράκτιο μέτωπο της Αθήνας από το ΣΕΦ έως το Ταε κβο ντο λειτουργώντας συμπληρωματικά με την έτερη μεγάλη ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Μετά τη σχετική έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση με το ανάδοχο σχήμα των ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ- ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.- ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές Σεπτεμβρίου έναντι συμβατικού τιμήματος 241,55 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (299,53 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνήλθε στις 24 Ιουλίου προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου της Περιφέρειας για τη δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαληρικό Ορμο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, συγκροτώντας έναν ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, με την Περιφέρεια να κάνει λόγο για «άνοιγμα» της πόλης προς τη θάλασσα και δη του αστικού ιστού της Καλλιθέας, του Μοσχάτου και του Παλαιού Φαλήρου. Ο σχεδιασμός εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανασύνταξης του παράκτιου μετώπου της πρωτεύουσας και επαναπροσδιορισμού της σχέσης της Αθήνας με τη θάλασσα, σε μία ζώνη όπου τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνονται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Χθες ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μία εξέλιξη που ανάβει ουσιαστικά το «πράσινο φως» για το κρίσιμο βήμα της υλοποίησης του έργου, «του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου» σύμφωνα με τον ίδιο. Η ημερομηνία της υπογραφής έχει οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου μετά από μία μακρά διαδικασία εγκρίσεων και μελετών. Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του Περιφερειάρχη στα κοινωνικά δίκτυα «τον Ιανουάριο του 2024 παραλάβαμε ένα εμβληματικό έργο, ένα όνειρο σχεδόν 40 χρόνων για τους κατοίκους της περιοχής και ολόκληρης της Αττικής, στα όρια της απένταξης. Δεν συμβιβαστήκαμε με την ιδέα ότι «δεν γίνεται», ξαναχτίσαμε από την αρχή την αξιοπιστία της Περιφέρειας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Επαναφέραμε στο τραπέζι τις ομάδες διαπραγμάτευσης και τους τεχνικούς συμβούλους.

Δουλέψαμε μεθοδικά, διορθώσαμε εκκρεμότητες, απαντήσαμε σε κάθε παρατήρηση και εξασφαλίσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση των 370 εκατ. ευρώ. Και στα τέλη Νοεμβρίου του 2024, όταν παρουσιάσαμε δημόσια το «ΑΕΝΑΟΝ», δεσμευτήκαμε ξανά: μέσα σε 24 μήνες θα έχουμε φτάσει στη σύμβαση κατασκευής. Χρειαστήκαμε 21. Μέσα σε αυτούς τους 21 μήνες ολοκληρώσαμε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφαλίσαμε δεκάδες απαραίτητες αδειοδοτήσεις, συντάξαμε τα τεύχη και τους όρους δημοπράτησης, πραγματοποιήσαμε διεθνή διαγωνισμό, αντιμετωπίσαμε ενστάσεις και προσφυγές και δικαιωθήκαμε.

Και κυρίως, περάσαμε με επιτυχία από τέσσερις διαφορετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θεσμούς: την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, πλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα κι εφόσον μπουν οι υπογραφές στις 2 Σεπτεμβρίου, υπολογίζεται ότι μέσα στο Νοέμβριο θα στηθεί το εργοτάξιο, έως τα μέσα Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι μελέτες εφαρμογής, ώστε τον Ιανουάριο του 2027 να ξεκινήσουν τα έργα και το δεύτερο μισό του 2029 να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια.

Επισημαίνεται εδώ ότι το «ΑΕΝΑΟΝ» θεωρείται από τις πλέον σημαντικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή για την «στροφή» της πόλης προς τη θάλασσα στην περιοχή που χωροθετείται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Tae Kwon Do» και μπροστά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αφορά μία ευρύτερη έκταση πλέον των 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη «μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού».

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν προσβάσιμο για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας. Ειδικότερα, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων, ενώ το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα διατεθεί για ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων ήπιων εμπορικών χρήσεων.

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