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Νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», με την κυβέρνηση να επιχειρεί να επιταχύνει την επιστροφή χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά και να αυξήσει τη συμμετοχή, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί μόλις 11.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας.

Η βασική αλλαγή αφορά τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία κατοικίες, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν. Έτσι, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση για δύο, τρία ή και περισσότερα κλειστά σπίτια, με ανώτατη ενίσχυση έως 36.000 ευρώ για κάθε επιλέξιμη κατοικία.

Αντίθετα, για τα ακίνητα που ήδη χρησιμοποιούνται ως κατοικίες παραμένει ο περιορισμός της μίας αίτησης, με προϋπόθεση το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια

Η νέα στρατηγική του προγράμματος αποτυπώνεται και στον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων. Οι κλειστές κατοικίες θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, προκειμένου να ενισχυθεί ο στόχος της αύξησης της προσφοράς κατοικιών στην αγορά.

Οι αιτήσεις για ανοικτά ακίνητα θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο, ενώ ειδικά για αυτή την κατηγορία προβλέπεται χρονική κατάταξη με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας μπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω μέσω του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος.

Το ύψος της επιδότησης για εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης διαμορφώνεται από 70% έως 95%, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Η χρηματοδότηση υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων, ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για συμπληρωματικές εργασίες και υπηρεσίες, όπως αμοιβές μηχανικών, έκδοση απαιτούμενων αδειών και ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν

Για να θεωρηθεί ένα ακίνητο επιλέξιμο στο πρόγραμμα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βασικά κριτήρια είναι:

Οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990

Επιφάνεια έως 120 τ.μ., με εξαίρεση τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, όπου το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ.

Το πρόγραμμα διαφοροποιείται από προηγούμενες δράσεις, καθώς οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση. Αρκεί μία παρέμβαση που θα βελτιώσει την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα.

Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να κατευθυνθεί σε εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, όπως αλλαγές σε κουζίνες, μπάνια, δάπεδα, πλακάκια και άλλες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την εικόνα και τη χρηστικότητα του ακινήτου.

Νέα δεδομένα για τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο πλαίσιο των διορθωτικών αλλαγών διευκρινίστηκε και το ζήτημα των οικογενειακών κριτηρίων που επηρεάζουν την ένταξη στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο γενικός όρος «παιδιά» αντικαταστάθηκε από τον πιο συγκεκριμένο όρο «ανήλικα τέκνα», ώστε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος υπολογισμού των εισοδηματικών ορίων.

Οι αλλαγές έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας των κλειστών ακινήτων, η οποία μεταφέρθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Καθοριστική σημασία για την ηλεκτρονική αίτηση έχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του ακινήτου. Ο ΑΤΑΚ και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι σωστά δηλωμένα στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Τυχόν αναντιστοιχίες στα στοιχεία μπορούν να εμποδίσουν την έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας και να καθυστερήσουν την ένταξη του ακινήτου.

Μετά την έγκριση της αίτησης προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής μέρους της επιχορήγησης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά.

Η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω των νέων ρυθμίσεων να ενεργοποιήσει το μεγάλο απόθεμα κλειστών κατοικιών, μετατρέποντάς το σε διαθέσιμη προσφορά για την αγορά κατοικίας και ενισχύοντας παράλληλα την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

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