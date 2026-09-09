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Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της Αθήνας να εδραιωθεί ως αναδυόμενος κόμβος για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, καθώς ένας ακόμη κολοσσός των εναλλακτικών επενδύσεων, η Verition Fund Management, εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας γραφείου στην ελληνική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το αμερικανικό multistrategy hedge fund βρίσκεται στα πρώτα στάδια διερεύνησης για το άνοιγμα γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Η δυνητική είσοδος της Verition έρχεται σε συνέχεια των κινήσεων της Millennium Management αλλά και της μεταφοράς της έδρας του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτοί επενδυτικοί οργανισμοί διαχειρίζονται συνδυαστικά κεφάλαια ύψους 134 δισ. δολαρίων. Εκπρόσωποι τόσο της Millennium όσο και της Verition αρνήθηκαν να προβούν σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες.

Η Verition Fund Management LLC ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στο Γκρήνουιτς του Κονέκτικατ, διατηρώντας παράλληλα διεθνές δίκτυο γραφείων σε Ευρώπη και Ασία. Η εταιρεία ειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων επενδυτικών στρατηγικών, όπως η αγορά ομολόγων και σταθερού εισοδήματος, τα μακροοικονομικά στοιχήματα, η διαιτησία μετατρέψιμων τίτλων και μεταβλητότητας, καθώς και ποσοτικές στρατηγικές (quantitative trading).

Κεντρική φιλοσοφία του ομίλου αποτελεί η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με χαμηλή συσχέτιση προς τις παραδοσιακές αγορές και εστίαση στη δυναμική κατανομή κεφαλαίων, τη διατήρηση του κεφαλαίου και την αυστηρή διαχείριση κινδύνου.

Η πιθανή προσθήκη της Verition στην αυξανόμενη λίστα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξετάζουν την Αθήνα ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής αγοράς στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και υψηλόβαθμων στελεχών από τα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

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