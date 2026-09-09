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Η UBS προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές μετοχές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών σε περίπτωση που η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αρχίσει να ασκεί πιέσεις στις μετοχές, επισημαίνοντας τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την επενδυτική θεματολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε σημείωμά του προς τους επενδυτές, ο αναλυτής της UBS Holt, Μισέλ Λέρνερ, ανέφερε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πληθωρισμός, οι δημοσιονομικές ανησυχίες στις υπερχρεωμένες οικονομίες και οι μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης της αλυσίδας εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Αντίθετα, οι αποτιμήσεις των μετοχών παραμένουν πολύ υψηλότερες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, οι αγορές μετοχών έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τις συγκεκριμένες μακροοικονομικές ανησυχίες, επιβραβεύοντας τις ισχυρές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους και την ανάπτυξη που τροφοδοτείται από τις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε ο Λέρνερ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτή η απόκλιση ενδέχεται να μην διαρκέσει. «Η ιστορία δείχνει ότι τα επεισόδια κατά τα οποία οι επενδυτές της αγοράς ομολόγων ασκούν πιέσεις σπάνια παραμένουν περιορισμένα, δεδομένης της δυσκολίας περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων χωρίς να αποδυναμωθεί η ανάπτυξη ή να τροφοδοτηθεί ο πληθωρισμός», έγραψε ο Λέρνερ.

Μεταξύ των οικονομιών με υψηλό χρέος, οι μετοχές της Wall Street εμφανίζονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο μετάδοσης των πιέσεων, σύμφωνα με την ανάλυση.

Ο αναλυτής της UBS υπογράμμισε ότι πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα όσες δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης, διαπραγματεύονται σε αποτιμήσεις που προϋποθέτουν ιστορικά υψηλές μελλοντικές ταμειακές ροές, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια αύξηση του κόστους κεφαλαίου.

«Στην πράξη, αυτό καθιστά την αμερικανική αγορά μετοχών την αγορά με τη μεγαλύτερη διάρκεια μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών», έγραψε ο Λέρνερ.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων αυξάνουν επίσης τον απαιτούμενο συντελεστή απόδοσης για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης, πρόσθεσε, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ήδη υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις αποδόσεις που μπορούν να αποφέρουν.

Σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, ο Λέρνερ συνιστά στους επενδυτές να προτιμούν εταιρείες με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ισχυρούς ισολογισμούς και περιορισμένη έκθεση στον κίνδυνο διάρκειας, ενώ προτείνει μεγαλύτερη προσοχή σε εταιρείες με υψηλές αποτιμήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις που υπερβαίνουν την εσωτερική παραγωγή ταμειακών ροών τους.

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