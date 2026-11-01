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Με επιδότηση από 70% έως 95% και χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες, το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» δίνει σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων τη δυνατότητα να επισκευάσουν και να αναβαθμίσουν ενεργειακά τα ακίνητά τους. Πρώτα θα ανοίξει ο κύκλος των αιτήσεων για τα κλειστά σπίτια, ενώ θα ακολουθήσουν οι κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύριες.

Η δημοσιοποίηση του Οδηγού Εφαρμογής επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να οργανώσουν τον φάκελό τους, χωρίς να σηματοδοτεί την έναρξη των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της πλατφόρμας και οι προθεσμίες για καθεμία από τις δύο φάσεις θα ανακοινωθούν αργότερα. Προηγείται, επομένως, η προετοιμασία των στοιχείων του ακινήτου και του σχεδίου των εργασιών.

Η δράση εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021–2027, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. Εκτός από την ενίσχυση για τις τεχνικές παρεμβάσεις, προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται στον Οδηγό.

Το πρώτο βήμα πριν από την αίτηση

Αφετηρία για τη διεκδίκηση της επιδότησης αποτελεί η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας του ακινήτου. Η έκδοσή της πρέπει να προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτόματη έγκριση ούτε κατοχυρώνει την επιχορήγηση. Αποτελεί το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει αξιολόγηση και έλεγχο των προϋποθέσεων.

Η σχετική πλατφόρμα για τις Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας έχει προηγηθεί του συστήματος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Με τη δημοσίευση του Οδηγού, οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να εξετάσουν αναλυτικά τα κριτήρια συμμετοχής, τις δαπάνες που καλύπτονται και τα βήματα μέχρι την εκταμίευση.

Στο διάστημα της προετοιμασίας, χρειάζεται να διασταυρώσουν τα στοιχεία της ιδιοκτησίας, να εξασφαλίσουν τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις συνιδιοκτητών και να διευθετήσουν πολεοδομικές εκκρεμότητες. Παράλληλα, μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες του σπιτιού και να καταρτίσουν τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που θα προτείνουν.

Κομβικό έγγραφο είναι το Σχέδιο Παρεμβάσεων, όπου καταγράφονται οι προβλεπόμενες εργασίες και το κόστος τους. Από αυτό προκύπτει το ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης, ενώ μέσω του ίδιου σχεδίου ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση ανταποκρίνεται στους όρους χρηματοδότησης.

Η συμμετοχή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την οριστική υποβολή. Ωστόσο, η συνδρομή του μπορεί να διευκολύνει την επιλογή των κατάλληλων εργασιών, την ορθή αποτύπωσή τους και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού κόστους, ώστε η πρόταση να είναι σωστά οργανωμένη.

Οι εργασίες που καλύπτει η επιδότηση

Η χρηματοδότηση αφορά τόσο την αποκατάσταση φθορών όσο και τη λειτουργική ανανέωση του σπιτιού. Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ανακατασκευή κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση ειδών υγιεινής και δαπέδων, καθώς και η αλλαγή της εξωτερικής πόρτας και των εσωτερικών κουφωμάτων.

Καλύπτονται επίσης εργασίες στα ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δίκτυα, είτε πρόκειται για συντήρηση είτε για αντικατάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται επισκευές δομικών στοιχείων, αποκατάσταση σοβάδων, τοποθέτηση πλακιδίων και ελαιοχρωματισμοί. Προβλέπονται ακόμη εσωτερικές διαρρυθμίσεις και, όπου είναι απαραίτητο, παρεμβάσεις που διευκολύνουν την προσβασιμότητα.

Η ανακαίνιση, πάντως, πρέπει να συνοδεύεται από ενεργειακή αναβάθμιση. Κάθε πρόταση οφείλει να συνδυάζει τις δύο κατηγορίες εργασιών και να επιτυγχάνει βελτίωση του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή βαθμίδα. Η συγκεκριμένη απαίτηση αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού των παρεμβάσεων.

Για το ενεργειακό σκέλος χρηματοδοτούνται η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Έτσι, οι εργασίες συνδέουν τη βελτίωση της κατοικίας με τον περιορισμό των ενεργειακών της αναγκών.

Η ηλεκτρονική υποβολή και τα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Δεν προβλέπεται προσκόμιση φυσικού φακέλου, ενώ τα απαιτούμενα έγγραφα διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση.

Κατά την αρχική υποβολή χρειάζονται το Σχέδιο Παρεμβάσεων, οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και όσα πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Το πλήρες σύνολο των δικαιολογητικών και των δηλώσεων αποτυπώνεται στα παραρτήματα του Οδηγού, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να προετοιμάσουν εγκαίρως τον φάκελό τους.

Σε επόμενο στάδιο, μετά τη θετική αξιολόγηση, θα υποβάλλονται το αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Για την κατάθεσή τους θα ισχύει συγκεκριμένη προθεσμία, όπως προβλέπεται στη διαδικασία.

Ο Οδηγός περιγράφει συνολικά τη διαδρομή από την ψηφιακή αίτηση και την αξιολόγηση μέχρι την έγκριση της χρηματοδότησης, την υλοποίηση των εργασιών και την τελική εκταμίευση. Καθορίζει επίσης τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προθεσμίες και τους ελέγχους με τους οποίους πιστοποιείται η ολοκλήρωση των έργων.

Η προτεραιότητα στα μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα υπηρετεί τον στόχο της επιστροφής κλειστών κατοικιών στην αγορά. Η δεύτερη φάση στρέφεται στα σπίτια που κατοικούνται ήδη, επιδιώκοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα νοικοκυριά που θα ενταχθούν.

Με την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και την ενεργειακή βελτίωση παλαιότερων κατασκευών, το πρόγραμμα συνδέει τη στεγαστική στήριξη με τη μείωση των ενεργειακών δαπανών. Για τους ενδιαφερόμενους, το διαθέσιμο διάστημα μέχρι την έναρξη των αιτήσεων προσφέρεται για έλεγχο των προϋποθέσεων και ολοκλήρωση της απαραίτητης προεργασίας.