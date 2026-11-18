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Την Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων σε τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας & Ασφάλειας (Defence)» του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών, την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και τη στήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, εκ των οποίων 50 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις στους τομείς στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και 50 εκατ. ευρώ στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας (Defence). Η Δράση αφορά επενδύσεις στο σύνολο της χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής.

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγής κρίσιμων προϊόντων και τεχνολογιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διασφάλιση και ενδυνάμωση των αντίστοιχων αλυσίδων αξίας, καθώς και στην ενίσχυση των βιομηχανικών και αμυντικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών διττής χρήσης (dual use).

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης των επιχειρήσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων τομέων.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 2.000.000 έως 6.000.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει έως 50%, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 3.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις προβλεπόμενες στην Πρόσκληση διαχειριστικές περιόδους.

Η Δράση απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις με τεκμηριωμένη σύνδεση με στρατηγικούς τομείς STEP ή/και Άμυνας και Ασφάλειας.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή/και παραγωγή κρίσιμων προϊόντων και τεχνολογιών, στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που έχουν στρατηγική σημασία για την Ευρώπη.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται από τους όρους της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και των προϋποθέσεων τεκμηρίωσης της συνάφειας της επένδυσης με τους στρατηγικούς τομείς της Δράσης.

Τα ποσοστά δημόσιας ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης και το εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται σε 24 μήνες από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων περιγράφονται στην Πρόσκληση της Δράσης.

Η Δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη στρατηγικών τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των παραγωγικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας σε τομείς κρίσιμης σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και ασφάλεια.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 15:00 έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η Πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr, και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr, καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.