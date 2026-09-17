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Με τίμημα άνω των 30 εκατ. ευρώ, κατά τις πληροφορίες, έκλεισε το πρώτο deal μετά τη θερινή σεζόν στον ξενοδοχειακό κλάδο, φέρνοντας μάλιστα και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Ο λόγος για την πώληση του ιστορικού ξενοδοχείου Athens Zafolia Hotel στην Αθήνα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 87-89, που ανακοινώθηκε κι επισήμως χθες με αγοραστές τις επενδυτικές Highgate και Eternam.

Το ξενοδοχείο με ιστορία πέντε δεκαετιών στον τουρισμό της πόλης, διαθέτει 191 δωμάτια, πισίνα και εστιατόριο στον τελευταίο όροφο με θέα στον Λυκαβηττό και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού κέντρου και των δικαστηρίων της πόλης, σε μικρή απόσταση από τα σημαντικότερα σημεία αναψυχής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας».

Από πλευράς των πρώην ιδιοκτητών, της οικογένειας Ζαφόλια, φαίνεται ότι κλείνει σε αυτή τη συγκυρία ένας μεγάλος κύκλος που άνοιξε από την προηγούμενη γενιά, με την πώληση σε ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούσαν, από την πλευρά τους, ένα ισχυρό «όχημα» για τη δραστηριοποίησή τους στον τουρισμό της Αθήνας. Το νέο επενδυτικό σχήμα θα προχωρήσει σε περαιτέρω επένδυση στο ξενοδοχείο με σκοπό την επανατοποθέτησή του στην αγορά.

«Το εμβληματικό αυτό ακίνητο βρίσκεται υπό την κυριότητα της οικογένειάς μας από το 1977 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της αθηναϊκής φιλοξενίας», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση χθες του κ. Στέφανου Ζαφόλια, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Athens Zafolia Hotel.

Από την έναρξη της λειτουργίας του και καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, το ξενοδοχείο παρέμεινε υπό την κυριότητα της οικογένειας Ζαφόλια, «αποτελώντας έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής αφοσίωσης της οικογένειας στον κλάδο της φιλοξενίας, του επιχειρηματικού της οράματος και της μακροπρόθεσμης επένδυσής της τόσο στο ίδιο το ακίνητο όσο και στους ανθρώπους του».

Το ξενοδοχείο ανήκει στην ομπρέλα της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ”», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ιστορικού ξενοδοχείου. Από την πλευρά της, η αμερικανική Highgate, γνωστή διεθνής εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, αναζητούσε εδώ και καιρό την κατάλληλη ευκαιρία για την είσοδό της στην αγορά της Αθήνας.

Η εταιρεία έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αξίας άνω των 15 δισ. δολαρίων και παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική.

Με ιστορικό τριάντα ετών στον κλάδο της φιλοξενίας, «η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός ακινήτου, από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έως την ανακεφαλαιοποίηση ή την αποεπένδυσή του», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η γαλλική Eternam είναι εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με δραστηριότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αγοράς ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών κεφαλαίων ακινήτων, επενδυτικών σχημάτων (club deals) και επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα.

Η Eternam διαχειρίζεται περισσότερα από 25 επενδυτικά κεφάλαια και 30 επενδυτικά σχήματα τύπου club deal, τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αξίας άνω του 1,7 δισ. ευρώ. Στα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται ξενοδοχειακά ακίνητα αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερα από 115 ξενοδοχεία και 8.000 δωμάτια.

Τώρα, η εξαγορά ολοκληρώθηκε μέσω ειδικού εταιρικού οχήματος που συστάθηκε από τις Highgate και Eternam ειδικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η Highgate θα αναλάβει εφεξής τη διαχείριση του ξενοδοχείου βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας διαχείρισης. Σημειωτέον ότι προς τα τέλη Αυγούστου έγινε η σύσταση της εταιρείας «Zafolia Bidco MAE», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα 9,9 εκατ. ευρώ.

Η Argenta Corporate Finance ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ξενοδοχείου και της οικογένειας Ζαφόλια, ενώ η δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενήργησε ως νομικός τους σύμβουλος.

Η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης ενήργησε ως νομικός σύμβουλος των Highgate και Eternam.

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