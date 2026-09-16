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Οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “ΑΤΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ”», ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ιστορικού ξενοδοχείου Athens Zafolia Hotel (το «Ξενοδοχείο»), ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις Highgate και Eternam.

Η Highgate αποτελεί κορυφαία διεθνή εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ η Eternam είναι κορυφαία γαλλική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε μέσω ειδικού εταιρικού οχήματος που συστάθηκε από τις Highgate και Eternam ειδικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η Highgate θα αναλάβει εφεξής τη διαχείριση του Ξενοδοχείου βάσει μακροχρόνιας συμφωνίας διαχείρισης.

Το Ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για τον ξενοδοχειακό κλάδο της πόλης και συνδέεται άρρηκτα με τις εμπειρίες διαδοχικών γενεών επισκεπτών της ελληνικής πρωτεύουσας.

Η σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει 191 δωμάτια, πισίνα και εστιατόριο στον τελευταίο όροφο με πανοραμική θέα στον Λυκαβηττό, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού κέντρου και των δικαστηρίων της πόλης, σε μικρή απόσταση από τα σημαντικότερα σημεία αναψυχής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας.

Από την έναρξη της λειτουργίας του και καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, το Ξενοδοχείο παρέμεινε υπό την κυριότητα της οικογένειας Ζαφόλια, αποτελώντας έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής αφοσίωσης της οικογένειας στον κλάδο της φιλοξενίας, του επιχειρηματικού της οράματος και της μακροπρόθεσμης επένδυσής της τόσο στο ίδιο το ακίνητο όσο και στους ανθρώπους του. Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου για την οικογένεια Ζαφόλια και την έναρξη μιας νέας εποχής για το Ξενοδοχείο.

Ο κ. Στέφανος Ζαφόλιας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Athens Zafolia Hotel, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε με τις Highgate και Eternam για την ολοκλήρωση μιας τόσο σημαντικής συναλλαγής. Το εμβληματικό αυτό ακίνητο βρίσκεται υπό την κυριότητα της οικογένειάς μας από το 1977 και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της αθηναϊκής φιλοξενίας. Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές μας και, βεβαίως, όλους τους εργαζομένους μας, οι οποίοι συμπορεύθηκαν μαζί μας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής διαδρομής.

Η αφοσίωση και η υποστήριξή τους υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την καθιέρωση του Athens Zafolia Hotel ως ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα ξενοδοχεία της πόλης. Ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στις Highgate και Eternam. Ανυπομονούμε να δούμε το Ξενοδοχείο να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ευημερεί, αξιοποιώντας τα ισχυρά θεμέλια και τη φήμη που οικοδομήθηκαν μέσα από δεκαετίες αφοσίωσης και εντατικής εργασίας».

Η Argenta Corporate Finance ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ξενοδοχείου και της οικογένειας Ζαφόλια, ενώ η δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενήργησε ως νομικός τους σύμβουλος. Η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης ενήργησε ως νομικός σύμβουλος των Highgate και Eternam.

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