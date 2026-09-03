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Φορολογική επιβάρυνση, βραχυχρόνια μίσθωση, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων και παραχώρηση αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις.

Πρόκειται για τα πέντε κρίσιμα ζητήματα για τον ξενοδοχειακό κλάδο στα οποία εστιάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στην επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2026, με στόχο, όπως αναφέρει, τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ειδικότερα για κάθε άξονα:

Για τη φορολογική επιβάρυνση και τους έμμεσους φόρους γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον ΦΠΑ διαμονής, με αίτημα τη μείωσή του σε 6,5%, ώστε να συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ και τους συντελεστές που ισχύουν σε ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες. Επιπλέον, για το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση ζητείται η επανεξέταση με ισόρροπη κατανομή του κόστους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με ρητή πρόβλεψη της ανταποδοτικότητας των σχετικών εσόδων.

Σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση ζητείται:

• Ενεργοποίηση της πρόβλεψης της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 για την επιβολή περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές όπου διαπιστώνονται σοβαρές πιέσεις στη στεγαστική αγορά, καθώς και των μέτρων οργάνωσης και ελέγχου της συγκεκριμένης δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ).

• Διαμόρφωση αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών λειτουργίας και κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

• Ενίσχυση των ελέγχων και της εποπτείας μέσω της διασταύρωσης στοιχείων πλατφορμών και ΑΑΔΕ.

• Πρόβλεψη υποχρεωτικού παραβόλου εγγραφής/ανανέωσης στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

• Υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, αντίστοιχων με αυτά των ξενοδοχείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα τεκμηριωμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων της βραχυχρόνιας μίσθωσης στη στεγαστική αγορά, στον τουρισμό και στις τοπικές κοινωνίες.

Στο κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, οι ξενοδόχοι εστιάζουν στην κατάργηση οριζόντιων περιορισμών, όπως πλαφόν κλινών και γενικευμένες απαγορεύσεις, «που δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού».

Επιπλέον, γίνεται λόγος για την ανάγκη σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Όπως υποστηρίζουν, «αντί για την επιβολή περιορισμών, να υπάρξει ενίσχυση των αναγκαίων υποδομών και αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών, ώστε η ανάπτυξη να παραμένει βιώσιμη και ποιοτική», ενώ ζητούν και ρητή θεσμοθέτηση της σύνδεσης των εσόδων από τα δημοτικά τέλη με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως καθαριότητα, φωτισμός και οδικό δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων, τα αιτήματα της ΠΟΞ περιλαμβάνουν τη δημιουργία εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, με όρους προσαρμοσμένους στην εποχικότητα και τη μικρή κλίμακα, όπως χαμηλότερες εξασφαλίσεις, μεγαλύτερες περιόδους χάριτος, αποπληρωμή συνδεδεμένη με τον κύκλο εργασιών και ειδικές προβλέψεις για νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Παράλληλα ζητείται η ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης στο ΕΣΠΑ, με απλούστευση διαδικασιών, μείωση γραφειοκρατίας και ταχύτερες εγκρίσεις, με έμφαση σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού, ενεργειακής αναβάθμισης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ΠΟΞ ζητά επίσης την ανάπτυξη μόνιμων μηχανισμών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων και την προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης.

Σε σχέση με το πέμπτο ζήτημα, την παραχώρηση αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις, η Ομοσπονδία ζητά τη διατήρηση της απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις.

Όπως υποστηρίζεται, «τυχόν κατάργηση της δυνατότητας αυτής θα ανέτρεπε επενδυτικά σχέδια δεκαετιών και θα έθετε σε κίνδυνο τη διεθνή τουριστική ανταγωνιστικότητα της χώρας».

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