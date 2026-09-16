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Η επιστροφή αποθεμάτων χρυσού από τη Νέα Υόρκη σε ευρωπαϊκά θησαυροφυλάκια αποτελεί μια κίνηση με έντονο συμβολισμό. Δεν σημαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ ή ότι η αμερικανική αγορά παύει να θεωρείται ασφαλής, δείχνει όμως ότι η εποχή της απόλυτης εμπιστοσύνης στη μία και μοναδική οικονομική υπερδύναμη αλλάζει.

Για δεκαετίες, η διατήρηση αποθεμάτων χρυσού στη Federal Reserve Bank of New York και η τοποθέτηση κεφαλαίων σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα θεωρούνταν συνώνυμο της ασφάλειας, της ρευστότητας και της σταθερότητας. Πλέον, όμως, κυβερνήσεις και θεσμικοί επενδυτές επανεξετάζουν τις επιλογές τους, καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Η Ολλανδία ήταν μία από τις χώρες που εξήγησαν ανοιχτά την απόφαση μεταφοράς μέρους των αποθεμάτων της, επικαλούμενη τη «γεωπολιτική αναταραχή». Αντίστοιχες κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία να έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των αποθεμάτων χρυσού της και τη Γερμανία να έχει ήδη μεταφέρει σημαντικές ποσότητες κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας εξετάζει περιορισμό της έκθεσής του στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, σε μια ένδειξη ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον χρυσό, αλλά συνολικά τον βαθμό εξάρτησης από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η νέα ανησυχία: όχι η ασφάλεια των θησαυροφυλακίων, αλλά ο έλεγχος

Η μεταφορά χρυσού δεν αποτελεί ένδειξη ότι οι κεντρικές τράπεζες θεωρούν μη ασφαλή τα θησαυροφυλάκια της Νέας Υόρκης. Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον είναι διαφορετικό: κατά πόσο μια χώρα μπορεί να είναι απολύτως βέβαιη ότι θα έχει άμεση πρόσβαση στα αποθέματά της όταν τα χρειαστεί.

Ο χρυσός δεν είναι απλώς ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού. Για τις κεντρικές τράπεζες αποτελεί και ένα εργαλείο ανεξαρτησίας, καθώς δεν συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση ή την πολιτική απόφαση κάποιας άλλης κυβέρνησης.

Η εμπειρία του 2022, όταν πάγωσαν τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι τα κρατικά αποθέματα μπορούν να αποκτήσουν γεωπολιτική διάσταση. Για πολλές χώρες, η διαφοροποίηση δεν αποτελεί πλέον απλώς επενδυτική επιλογή, αλλά στρατηγική ανάγκη.

Η πολιτική Τραμπ ενισχύει τον προβληματισμό

Η συζήτηση για τον ρόλο των ΗΠΑ ως ασφαλούς καταφυγίου γίνεται εντονότερη λόγω της οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον.

Οι εμπορικοί δασμοί, οι πιέσεις προς συμμάχους, οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και η αυξημένη χρήση οικονομικών εργαλείων ως μέσων άσκησης εξωτερικής πολιτικής έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερης αβεβαιότητας.

Για τις κεντρικές τράπεζες, ακόμη και σενάρια χαμηλής πιθανότητας δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται. Η λογική τους δεν είναι ότι μια ακραία εξέλιξη είναι πιθανή, αλλά ότι η διαχείριση κινδύνου απαιτεί να υπάρχουν εναλλακτικές.

Η τάση αυτή δεν αποτελεί «φυγή» από τις ΗΠΑ. Αντικατοπτρίζει όμως μια προσπάθεια να περιοριστεί η υπερβολική συγκέντρωση αποθεματικών σε μία μόνο χώρα και ένα μόνο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα αμερικανικά ομόλογα αποτελούν το πραγματικό τεστ

Ο χρυσός μπορεί να αποτελεί το πιο ορατό σύμβολο αυτής της αλλαγής, όμως το πραγματικό κριτήριο για τον ρόλο των ΗΠΑ στις παγκόσμιες αγορές είναι η αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Για δεκαετίες, τα αμερικανικά ομόλογα αποτελούσαν το βασικό «καταφύγιο» για κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και επενδυτές σε περιόδους κρίσεων. Η τεράστια ρευστότητα της αγοράς Treasury ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της αμερικανικής οικονομίας.

Ωστόσο, η συμμετοχή ξένων επενδυτών στην αγορά αμερικανικού χρέους έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει αυξηθεί σε επίπεδα που προκαλούν μεγαλύτερη συζήτηση για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών τίτλων αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα προβληματισμού, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη αποζημίωση για να διακρατούν κρατικό χρέος σε ένα περιβάλλον αυξημένων δημοσιονομικών και πολιτικών αβεβαιοτήτων.

Ο χρυσός ενισχύεται όσο αυξάνεται η ανάγκη διαφοροποίησης

Η ενίσχυση του χρυσού τα τελευταία χρόνια αποτυπώνει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τις αγορές πολύτιμου μετάλλου, όχι επειδή εγκαταλείπουν το δολάριο, αλλά επειδή επιδιώκουν μεγαλύτερη ισορροπία στα αποθεματικά τους.

Ο χρυσός έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: δεν αποτελεί υποχρέωση κανενός κράτους. Για αυτόν τον λόγο λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε περιόδους όπου η εμπιστοσύνη στις παραδοσιακές δομές εξουσίας και στις αγορές δοκιμάζεται.

Η τάση αυτή δεν σημαίνει ότι το δολάριο χάνει άμεσα τον κυρίαρχο ρόλο του. Η αμερικανική αγορά παραμένει η βαθύτερη και πιο ρευστή στον κόσμο, ενώ τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όμως η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται αλλού: η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Οι κεντρικές τράπεζες δεν εγκαταλείπουν τη Νέα Υόρκη, αλλά αρχίζουν να αναρωτιούνται αν είναι συνετό να εξαρτώνται σε τόσο μεγάλο βαθμό από μία μόνο χώρα για την ασφάλεια των αποθεμάτων τους.

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