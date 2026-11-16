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Μια σημαντική επένδυση στις ψηφιακές υποδομές της Ελλάδας και ένα νέο βήμα για τη συμμετοχή ελληνικών θεσμικών κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, σηματοδοτεί η συμφωνία μεταξύ του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF), του επενδυτικού βραχίονα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και της Data4, του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου στον τομέα των data centers.

Το HIIF αποκτά μειοψηφική συμμετοχή 23% στη Data4 Greece S.A., συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του πρώτου data center του Athens Campus της Data4 στην Παιανία. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση του HIIF στον τομέα των ψηφιακών υποδομών, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την υλοποίηση επενδύσεων σε συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς εταίρους, με στόχο τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού οφέλους για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Η συνεργασία του HIIF με τη Data4, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι η Brookfield, αποτυπώνει παράλληλα τον νέο, διευρυμένο ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου ως ενεργού επενδυτή.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, η Data4 είναι ο μοναδικός όμιλος ανάπτυξης και λειτουργίας κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τρίτους με έδρα στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του ομίλου, το μοντέλο ανάπτυξης εγκαταστάσεων τύπου campus και η δέσμευσή του στη βιωσιμότητα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής του.

Λειτουργώντας 40 κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Data4 συνδυάζει την τοπική τεχνογνωσία, τις εδραιωμένες σχέσεις και τις συνεργασίες με τοπικούς επενδυτές για την θεμελίωση κρίσιμων ψηφιακών υποδομών, οι οποίες θέτουν τις βάσεις για την καινοτομία, την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υπηρεσιών cloud, καθώς και την ανάπτυξη διεθνών και τοπικών επιχειρήσεων.

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή δυναμική για την Ελλάδα, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, υπηρεσίες cloud και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης καθιστά τις σύγχρονες υποδομές δεδομένων κρίσιμο παράγοντα οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Η ανάπτυξη του Athens Campus ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της χώρας σε περιφερειακό ψηφιακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα του HIIF παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλα Κασσιανίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου και Στέφανου Θεοδωρίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του HIIF, Στέλιου Φράγκου και Γιώργου Κοφινάκου και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Data4, Olivier Micheli.

Επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ, υποδομές έως 90 MW και περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας

Η συμμετοχή του HIIF αφορά το πρώτο data center (DC01) του Athens Campus, συνολικής δυναμικότητας 15 MW. Η πρώτη φάση βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2026, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2027. Η δυναμικότητα του πρώτου data center έχει ήδη δεσμευθεί πλήρως βάσει μακροχρόνιας σύμβασης με μεγάλη διεθνή εταιρεία τεχνολογίας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του έργου μέσω μιας ισχυρής εμπορικής βάσης.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Data4 στην Παιανία προβλέπει την ανάπτυξη δυο data centers, συνολικής δυναμικότητας έως 90 MW, με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ. Με την πλήρη ανάπτυξή του, το Athens Campus αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποδομές της ευρύτερης περιοχής, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες cloud computing, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 500 μόνιμων θέσεων εργασίας έως το 2030, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού, με στόχο την πιστοποίηση BREEAM Very Good, την αξιοποίηση τεχνολογιών ψύξης με πολύ χαμηλή κατανάλωση νερού και τη σταδιακή αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του HIIF και της Data4 θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια επενδυτική σχέση, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στο Athens Campus. Η συναλλαγή πραγματοποιείται με ανταγωνιστικούς όρους αγοράς, κατόπιν ολοκληρωμένου τεχνικού, νομικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διεθνείς επενδυτικές πρακτικές.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Με τη σημερινή επένδυση στη Data4 Greece για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στην Παιανία το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει ενεργά σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Αξιοποιούμε δημόσια κεφάλαια για να κινητοποιήσουμε επενδύσεις να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ισχύ της χώρας. Η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ελλάδα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με επενδύσεις που δημιουργούν αξία με υποδομές που ανοίγουν νέους δρόμους και με την αυτοπεποίθηση μιας χώρας που ξέρει ότι μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα».

O Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, δήλωσε: «Η επένδυση του HIIF στην ελληνική θυγατρική της Data4 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει μια αμφίδρομη επενδυτική δυναμική: μια γαλλική εταιρεία επενδύει στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα το ελληνικό Δημόσιο επενδύει σε γαλλικά περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ισόρροπης οικονομικής σχέσης και ουσιαστικής συνεργασίας αμοιβαίου οφέλους, στην οποία κάθε πλευρά συμβάλλει στην ανάπτυξη και την επιτυχία της άλλης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Hellenic Innovation & Infrastructure Fund (HIIF), Στέλιος Φράγκος, επισήμανε τα εξής για τη σημασία της επένδυσης: «Στρατηγική προτεραιότητα του HIIF είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, μέσα από συνεργασίες με εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που συνδυάζουν κεφάλαια, τεχνογνωσία και εμπειρία. Επιδιώκουμε την ενεργή συμμετοχή μας στην ανάπτυξη υποδομών και δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία. Η συνεργασία με τη Data4 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής οικονομίας, δημιουργώντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Η επένδυση του HIIF στη Data4 αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για τη μετάβασή του σε έναν ενεργό επενδυτή, με ισχυρό προσανατολισμό στη Νέα Οικονομία. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, επιδιώκουμε να κινητοποιούμε πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, να αξιοποιούμε διεθνή τεχνογνωσία και να συμμετέχουμε ενεργά στην ανάπτυξη υποδομών που διαμορφώνουν την οικονομία του μέλλοντος. Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει τις ψηφιακές υποδομές της χώρας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες οικονομικές δραστηριότητες, επενδύσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας, με μακροπρόθεσμο όφελος για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Data4, Olivier Micheli, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Data4 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσω του Athens Campus, συνολικής δυναμικότητας IT έως 90 MW, επενδύουμε σε σύγχρονες, βιώσιμες ψηφιακές υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των υπηρεσιών cloud και της ψηφιακής οικονομίας. Η συνεργασία μας με το HIIF μάς προσφέρει έναν αξιόπιστο ελληνικό θεσμικό εταίρο, με τον οποίο μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας».

Η συνεργασία HIIF και Data4 αναδεικνύει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ελληνικών θεσμικών κεφαλαίων και διεθνών επενδυτικών ομίλων, στο οποίο η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο προορισμό επενδύσεων, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία των υποδομών που θα στηρίξουν την οικονομία του μέλλοντος.