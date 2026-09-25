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Με μεγαλύτερη επενδυτική διάθεση ετοιμάζεται να περάσει η Jumbo στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα που έχει χτίσει τα προηγούμενα χρόνια και αναζητώντας ευκαιρίες ακόμη – ή κυρίως – εκεί όπου οι συνθήκες της αγοράς είναι δύσκολες. Και η κίνηση που αποκάλυψε ο Απόστολος Βακάκης για την απόκτηση του πρώην εργοστασίου της Haier στη Ρουμανία αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της στρατηγικής που ξεδιπλώνεται.

Η φιλοσοφία που περιέγραψε ο κ. Βακάκης κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου παραμένει συντηρητική ως προς το ρίσκο, όχι όμως αμυντική ως προς την ανάπτυξη. «Η Jumbo πετάει σαν αεροπλάνο και όχι σαν πύραυλος», επανέλαβε, βάζοντας ταυτόχρονα μία ακόμη κόκκινη γραμμή: ανάπτυξη, αλλά «ποτέ για να αγοράσουμε τζίρο».

Η αλλαγή ταχύτητας συμπίπτει με τη διεύρυνση του ίδιου του μοντέλου της Jumbo. Όπως έγραψε χθες το newmoney, από το 2027 σχεδιάζονται τα πρώτα 3-5 μικρότερα καταστήματα, με επιλεγμένη γκάμα και στόχευση μεταξύ άλλων σε τουριστικές περιοχές, ενώ στα τέλη του 2026 προγραμματίζεται η ηλεκτρονική είσοδος στην Ουγγαρία, με την αγορά να εξυπηρετείται από τη Ρουμανία. Για φυσική παρουσία εκεί ο κ. Βακάκης δεν βλέπει κινήσεις πριν περάσουν περίπου τρία χρόνια.

Το υπόβαθρο για τις κινήσεις αυτές δίνουν οι ισχυρές ταμειακές ροές του ομίλου. Στο α’ εξάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,42%, στα 519,26 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 2,96%, στα 120,6 εκατ. ευρώ, ενώ στο οκτάμηνο οι πωλήσεις κινούνταν περίπου 6% υψηλότερα. Η διοίκηση διατήρησε την πρόβλεψη για αύξηση πωλήσεων περίπου 5% στο σύνολο του 2026 και καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές φετινές διανομές προς τους μετόχους φθάνουν τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,6 εκατ. ευρώ.

Η Ρουμανία

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής είναι η Ρουμανία. Πρόκειται σήμερα για τη δυσκολότερη αγορά του ομίλου, με τις πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου να υποχωρούν κατά 6,5%, στα 90,1 εκατ. ευρώ, υπό την πίεση του πληθωρισμού, του λέι και της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Κι όμως, για τον κ. Βακάκη ακριβώς αυτή η συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες. «Η Ρουμανία που περνά μια περίοδο αναταραχής είναι ευκαιρία, όχι απειλή», είπε, εξηγώντας ότι σε δύσκολες περιόδους μπορεί να αποκτήσει κανείς περιουσιακά στοιχεία σε τιμές που έχουν περισσότερο νόημα για το μέλλον.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι την ημέρα της τηλεδιάσκεψης η Jumbo κατέβαλε την προκαταβολή για την απόκτηση του πρώην εργοστασίου της Haier στο Πλοέστι. Πρόκειται για ένα σχεδόν καινούργιο και, κατά τον ίδιο, υπερσύγχρονο ακίνητο περίπου 60.000 τ.μ., το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μεγάλο κέντρο διανομής. Μετά την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου και εφόσον δεν προκύψει κάποιο εμπόδιο, θα ακολουθήσει η καταβολή του υπολοίπου τιμήματος.

Η επένδυση προετοιμάζει το έδαφος για τη μακροπρόθεσμη επιδίωξη της Jumbo να διπλασιάσει τον αριθμό των καταστημάτων της στη Ρουμανία, ενώ ήδη τον Οκτώβριο αναμένεται να λειτουργήσει το νέο κατάστημα στην πόλη Μπάια Μάρε.

Ο κ. Βακάκης συνέδεσε την κίνηση με το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες πρέπει να εξετάζονται σε ορίζοντα τριετίας και όχι ενός εξαμήνου, καθώς ένα νέο κατάστημα απαιτεί ακόμη και δυόμισι χρόνια προεργασίας. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι οι επενδύσεις μέχρι σήμερα ήταν χαμηλότερες από όσο θα ήθελε, με την κίνηση στη Ρουμανία να αλλάζει πλέον την εικόνα.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται και η ευρύτερη αναδιάταξη των υποδομών εφοδιασμού. Εκτός από το νέο κέντρο στη Ρουμανία, προχωρά το κέντρο διανομής περίπου 50.000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Αντίθετα, η διοίκηση επανεξετάζει τον χρόνο ανάπτυξης του σχεδιαζόμενου κέντρου στα Οινόφυτα, καθώς το νέο μοντέλο συνεργασίας με τη BALFIN αναμένεται να απελευθερώσει χωρητικότητα από τις υποδομές της Jumbo. Αντίστοιχες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Fox για Ισραήλ και Καναδά.

Το ισχυρό ταμείο

Πίσω από τις κινήσεις αυτές βρίσκεται και μια σαφής ιεράρχηση για το πού θα κατευθύνεται η ισχυρή ρευστότητα του ομίλου. Ο κ. Βακάκης ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί η Jumbo να συσσωρεύει σημαντικά περισσότερα μετρητά από όσα χρειάζεται ώστε το επιχειρηματικό της μοντέλο να μπορεί να αντέξει ακόμη και μία πολύ μεγάλη κρίση.

Η σειρά αξιοποίησης των κεφαλαίων είναι συγκεκριμένη: πρώτη προτεραιότητα η οργανική ανάπτυξη, δεύτερη οι διανομές προς τους μετόχους και τρίτες οι επαναγορές ιδίων μετοχών. Και καθώς σήμερα βλέπει μπροστά του επενδυτικές δυνατότητες, η πρώτη επιλογή αποκτά μεγαλύτερο βάρος.

Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη της γενναιόδωρης πολιτικής προς τους μετόχους. Όπως εξήγησε, όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στην Jumbo να τοποθετήσει παραγωγικά τα κεφάλαιά της στην ανάπτυξη, η εναλλακτική είναι να τα επιστρέψει στους μετόχους.

Ως τον Καναδά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά την ίδια ώρα η στρατηγική των franchise. Από τη μία, το σήμα Jumbo εξαπλώνεται σε ολοένα περισσότερες αγορές μέσω συνεργατών. Από την άλλη, η ίδια η εταιρεία θέλει να περιορίσει τους πόρους που δεσμεύει για την υποστήριξη του συγκεκριμένου μοντέλου και να επικεντρώσει τα δικά της κεφάλαια και τη διοικητική της ενέργεια στην απευθείας ανάπτυξη.

Το δίκτυο franchise αριθμεί ήδη 48 καταστήματα σε επτά χώρες. Η Fox λειτουργεί οκτώ καταστήματα Jumbo στο Ισραήλ και, σύμφωνα με τον κ. Βακάκη, το πρώτο κατάστημα στον Καναδά αναμένεται να ανοίξει στο Τορόντο έως το τέλος του 2026, με την υλοποίηση της επένδυσης να βρίσκεται στα χέρια του συνεργάτη και την Jumbo να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη.

Ταυτόχρονα, η συνεργασία με τη BALFIN διευρύνεται σε έξι νέες αγορές –Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν– ενώ κατάστημα αναμένεται και στη Μολδαβία μέσα στο 2026. Η BALFIN αναλαμβάνει επίσης μεγαλύτερο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω κόμβου στην Κίνα.

Ωστόσο, ο κ. Βακάκης ήταν ασυνήθιστα ξεκάθαρος για το πού τοποθετεί το franchise στη μακροπρόθεσμη στρατηγική. «Προσπαθούμε να αποθαρρύνουμε ανθρώπους από το να συνάπτουν συμφωνίες franchise μαζί μας», ανέφερε, ενώ αργότερα το χαρακτήρισε συμπληρωματική δραστηριότητα και όχι μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Jumbo.

Η διάκριση είναι ουσιαστική. Η διεθνής εξάπλωση του σήματος μπορεί να συνεχιστεί μέσω συνεργατών, όμως η ίδια η εταιρεία θέλει να κατευθύνει τους δικούς της πόρους στην οργανική ανάπτυξη των αγορών όπου έχει άμεση παρουσία. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, ο κ. Βακάκης σημείωσε ότι δεν προσφέρει νέες ευκαιρίες franchise.

Ξανά η Ελλάδα

Στο επενδυτικό κάδρο μπαίνει ξανά πιο δυναμικά και η Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε τη θετική έκπληξη του πρώτου εξαμήνου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,08%, στα 323,8 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 62,4% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπεραποδίδει κόντρα σε κάθε λογική», είπε ο κ. Βακάκης, για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι η Jumbo «ξαναβάζει την Ελλάδα στο κάδρο λόγω των αριθμών που παράγουμε στην Ελλάδα».

Στο πλάνο βρίσκονται τέσσερα νέα μεγάλα καταστήματα στην Ελλάδα από το 2028, καθώς η εταιρεία επαναφέρει την εγχώρια αγορά στον σχεδιασμό της. Όπως εξήγησε ο κ. Βακάκης, πάγια αρχή της Jumbo είναι να μην ανακοινώνει νέο κατάστημα εάν προηγουμένως δεν έχει εξασφαλίσει τη γη που απαιτείται για την ανάπτυξή του.

Ο ανταγωνισμός

Απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό, ο επικεφαλής της Jumbo δεν θεωρεί την Action άμεσο ανταγωνιστή, βλέποντας διαφορετική φιλοσοφία, μέγεθος καταστημάτων και εύρος προϊόντων. Εκτιμά ότι το μοντέλο της ανταγωνίζεται περισσότερο τα μικρότερα παραδοσιακά σημεία λιανικής.

Για τις κινεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ισχυρούς ανταγωνιστές και θεωρεί ότι θα προσαρμοστούν στις αλλαγές του ευρωπαϊκού πλαισίου. Για την ίδια την Jumbo, πάντως, το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Η διοίκηση δεν σχεδιάζει επιθετική στροφή προς το Διαδίκτυο, θεωρώντας ότι το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας παραμένει το φυσικό κατάστημα.

Ο πήχης

Παρά την επιτάχυνση, ο κ. Βακάκης απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο στόχο μεγέθους. Ερωτηθείς πού θα μπορούσε να βρίσκεται η Jumbo σε πέντε χρόνια, απάντησε ότι δεν συνηθίζει να σκέφτεται με τόσο μακρύ ορίζοντα.

Έδωσε όμως έναν ενδεικτικό πήχη: θα ήταν απογοητευμένος εάν μέσα στην επόμενη πενταετία τα έσοδα της Jumbo δεν αυξάνονταν με έναν ισχυρό μονοψήφιο σύνθετο ετήσιο ρυθμό. Την ίδια ώρα, η εταιρεία διατηρεί συντηρητική στάση στη διαχείριση των αποθεμάτων, τα οποία βρίσκονται περίπου 3% χαμηλότερα. Ο κ. Βακάκης θα προτιμούσε μεγαλύτερο απόθεμα, που θα επέτρεπε πιο επιθετική εμπορική πολιτική, όμως θεωρεί ότι οι σημερινές συνθήκες και τα έμμεσα κόστη δεν δικαιολογούν μια τέτοια κίνηση.

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