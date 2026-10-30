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Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως αντίβαρο στις πιέσεις που δέχεται η παγκόσμια οικονομία από την ενεργειακή κρίση, διατηρώντας τον ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 3%, σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Μιλώντας στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι οι μαζικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μια ισχυρή νέα πηγή ζήτησης, η οποία στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα παρά τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Επενδυτικό σοκ με σημαντικά οφέλη για την Ασία

Η επικεφαλής του ΔΝΤ χαρακτήρισε την εκρηκτική ανάπτυξη των επενδύσεων στην AI ως «σοκ ζήτησης» και «επενδυτικό σοκ», επισημαίνοντας ότι τα οφέλη είναι ιδιαίτερα αισθητά σε ασιατικές οικονομίες που συμμετέχουν στην παραγωγή και την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη προηγμένων οικονομιών της περιοχής κατά 0,5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ για τις αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες η πρόσθετη ώθηση υπολογίζεται σε 0,2 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Μεταξύ των χωρών που επωφελούνται περιλαμβάνεται και η Ταϊλάνδη, χάρη στη συμμετοχή της στις αλυσίδες εφοδιασμού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίβαρο στο ενεργειακό σοκ

Η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι η επιτάχυνση των επενδύσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τη διαταραχή στην προσφορά ενέργειας.

«Αυτή η μετάβαση σε υψηλότερους επενδυτικούς ρυθμούς είναι που διατηρεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας περίπου στο 3%, παρά το γεγονός ότι δεχόμαστε καθοδικές πιέσεις από το σοκ στην προσφορά ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως κινητήριας δύναμης των επενδύσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές ενεργειακές τιμές και η διεθνής αβεβαιότητα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.