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Συγκρατημένη αισιοδοξία και μετάβαση της εταιρείας «από τη φάση ανάπτυξης και κατασκευής στη φάση πλήρους εμπορικής λειτουργίας», βλέπει εφεξής η Στάδιο 2020 Α.Ε. σε σχέση με τις δραστηριότητες του νέου αθλητικού κέντρου «Stadion Sports Center» στο Μαρούσι στον ευρύτερο χώρο του εμβληματικού ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για την κοινή εταιρεία με τη συμμετοχή γνωστών επιχειρηματικών ονομάτων, όπως αυτό του Αχ. Κωνσταντακόπουλου μέσω του ομίλου ENSOFI, Ι. Στασινόπουλου, Κ. Μαρτίνου και Σ. Φάις του Faisgroup η οποία έχει μισθώσει με μακροχρόνια σύμβαση (έως το 2057) τους χώρους τένις στο Μαρούσι σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας που πάει πίσω στο 2020 για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Αντισφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Η εταιρεία, με δεδομένο και το επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην έκταση των 70 στρεμμάτων για το νέο επενδυτικό κέντρο με συνολικά 18 γήπεδα τένις -εκ των οποίων δύο κεντρικά, χωρητικότητας 8.000 και 3.000 φιλάθλων αντίστοιχα, με προδιαγραφές για διεθνείς διοργανώσεις- αλλά και με επιπλέον γήπεδα για συγγενή αθλήματα ρακέτας όπως το πάντελ, το σκουός και το beach tennis, πέρυσι εμφάνισε αυξημένες ζημιές ύψους 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης ζημιών ύψους 742 χιλ. ευρώ το 2024.

Ωστόσο πλέον το δ.σ., με πρόεδρο τον Μιχαήλ Παναγή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Σκαρλατίδη, βλέπει καλύτερες ημέρες από την εφετινή χρονιά σε έναν ιστορικό αθλητικό χώρο στο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ που αποκτά νέα δυναμική: Η διοίκηση εκτιμά θετικά την πορεία όσο ολοκληρώνονται τα έργα και προχωρά η λειτουργία των εγκαταστάσεων μέσα στο φθινόπωρο, γεγονός που σηματοδοτεί σταδιακά τη φάση πλήρους εμπορικής λειτουργίας και σε συνέχεια και του επενδυτικού προγράμματος άνω των 10 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα όπως εκτιμάται, η ζήτηση για τις υπηρεσίες της «ΣΤΑΔΙΟ 2020» αναμένεται αυξητική λόγω της τμηματικής ένταξης σε λειτουργία τμημάτων του έργου και της παροχής επιπλέον υπηρεσιών πολύ περισσότερο δε από την στιγμή που ο στόχος είναι το project να λειτουργήσει ως σύγχρονος, πιο συνολικός αστικός αθλητικός προορισμός και πόλος έλξης για τα αθλήματα ρακέτας στην Αθήνα αλλά και όχι μόνο.

Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εμβληματικό Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης της Αθήνας, διαθέτουν συνολικά 18 γήπεδα τένις, εκ των οποίων 4 στεγασμένα, καθώς και 2 κεντρικά γήπεδα, 11 γήπεδα padel (εκ των οποίων 8 στεγασμένα), 3 γήπεδα pickleball, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, golf simulator, Clubhouse με εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, 2 cafés, κέντρο αθλητικής αποκατάστασης με εσωτερικές θεραπευτικές πισίνες, σύγχρονα αποδυτήρια τελευταίας τεχνολογίας και χώρους για τη φιλοξενία ιδιωτικών ή εταιρικών εκδηλώσεων.

Σε αυτή τη φάση, το Stadion Sports Center επιχειρεί ήδη να τοποθετηθεί πιο δυνατά στην αγορά των βορείων προαστίων σε μία αγορά η οποία φαίνεται ότι παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανόδου λόγω και της δημοφιλίας των αθλημάτων ρακέτας στη χώρα μας. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά το Stadion Sports Center φιλοδοξεί να είναι «κάτι περισσότερο από μια αθλητική εγκατάσταση- αποτελεί μια δυναμική κοινότητα που προσφέρει μια ολιστική εμπειρία, προάγοντας την υγεία, την ευεξία και την κοινωνική σύνδεση μέσα από τον αθλητισμό». Στο πλαίσιο αυτό ακριβώς και πέραν των αθλημάτων ρακέτας και της πρόσβασης στα γήπεδα τένις και πάντελ, προσφέρονται και επιπλέον υπηρεσίες στις γυμναστικές εγκαταστάσεις και τους ειδικούς χώρους αποκατάστασης, ενώ υπάρχει και προσομοιωτής γκόλφ σε συνέχεια και της μεγάλης εμπειρίας στο συγκεκριμένο κομμάτι του ομίλου ΕΝSOFI στο συγκρότημα της Costa Navarino στη Μεσσηνία.