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Νέα σελίδα με νέα εικόνα και νέες λειτουργίες για τοΟΑΚΑ στο Μαρούσι, όπου υλοποιείται το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα της τελευταίας 20ετίας από το 2004 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με πρώτο μεγάλο ορόσημο, τώρα, την παράδοση του έργου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

«Περιμένουμε, μέσα στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, την ολοκλήρωση του master plan που θα περιλαμβάνει και τις επιμέρους χρήσεις, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια με τις επιμέρους λεπτομέρειες ως προς την οργάνωση και λειτουργία του χώρου. Πέρα από το αμιγώς αθλητικό κομμάτι, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγάλου Ολυμπιακού Αστικού Πάρκου, ανοιχτού σε κατοίκους και επισκέπτες», δηλώνει o Κωνσταντίνος Εμ. Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ.

Η εικόνα του νέου ΟΑΚΑ θα φανεί και στη μεγάλη συναυλία της Αννας Βίσση που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, την ίδια στιγμή που η διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων τίθεται στο επίκεντρο και τη νέα εποχή του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. «Ηδη πραγματοποιούνται συζητήσεις για επτά μεγάλες συναυλίες το 2027», δηλώνει ο κ. Χαλιορής, με το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας -το οποίο δεν κερδήθηκε τη μεταολυμπιακή περίοδο- να έχει να κάνει με το βιώσιμο πλάνο οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης του χώρου και την αξιοποίησή του σε καθημερινή βάση προς όφελος μιας πόλης, όπως η Αθήνα, που έχει ανάγκη από μεγάλους, ελεύθερους χώρους για πολίτες και επισκέπτες.

Σημειωτέον ότι μετά τη συναυλία της Αννας Βίσση, στις 3 Οκτωβρίου το ΟΑΚΑ και ο περιβάλλων χώρος του θα μετατραπούν σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού με μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας, που φέρνει στην Αθήνα τη Formula 1, τη McLaren και την αγωνιστική κληρονομιά του Αϊρτον Σένα, στο Allwyn x McLaren Racing – Live in Athens, στο πλαίσιο ακριβώς του νέου προσανατολισμού του συγκροτήματος με διαφορετικών ειδών εκδηλώσεις.

Τα έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη την τελευταία τριετία, στο πλαίσιο του τεχνικού προγράμματος συνολικής αξίας άνω των 172 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται με ένα μείγμα διαφορετικών εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης) και την εποπτεία της Μονάδας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπερταμείου, του υπουργείου Αθλητισμού και της διοίκησης του ΟΑΚΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους, ίδιους πόρους-έσοδα του ΟΑΚΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και από τη LAMDA Development ως μέρος ευρύτερων δράσεών της, αντισταθμιστικού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, συμπεριλαμβάνοντας και έργα αναβάθμισης ολυμπιακών εγκαταστάσεων όπως το ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Χωριό και το αθλητικό κέντρο της Παιανίας.

Πέρα από τις εμβληματικές αθλητικές εγκαταστάσεις, τα έργα περιλαμβάνουν και άλλες επιμέρους υποδομές που στηρίζουν τη λειτουργικότητα και την καθημερινότητα του συγκροτήματος, όπως -ενδεικτικά- η νέα οδοποιία βαρέων οχημάτων στη νοτιοδυτική πλευρά για έναν νέο οδικό άξονα περίπου 540 μέτρων, με πεζοδρόμια, διαβάσεις και νέα κυκλοφοριακή σήμανση, που ξεκινά από την είσοδο επί της Σπύρου Λούη, διέρχεται από το ποδηλατοδρόμιο και το κλειστό κολυμβητήριο και καταλήγει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για αναστροφή, στάθμευση και ασφαλή φορτοεκφόρτωση βαρέων οχημάτων. «Ολο αυτό το διάστημα καλούμαστε να λύσουμε μία μεγάλη, δύσκολη εξίσωση, με τα τεχνικά έργα να τρέχουν και ταυτόχρονα τη λειτουργία του χώρου. Κάτι που είναι πρωτόγνωρο για ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο πανευρωπαϊκά, όπως διαπίστωσαν και οι ελεγκτές της Κομισιόν που είχαν έρθει για τον έλεγχο των έργων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, προ ημερών, με αφορμή τον αγώνα του Παναθηναϊκού τα εργοτάξια σταμάτησαν και μαζεύτηκαν για δύο ημέρες.

Επισημαίνεται εδώ ότι εκτός από το τεχνικό πρόγραμμα άνω των 172 εκατ. ευρώ, χωριστό κομμάτι αφορούν οι παρεμβάσεις στο αθλητικό συγκρότημα του Αμαρουσίου με ιδιωτικά κεφάλαια, ανεβάζοντας τελικά τον λογαριασμό σε 200 και πλέον εκατ. ευρώ ως προς το συνολικό κόστος των έργων: από τη LAMDA Development για την κατασκευή και ανακαίνιση συνολικά 11 κολυμβητικών δεξαμενών στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης του κέντρου υγρού στίβου, ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την αναβάθμιση του κλειστού μπάσκετ αλλά και από τη Στάδιο 2020 των ομίλων ENSOFI με επικεφαλής τους Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και Ιωάννη Στασινόπουλο, και τον Σάμι Φάις για τη μεγάλη επένδυση των 25 εκατ. ευρώ στις νέες εγκαταστάσεις του τένις.

Οι παρεμβάσεις

Σε ό,τι αφορά ειδικά τις παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ, εκτείνονται σε μια σειρά από πεδία όπως οι στατικές και λειτουργικές αποκαταστάσεις σε όλα τα κτίρια, η ενεργειακή αναβάθμιση, οι ενισχύσεις κτιριακών και αθλητικών υποδομών, οι παρεμβάσεις στις πισίνες και το ποδηλατοδρόμιο, τα νέα συστήματα πυρασφάλειας, η αποκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στις εισόδους, στο Τείχος των Εθνών και την Αγορά, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και φυσικά η αποκατάσταση των εμβληματικών στεγάστρων του Σαντιάγο Καλατράβα. Το αρχιτεκτονικό έργο παγκόσμιας εμβέλειας, που αποτέλεσε σύμβολο των Αγώνων του 2004, χρειάστηκε εκτεταμένη στατική και λειτουργική αποκατάσταση με την επισκευή προβληματικών σημείων, την αποκατάσταση της απαιτούμενης στατικής επάρκειας και την αντικατάσταση στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών πάνελ.

Ο κ. Χαλιορής δηλώνει ότι οι παρεμβάσεις έχουν και θα έχουν και στο μέλλον ένα χαρακτήρα δυναμικό: «Τα έργα δεν σταματούν. Ενδεικτικά, μόλις ολοκληρωθεί ο περιβάλλων χώρος, θα υπάρξει αναβάθμιση με τις κάμερες, ενώ στόχος είναι να υπάρχει συνεχώς παρακολούθηση ώστε οι εγκαταστάσεις να συντηρούνται επαρκώς».

Η πολιτιστική διαδρομή

Στη νέα σελίδα του αθλητικού συγκροτήματος του Αμαρουσίου περιλαμβάνονται και λιγότερο γνωστές πτυχές του, όπως η ανάδειξη των πέντε αρχαιολογικών χώρων και η δημιουργία μιας πολιτιστικής διαδρομής, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ έχουν εντοπιστεί (γίνονται οι σχετικές συντηρήσεις), ο τάφος ενός αθλητή του 5ου αιώνα π.Χ. που είχε επιχωματωθεί, ρωμαϊκές υδατοδεξαμενές (1ος-2ος αιώνας μ.Χ.) για την αποθήκευση και διανομή νερού, τμήματα του Αδριάνειου Υδραγωγείου του μεγαλειώδους έργου που έφερνε νερό από την Πάρνηθα και την Κηφισιά στην Αθήνα, πήλινοι ρωμαϊκοί αγωγοί ύδρευσης που μετέφεραν νερό σε οικίες και εγκαταστάσεις και τα κατάλοιπα ενός μεγάλου ρωμαϊκού βαλανείου (συγκροτήματος δημόσιων λουτρών).

«Πέρα από τα αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του Καλατράβα έγινε στη βάση να περάσει μέσα από αυτόν η ιστορία της αρχιτεκτονικής της Ελλάδας, με τη δημιουργία της λεγόμενης Αγοράς, τα τόξα που παραπέμπουν στη βυζαντινή περίοδο κ.ο.κ. Φιλοδοξία μας είναι το ΟΑΚΑ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε ένα σύγχρονο τοπόσημο αθλητισμού και πολιτισμού, όπου η αρχαία ιστορία του τόπου, η Ολυμπιακή κληρονομιά του 2004 και η νέα εποχή του συγκροτήματος θα συνυπάρχουν και θα αφηγούνται μια ενιαία ιστορία, σαν ένα ανοιχτό μουσείο».

Ενδεικτικά, μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι, είναι ξεναγήσεις στον χώρο σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, τις αρχαιότητες με την πολιτιστική διαδρομή, την αρχιτεκτονική του Καλατράβα με το σκεπτικό πίσω από αυτήν και τις ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, συμπυκνώνοντας τελικά και την ιστορία του χώρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Επιπλέον, μία ακόμη πρωτοβουλία με ενδιαφέρον είναι και αυτή -με χορηγία μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας- για την αξιοποίηση τμήματος του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, για την άρδευση του πρασίνου του ΟΑΚΑ με ένα μικρό διυλιστήριο και δεξαμενή για τον σκοπό αυτό.

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