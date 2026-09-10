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Στο Athens LifeTech Park της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι ενταγμένη στις στρατηγικές επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και υποστηρίζεται με 14 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Μετά την επίσκεψη, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η στρατηγική επένδυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN αποτελεί ένα σύγχρονο πρότυπο που δίνει έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, τη βιομηχανική παραγωγή, τις παραγωγικές επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Ενσωματώνει όλα όσα δημιουργούν το νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.

Η συγκεκριμένη επένδυση είναι ενταγμένη στις στρατηγικές επενδύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και υποστηρίζεται με 14 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την ενίσχυση της υγιούς, δημιουργικής επιχειρηματικότητας που επενδύει στην παραγωγή, αξιοποιεί νέες τεχνολογίες και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες υποδέχονται και πολλούς νέους επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης.

Το Athens LifeTech Park στα Σπάτα, το πρώτο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, είναι έμπρακτη απόδειξη μιας πιο παραγωγικής καινοτόμου οικονομίας. Η έρευνα και η καινοτομία άλλωστε βρίσκονται στον πυρήνα του νέου μοντέλου, με αιχμή τη δημιουργία περισσότερων επενδύσεων και νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ, όπου μίλησε για το πλέγμα μέτρων και πολιτικών που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να στηριχθεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως δίπλα στη δημοσιονομική πειθαρχία, στην αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της πατρίδας μας, το Υπουργείο Ανάπτυξης συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. «Να παράγουμε καλύτερα και περισσότερα, να εξάγουμε για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο ανθεκτικοί. Και σε αυτό να ενσωματώσουμε και την καινοτομία μας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί πάνω από 600 επενδύσεις που είναι ενταγμένες στον αναπτυξιακό νόμο με προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ. Και αντίστοιχα μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, που οι περισσότερες είναι στη βιομηχανία, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Όλα αυτά δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, καθώς 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά και αυτά είναι αναντίρρητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το πρόβλημα του κόστους ζωής αντιμετωπίζεται μόνο με μια καλύτερη οικονομία, πιο παραγωγική, που δίνει καλύτερους μισθούς, ενώ και οι τιμές εξαρτώνται και από την παραγωγικότητα της οικονομίας, αλλά και από διεθνείς παράγοντες που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. «Θέλω να προειδοποιήσω ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας υπό προϋποθέσεις.

Οι περαιτέρω ανατιμήσεις στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζει και τα τρόφιμα, αλλά και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής η κατάσταση και θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Θα πρέπει συνολικά η Ε.Ε. να πάρει μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη να το αντιμετωπίσουν. Κάτι πρέπει να γίνει, διότι αρκετοί πολίτες δικαίως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα», υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «γύρω μας βλέπουμε μια αμεριμνησία, σα να μην συμβαίνει τίποτα. Γίνονται δύο πόλεμοι, σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχει απαξιωθεί η ανθρώπινη ζωή και αυτά δεν είναι καλά νέα. Δίπλα σε αυτό έχει επέλθει μια οικονομική επιδείνωση που θα χρειαστούν νέες στρατηγικές και πολιτικές. Στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει ένας συναγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα για να κερδίσει κάτι στις εκλογές. Οι πολίτες ξέρουν ότι εμείς αυτά που λέμε τα εννοούμε και τα κάνουμε πράξη».

Επισήμανε πως αυτό που ενδιαφέρει κάθε ελληνικό νοικοκυριό είναι η οικονομική του κατάσταση, τα εισοδήματά του, η φορολογία του, τι εισπράττει και πόσο κοστίζουν οι ανάγκες του. «Πρέπει να ξεκαθαριστεί όμως ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση στην αγορά, αλλά και διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές», σημείωσε.

Αναφέρθηκε ακόμα στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία διαρκεί ως το τέλος του έτους και συμμετέχουν 1.740 κωδικοί βασικών προϊόντων για το ελληνικό νοικοκυριό, με μεσοσταθμική μείωση 9,5%. «Για τη μέση ελληνική οικογένεια είναι μια εξοικονόμηση 40 ευρώ το μήνα. Δεν υποστηρίζω ότι λύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά για όσους έχουν ανάγκη είναι μια μικρή ανάσα. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν όσο γίνεται περισσότεροι κωδικοί και να διαρκέσει όσο παραπάνω γίνεται αυτή η πρωτοβουλία.

Όμως είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στην αγορά», υπογράμμισε και αναφέρθηκε επίσης στον πληθωρισμό τροφίμων που ήταν -2,3% τον Ιούλιο και 0,2% τον Αύγουστο. «Όταν αφαιρέσαμε το πλαφόν τον Ιούνιο, σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό οι βιομήχανοι δεσμεύτηκαν να κρατήσουν σταθερές τις τιμές τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που έγινε όπως αποτυπώθηκε στον πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών συντήρησης».

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και «αφορά τα εισοδήματα, τη μειωμένη φορολογία ή τη μηδενική φορολογία όπως είναι για τους αγρότες με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 25 ετών. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη μειωμένη φορολογία και αυτή είναι η βασική σημαία της παράταξής μας που πιστεύει σε μια πιο ελεύθερη οικονομία με λιγότερους φόρους.

Είναι πολύ σημαντικό μεγάλες κοινωνικές ομάδες να ελαφρύνουν και αυτό σταδιακά θα πρέπει να συμβεί με το σύνολο των μικρομεσαίων επαγγελματιών και ιδιαίτερα εκείνων που αποδεικνύονται συνεπείς. Γι’ αυτό και αίρονται μια σειρά επιβαρύνσεις από τα τεκμήρια και εργαζόμαστε για να μειώνεται όλο και περισσότερο. Να μειωθεί περαιτέρω η προκαταβολή φόρου, φέτος είναι -5% και να αφαιρεθεί και το τέλος επιτηδεύματος, πρώτα για την περιφέρεια και ύστερα από δύο χρόνια για την Αττική».

Απαντώντας σε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τις τιμές, τόνισε πως ο σωρευτικός πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι 40% από το 2019 μέχρι σήμερα, όσο είναι και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. «Τι ακριβώς εννοεί ο κ. Τσίπρας; Μπορώ να σας βρω εκατοντάδες προϊόντα που είναι πολύ φθηνότερα στην Ελλάδα. Γι’ αυτό υπάρχουν οι επίσημες στατιστικές, η αντικειμενική πραγματικότητα. Στο ίδιο διάστημα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 40% και αντίστοιχα έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός της ελληνικής οικονομίας».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. «αντιγράφει τη ρητορική μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, θα έπρεπε όμως να εμβαθύνει λίγο παραπάνω. Εμείς το κάνουμε πράξη αυτό. Είναι ο γνωστός κ. Τσίπρας που υπόσχεται σε πολλούς ό,τι θέλουν να ακούσουν και γι’ αυτό στις πρώτες του δηλώσεις όσα πρότεινε, κοστολογούνται 13 δισ. ευρώ. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν για να τα τροφοδοτήσει. Και από την άλλη έχει μια ρητορική που αν ήθελε κανείς να πιστέψει, θα την έβρισκε ενδιαφέρουσα διότι πρόκειται για αντιγραφη όλων όσων εμείς κάνουμε πραγματικότητα».

Τέλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά ανέφερε πως «οι εμφύλιοι δεν είναι καλό πράγμα και θα πρέπει να επανεξετάσει ό,τι έχει πει».

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