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Ανοίγει ο δρόμος για τη δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία θα καλύψει το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να ξεκινά τις επαφές με την αγορά και την καταγραφή των νέων συμμετοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί 387 κωδικοί προϊόντων για τη δεύτερη φάση, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς η διαδικασία παραμένει ανοιχτή.

Από τους κωδικούς που έχουν ήδη δηλωθεί για τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, 353 αφορούν επώνυμα προϊόντα και 34 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρουν ότι από τις αμέσως επόμενες ημέρες οι επαφές με επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς της αγοράς θα ενταθούν. Στόχος είναι να διευρυνθεί τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων όσο και των προϊόντων που συμμετέχουν, ενώ επιδιώκεται παράλληλα η συνέχιση συμμετοχών από την πρώτη φάση.

Στόχος περισσότερες μειώσεις στα ράφια

Η νέα περίοδος δεν συνιστά ξεχωριστή δράση, αλλά αποτελεί συνέχεια της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία έχει προγραμματιστεί να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «πρόκειται για τη συνέχεια της ίδιας προσπάθειας, με στόχο να υπάρχουν πραγματικές και ορατές μειώσεις τιμών στο ράφι, σε προϊόντα που έχουν ουσιαστικό βάρος στην καθημερινή κατανάλωση».

Η πρωτοβουλία είχε συμφωνηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ οι βασικοί άξονες συνεργασίας με τους θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς συζητήθηκαν στη συνάντηση της 9ης Ιουλίου 2026, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Τα 1.740 προϊόντα της πρώτης φάσης

Η πρώτη φάση τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου, περιλαμβάνοντας 875 επώνυμους κωδικούς, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, 405 σχολικά είδη και 100 κωδικούς κρέατος.

Συνολικά, στη δράση εντάχθηκαν 1.740 προϊόντα, στα οποία καταγράφηκε μέση μείωση τιμής 9,5%.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου διμήνου στις 31 Οκτωβρίου, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν εκ νέου τη συμμετοχή τους. Μπορούν να διατηρήσουν τους ίδιους κωδικούς, να αντικαταστήσουν ορισμένους με άλλους, να προσθέσουν νέα προϊόντα ή να αποχωρήσουν από την πρωτοβουλία.

Αυτό σημαίνει ότι, παρότι η δράση θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους, δεν είναι υποχρεωτικό κάθε επιχείρηση ή κάθε προϊόν να συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου.

Η συμμετοχή εξακολουθεί να είναι απολύτως εθελοντική, όπως ίσχυε από την έναρξη της πρωτοβουλίας. Κάθε επιχείρηση επιλέγει ανεξάρτητα τους κωδικούς που θα εντάξει, το ύψος της μείωσης που θα εφαρμόσει και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσει τη χαμηλότερη τιμή.

Εκτός δεύτερης φάσης τα σχολικά είδη

Στο νέο δίμηνο δεν θα επανενταχθούν οι κωδικοί των σχολικών ειδών, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία συνδέθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η συμμετοχή της ολοκληρώνεται με το πρώτο σκέλος της δράσης.

Το όφελος για το καλάθι του καταναλωτή από την πρώτη φάση έχει υπολογιστεί σε περίπου 40 ευρώ, ενώ η παράταση της πρωτοβουλίας έως το τέλος του έτους αποσκοπεί στη διατήρηση των μειωμένων τιμών στα ράφια και κατά το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Σύγκριση τιμών μέσω του «PosoKanei»

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να συγκρίνουν τις τιμές μέσω της εφαρμογής «PosoKanei», ενώ τα προϊόντα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων.

Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η αναζήτηση και η σύγκριση τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

Η δεύτερη φάση βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαμόρφωσης, με την Ανεξάρτητη Αρχή να επιδιώκει την προσθήκη περισσότερων επιχειρήσεων και περισσότερων κωδικών προϊόντων για το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Βασικός στόχος είναι η πρωτοβουλία να διατηρήσει τη δυναμική της έως το τέλος του 2026 και να ενισχυθεί το πραγματικό όφελος για το ελληνικό νοικοκυριό.

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