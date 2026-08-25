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Η Active Computer Systems A.E. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στον Γιάννη Στασινόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος καθίσταται πλέον μοναδικός μέτοχος.

Ο Γιάννης Στασινόπουλος, ο οποίος κατείχε ήδη ποσοστό 50% της Active, αποκτά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, ενοποιώντας την ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας και σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης.

Η εξέλιξη ενισχύει τη δυνατότητα της Active να υλοποιήσει με συνέπεια και ταχύτητα το στρατηγικό της πλάνο, με έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και στην περαιτέρω αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, με στρατηγικό ορίζοντα την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. Growth του Euronext Athens.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Στασινόπουλος, αναφέρει σχετικά: «Η Active δεν είναι απλώς μία επένδυση. Είναι η επιχείρηση που οραματίστηκα, έχτισα και στην οποία πιστεύω βαθιά. Η απόφασή μου να αποκτήσω το σύνολο των μετοχών αποτελεί έμπρακτη έκφραση της εμπιστοσύνης μου στην ομάδα μας, στις δυνατότητες της εταιρείας και στη στρατηγική που έχουμε χαράξει. Με καθαρή ιδιοκτησιακή δομή και σαφή προσανατολισμό, προχωρούμε στην επόμενη φάση ανάπτυξης της Active με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εταιρεία, τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας».

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