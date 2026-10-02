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Στο «κόκκινο» διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης να κλείσει κάτω από τις 2.640 μονάδες και στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (2/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 33,18 μονάδες ή -1,24% και έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.620,68 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.681,50 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων έξι εβδομάδων και συγκεκριμένα από τις 24 Αυγούστου. Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ σημείωσε πτώση -1,1%, ενώ οι συνολικές απώλειες του τελευταίου διημέρου (άνω των 100 μονάδων) ανέρχονται σε -3,72%. Η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +24,32%.

Αρνητικές πρωταγωνίστριες ήταν για ακόμη μία φορά οι τράπεζες, οι οποίες έχουν καταγράψει «βουτιά» άνω του -6% το τελευταίο διήμερο. Από τις συστημικές, η Alpha Bank και η Πειραιώς δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις, ενώ μεγάλες ήταν οι απώλειες και για τις CrediaBank και Τράπεζα Κύπρου. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn υποχώρησε σημαντικά, ενώ εξαίρεση αποτέλεσαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Metlen, οι οποίες σημείωσαν αξιόλογα κέρδη.

Νέες τραπεζικές ρευστοποιήσεις

Ισχυρές απώλειες της τάξης του -2,77% κατέγραψε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.135,08 μονάδες. Σε συνδυασμό με το χθεσινό -3,6%, η πτώση το τελευταίο διήμερο ανέρχεται σε -6,28%. Παράλληλα, οι τράπεζες έχασαν -2,13% σε εβδομαδιαία βάση. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,38% στις 6.757,38 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,93% στις 3.067,94 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 499,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 57,42 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 312,5 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 63% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,16 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 73 μετοχές, θετικό για 28, ενώ 23 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχώρησε κατά -4,41% στα 10,18 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank (-4,09% στα 4,46 ευρώ), η Eurobank (-2,47% στα 4,584 ευρώ) και η Εθνική (-1,52% στα 16,835 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -2,97% στο 0,98 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου -2,75% στα 10,6 ευρώ, ενώ η Optima bank παρέμεινε αμετάβλητη στα 14,65 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn κατέγραψε απώλειες -3,65% και έκλεισε στα 11,08 ευρώ. Πτώση άνω του -2% σημείωσαν η Titan (-2,46% στα 46,72 ευρώ) και η Aktor (-2,05% στα 9,54 ευρώ). Πέριξ του -1% υποχώρησαν η Jumbo (-1,51% στα 24,86 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,13% στα 12,28 ευρώ) και η Lamda Development (-0,8% στα 6,2 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,86% στα 43,76 ευρώ), η Metlen (+1,32% στα 49 ευρώ), η Cenergy (+1,26% στα 24,2 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+1,01% στα 50,2 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισαν η ElvalHalcor (+0,93% στα 3,81 ευρώ) και ο ΔΑΑ (+0,81% στα 12,5 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens διολίσθησε -4,49% και έκλεισε στα 10,22 ευρώ. Πάνω από -2% έχασαν η Alter Ego Media (-2,8% στα 6,6 ευρώ), η Ελλάκτωρ (-2,64% στο 1,254 ευρώ) και η Intracom Holdings (-2,31% στα 2,96 ευρώ). Με απώλειες περίπου -1% ακολούθησαν ο ΟΛΠ (-1,87% στα 47,2 ευρώ), η Fourlis (-1,78% στα 3,87 ευρώ), η Bally’s Intralot (-1,75% στο 1,12 ευρώ), η Quest (-1,28% στα 7,7 ευρώ) και η Qualco (-0,99% στα 5,99 ευρώ). Στον αντίποδα, η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά +2,02% στα 32,9 ευρώ και προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά της. Παράλληλα, η Noval Property κέρδισε +1,23% στα 2,47 ευρώ.

Κόντρα στην άνοδο των ξένων χρηματιστηρίων

Παρά τη διήμερη υποχώρηση του Χρηματιστήριο Αθηνών, το διεθνές κλίμα παρουσιάζεται βελτιωμένο, με τις αγορές να επιχειρούν να ανακτήσουν έδαφος. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται σήμερα τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία αποδείχθηκαν χειρότερα των εκτιμήσεων. Ωστόσο, μετρίασαν τις προβλέψεις για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed εντός του Οκτωβρίου. Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές, όπου ο γερμανικός DAX ξεχωρίζει με κέρδη άνω του +1%. Θετικά πρόσημα και στη Wall Street, με τις τεχνολογικές μετοχές να πατάνε «γκάζι». Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, μετά την απόφαση της ΕΕ να αποδεσμεύσει μεγάλες ποσότητες από τα αποθέματα ντίζελ. Το Brent, ωστόσο, δε χάνει την επαφή του με τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης είχε προηγουμένως καταγράψει νέα υψηλά 17 ετών στις 2.738 μονάδες, προτού υποχωρήσει χθες κατά -2,5%, στις 2.669 μονάδες, σημειώνοντας τη χειρότερη συνεδρίαση από τον περασμένο Απρίλιο. Οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις, με τις απώλειες να ξεπερνούν το -3%. Η απότομη διόρθωση ήρθε μετά τα σημαντικά κέρδη, τα οποία αυξάνουν τη διάθεση για κατοχύρωση κερδών (profit taking) και αφομοίωση των υψηλών αποτιμήσεων.

Παράλληλα, η δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου μπορεί να δημιουργήσει περιθώριο για επιλεκτικές τοποθετήσεις και αναδιαρθρώσεις θέσεων, ιδιαίτερα σε εταιρείες που έχουν παρουσιάσει ισχυρή κερδοφορία. Η συνέχεια στο ελληνικό χρηματιστήριο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διεθνών αγορών και κυρίως από τις εξελίξεις σε πετρέλαιο και ομόλογα.

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