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Σε περαιτέρω διεύρυνση του διεθνούς δικτύου της προχωρά η AEGEAN, προσθέτοντας τη Δαμασκό στους προορισμούς της και ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική εταιρεία εγκαινιάζει νέο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Δαμασκού, με τις πρώτες πτήσεις προς την πρωτεύουσα της Συρίας να προγραμματίζονται για τις 2 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού προγράμματος, η σύνδεση με το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού θα πραγματοποιείται έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Με την προσθήκη της Δαμασκού, η AEGEAN διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανάπτυξη του δικτύου και ενίσχυση του ρόλου της Αθήνας ως αεροπορικού κόμβου.

Στο πλάνο Τρίπολη και Βεγγάζη

Την ίδια ώρα, η εταιρεία εξετάζει την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στη Βόρεια Αφρική, έχοντας ήδη στον σχεδιασμό της την προσθήκη της Λιβύης.

Συγκεκριμένα, η έναρξη απευθείας συνδέσεων με Τρίπολη και Βεγγάζη προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες αξιολογήσεις και διαδικασίες.

Παράλληλα, η AEGEAN ενισχύει εκ νέου την παρουσία της σε έναν ακόμη σημαντικό προορισμό της Μέσης Ανατολής. Από τις 23 Οκτωβρίου 2026 επανεκκινεί τις απευθείας πτήσεις Αθήνα–Ντουμπάι.

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