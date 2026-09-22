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Ουδέτερη έως ελαφρώς θετική είναι, σύμφωνα με τη WOOD & Company, η επίδραση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου στους μεγάλους ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους, με τη Metlen να εμφανίζεται ως η καλύτερα τοποθετημένη ελληνική εταιρεία για να επωφεληθεί από το νέο περιβάλλον.

Ο οίκος εξετάζει τις επιπτώσεις της νέας ενεργειακής αναταραχής στις εταιρείες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπη και σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023, με το TTF στα 75-80 ευρώ ανά μεγαβατώρα και τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Η ελληνική αγορά και οι τιμές ρεύματος

Για την Ελλάδα, η WOOD εκτιμά ότι η διατήρηση του φυσικού αερίου κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη για τους καθετοποιημένους ενεργειακούς ομίλους, με περιορισμένο θετικό αντίκτυπο για τη Metlen και για την ενεργειακή δραστηριότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην προημερήσια αγορά αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 82% σε ετήσια βάση, στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ το TTF ενισχύθηκε κατά 90%, στα 61,5 ευρώ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 14% στο επτάμηνο, κυρίως λόγω των ισχυρών εξαγωγών, ενώ οι ΑΠΕ κάλυψαν περίπου το 50% της παραγωγής τον Ιούλιο και το φυσικό αέριο το 34%.

Η WOOD επισημαίνει ότι για τους καθετοποιημένους ομίλους η επίδραση δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από παραγωγή αντισταθμίζονται εν μέρει από αυξημένο κόστος προμήθειας στη λιανική.

Η Metlen είναι η καλύτερα τοποθετημένη ελληνική εταιρεία

Η Metlen θεωρείται από τη WOOD η ελληνική εταιρεία με τη μεγαλύτερη δυνατότητα να επωφεληθεί από διατηρήσιμα υψηλές τιμές φυσικού αερίου.

Ο όμιλος διαθέτει τρεις μονάδες συνδυασμένου κύκλου και μία μονάδα συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε συνδυασμό με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, δραστηριότητες προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου και την Protergia, η οποία είχε μερίδιο 19,2% στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο.

Οι αποδοτικότερες μονάδες χρησιμοποιούν λιγότερο φυσικό αέριο ανά παραγόμενη μεγαβατώρα και μπορούν να επιτυγχάνουν καλύτερα περιθώρια όταν οι υψηλότερες τιμές αερίου περνούν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η WOOD σημειώνει ότι μέρος του οφέλους αντισταθμίζεται από το υψηλότερο κόστος σε συμβόλαια λιανικής με σταθερή τιμή, ενώ η αντιστάθμιση κινδύνου και οι συμβάσεις περιορίζουν την πλήρη έκθεση στις τιμές αγοράς.

ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Για τη ΔΕΗ, η συνολική επίδραση εκτιμάται ως ουδέτερη. Ο όμιλος διαθέτει περίπου 2,5 GW μονάδων φυσικού αερίου στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σημαντικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και υδροηλεκτρικών. Παράλληλα, με μερίδιο περίπου 50% στη λιανική αγορά, παραμένει καθαρός αγοραστής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Η WOOD θεωρεί ότι μέρος των αυξημένων κερδών της παραγωγής πιθανότατα θα ανακυκλωθεί σε χαμηλότερα περιθώρια στη λιανική, λόγω και του ρόλου της εταιρείας στην αγορά.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η επίδραση χαρακτηρίζεται ουδέτερη έως ελαφρώς θετική για τον ενεργειακό τομέα, αλλά περιορισμένη σε επίπεδο ομίλου. Η έκθεση προέρχεται κυρίως από την ΗΡΩΝ και τη συμμετοχή κατά 50% στη νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή. Ωστόσο, η WOOD υπογραμμίζει ότι οι παραχωρήσεις και οι κατασκευές παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες δημιουργίας αξίας για τον όμιλο.

HELLENiQ Energy και Motor Oil

Για HELLENiQ Energy και Motor Oil η WOOD βλέπει επίσης γενικά ουδέτερη επίδραση.

Στη HELLENiQ Energy, η αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οι ΑΠΕ αντισταθμίζουν σε σημαντικό βαθμό τις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου. Η WOOD θεωρεί ότι τα περιθώρια διύλισης παραμένουν πολύ πιο σημαντικός παράγοντας για την κερδοφορία, επισημαίνοντας ότι το περιθώριο αναφοράς είχε ανέλθει στα 9,5 δολάρια ανά βαρέλι στο δεύτερο τρίμηνο από 5,7 δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Στη Motor Oil, το φυσικό αέριο αποτελεί πιο άμεσο κόστος για το διυλιστήριο, αλλά η ισχυρή κερδοφορία της διύλισης υπερκαλύπτει προς το παρόν αυτή την πίεση. Το προσαρμοσμένο περιθώριο διύλισης είχε φτάσει τα 165 δολάρια ανά τόνο στο πρώτο εξάμηνο, από 65 δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Αρνητική επίδραση για ElvalHalcor και Aegean

Πιο αρνητική είναι η εικόνα για την ElvalHalcor, η οποία επιβαρύνεται τόσο από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας όσο και από το φυσικό αέριο, χωρίς να διαθέτει παραγωγή ενέργειας που να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα. Συμβάσεις αντιστάθμισης και μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζουν την έκθεση, χωρίς όμως να την εξαλείφουν.

Αρνητική είναι και η επίδραση για την Aegean, λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων αεροσκαφών. Η WOOD θεωρεί πάντως την ελληνική αεροπορική μία από τις πιο ανθεκτικές εταιρείες του κλάδου, χάρη στον ισχυρό ισολογισμό και το ιστορικό θετικών ταμειακών ροών. Περίπου το 65% της εναπομείνασας κατανάλωσης καυσίμων του 2026 είναι αντισταθμισμένο, αλλά μόλις περίπου το 15% της αναμενόμενης κατανάλωσης του 2027. Η WOOD εκτιμά ότι η άνοδος του κόστους καυσίμων μπορεί να πιέσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, ιδίως εφόσον οι αεροπορικές μικρών αποστάσεων δεν μπορέσουν να μετακυλίσουν πλήρως το κόστος στους ναύλους.

Περιορισμένος ο κίνδυνος νέου έκτακτου φόρου

Σημειωτέον ότι η WOOD δεν έχει ως βασικό σενάριο την επιβολή νέου έκτακτου φόρου στα ενεργειακά κέρδη στην Ελλάδα. Σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει προτιμήσει στοχευμένα μέτρα στήριξης και συνεισφορές από τον κλάδο, ενώ η δημοσιονομική υπεραπόδοση παρέχει κάποια περιθώρια απορρόφησης των πιέσεων.

Ο κίνδυνος παρέμβασης θα αυξανόταν εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, ιδιαίτερα ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027. Σε κάθε περίπτωση, η WOOD θεωρεί ότι οι ισχυρές επιδόσεις διύλισης προσφέρουν σε HELLENiQ Energy και Motor Oil επαρκές περιθώριο για να απορροφήσουν ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

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