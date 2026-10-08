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Στον επιχειρηματικό κόσμο, η επιτυχία συχνά ταυτίζεται με την προσπάθεια για διαρκή ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την έναρξη νέων πρωτοβουλιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την αναζήτηση νέων πηγών εσόδων και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η συνεχής ενασχόληση με νέες δραστηριότητες μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από όσα έχουν πραγματική σημασία. Όταν επιδιώκεται η επίτευξη πολλών διαφορετικών στόχων ταυτόχρονα, γίνεται δυσκολότερο να δοθεί η απαραίτητη προσοχή σε εκείνα τα στοιχεία που κάνουν πραγματικά μια εταιρεία να ξεχωρίζει.

Οι εταιρείες που καταφέρνουν να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους δεν είναι απαραίτητα εκείνες που προσθέτουν διαρκώς νέες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Είναι εκείνες που παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στα λίγα πράγματα που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες, σύμφωνα με το Fast Company.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Jotform, Αϊτεκίν Τανκ, επισημαίνει ότι αποτελεί σημαντική πρόκληση για μια επιχείρηση να διατηρεί σταθερή την προσοχή της στις προτεραιότητές της και να αναγνωρίζει διαρκώς ποιες πρακτικές και πρωτοβουλίες αποδίδουν πραγματικά. Η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες και ευκαιρίες που θα μπορούσαν να εξεταστούν. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, «η συνέπεια στην υλοποίηση, η σαφής κατεύθυνση και η πειθαρχία ως προς τις προτεραιότητες δημιουργούν μια σταθερή δυναμική, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από σύντομες περιόδους έντονης δραστηριότητας».

Στη συνέχεια εξετάζεται πιο αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

Εστίαση σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία

«Η εστίαση δεν σημαίνει μόνο να επιλέγεις πού θα πεις «ναι», αλλά κυρίως να έχεις την πειθαρχία να λες «όχι» στις εκατοντάδες άλλες καλές ιδέες που προκύπτουν». Με αυτή τη φράση του Στιβ Τζομπς συμφωνεί ο Αϊτεκίν Τανκ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η καινοτομία σημαίνει να λες «όχι» σε 1.000 πράγματα».

Η ίδια αρχή μπορεί να εφαρμοστεί και στη διοίκηση μιας επιχείρησης. «Είναι εύκολο να δοθεί προσοχή σε κάθε νέα ιδέα που προκύπτει, είτε πρόκειται για ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μια αναβάθμιση του προϊόντος, μια πιθανή συνεργασία ή μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία. Ωστόσο, η πειθαρχία στην ιεράρχηση των πρωτοβουλιών που δημιουργούν πραγματική αξία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη», προσθέτει ο Τανκ.

Η ικανότητα να απορρίπτονται οι λιγότερο σημαντικές επιλογές απλοποιεί τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Όταν οι βασικές προτεραιότητες έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια και είναι γνωστό τι έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, γίνεται ευκολότερο να αποκλείονται οι περιττές κατευθύνσεις και να διατηρείται η προσοχή σε όσα έχουν πραγματική σημασία.

Ο σαφής προσδιορισμός των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων σε μια επιχείρηση μπορεί, παράλληλα, να συμβάλει και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η στρατηγική συναίνεση μεταξύ των μελών της διοίκησης μπορεί να βελτιώσει την οργανωτική απόδοση. Όταν υπάρχει συμφωνία ως προς τους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Αϊτεκίν Τανκ επισημαίνει ότι, για να διατηρηθεί η εστίαση στις πραγματικές προτεραιότητες, είναι κρίσιμο να απαντηθούν ορισμένα βασικά ερωτήματα. «Τι προσπαθεί να επιτύχει ο οργανισμός; Ποιο είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα; Ποιες στρατηγικές έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την ενίσχυσή του; Ποιες ευκαιρίες επιλέγεται να μην ακολουθηθούν και πώς πρέπει να κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι και η προσοχή;».

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία σε κάθε επιμέρους ζήτημα, είναι όμως σημαντικό η να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των στελεχών όσον αφορά τις βασικές αυτές προτεραιότητες.

Δημιουργία συστημάτων που διατηρούν την προσοχή στις βασικές προτεραιότητες

Αφού καθοριστούν με σαφήνεια οι βασικές προτεραιότητες και διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία συστημάτων που βοηθούν τους εργαζομένους να τις εφαρμόζουν με συνέπεια. Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση αυτών των συστημάτων είναι σημαντική, η πρωτοβουλία και η κατεύθυνση, όμως, θα πρέπει να προέρχονται από την ηγεσία.

Ο Αϊτεκίν Τανκ έχει εργαστεί τόσο ως εργαζόμενος όσο και ως ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του, την οποία ίδρυσε πριν από 20 χρόνια. Με βάση αυτή την εμπειρία, γνωρίζει τις δυσκολίες που δημιουργούν οι αντικρουόμενες προτεραιότητες. «Ένας εργαζόμενος μπορεί να γνωρίζει τι προσπαθεί να πετύχει η ομάδα του, αλλά τελικά να αναλώνεται σε κουραστικές και χρονοβόρες εργασίες που ελάχιστη σχέση έχουν με τους βασικούς στόχους. Μια τέτοια κατάσταση αυξάνει το άγχος, εξαντλεί την ενέργεια και απομακρύνει την προσοχή από την ουσιαστική εργασία που μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση και αίσθηση δημιουργικότητας», εξηγεί ο ίδιος.

Όπως σημειώνει το Harvard Business Review, «πολλές οργανώσεις στερούνται μηχανισμών για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τη διαχείριση των απαιτήσεων που επιβάλλουν οι πρωτοβουλίες στους διευθυντές και τους υπαλλήλους από τους οποίους αναμένεται να εκτελέσουν το έργο».

Τα αποτελεσματικά συστήματα μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Οι σαφώς καθορισμένες διαδικασίες εργασίας, ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και η αξιοποίηση αυτοματοποιημένων εργαλείων περιορίζουν τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις της καθημερινής εργασίας. Παράλληλα, βοηθούν τους εργαζομένους να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει, ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί, χωρίς να χρειάζεται να αναζητείται κάθε φορά μια νέα λύση. Με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνεται πολύτιμος χρόνος και πνευματική ενέργεια για εργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία.

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών εργασίας και η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαδικασίες γίνονται πιο συνεπείς, η εργασία πιο αποδοτική και περιορίζεται ο κίνδυνος δαπανηρών λαθών. Με την πάροδο του χρόνου, τα οφέλη αυτά συσσωρεύονται και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης.

Προσαρμογή στις αλλαγές των προτεραιοτήτων

Κάθε οργανισμός χρειάζεται, τέλος, ένα σύστημα ελέγχου που θα διασφαλίζει ότι οι ομάδες παραμένουν προσανατολισμένες στις βασικές προτεραιότητες. Οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται, οι προσδοκίες των πελατών εξελίσσονται και οι επιχειρηματικοί στόχοι ενδέχεται να αλλάξουν. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν την τακτική επανεξέταση των προτεραιοτήτων και την παρακολούθηση της πορείας των ομάδων.

Τα σύγχρονα εργαλεία και οι πλατφόρμες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά αυτή τη διαδικασία. Μπορούν να απλοποιήσουν τη διαχείριση των εργασιών και να ενημερώνουν όταν η καθημερινή εργασία αρχίζει να αποκλίνει από τις βασικές προτεραιότητες. Έτσι, η ηγεσία αποκτά καλύτερη εικόνα για την πρόοδο των ομάδων, μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν προσηλωμένοι στους βασικούς στόχους.

Για παράδειγμα, οι Jotform AI Agents μπορούν να μετατρέπουν αυτόματα τα εισερχόμενα αιτήματα σε εργασίες στο Jotform Boards, όπου οι ομάδες μπορούν να παρακολουθούν ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία, ποια είναι η προτεραιότητά της και σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Παράλληλα, οι διευθυντές μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα της προόδου, του φόρτου εργασίας και των διαθέσιμων πόρων, ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσο η καθημερινή εργασία ανταποκρίνεται στις βασικές προτεραιότητες.

Οι προτεραιότητες, ωστόσο, είναι φυσικό να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Το Harvard Business Review προτείνει οι πρωτοβουλίες να συνοδεύονται από σαφώς καθορισμένη ημερομηνία λήξης για τη χρηματοδότηση και τη διάθεση ανθρώπινων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση καλείται να επανεξετάζει τα έργα και τις διαδικασίες εργασίας, ώστε να διαπιστώνει αν εξακολουθούν να δημιουργούν αξία και να μην συνεχίζονται απλώς επειδή αποτελούν μέρος της καθιερωμένης πρακτικής.

Ο στόχος δεν είναι οι ομάδες να κάνουν διαρκώς τα ίδια πράγματα, αλλά να διασφαλίζεται ότι ο χρόνος και η προσπάθειά τους αφιερώνονται σε όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

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