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Η AirBaltic προετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στο προσωπικό της, καθώς η λετονική αεροπορική εταιρεία προχωρά σε αναδιάρθρωση υπό την προστασία του Πτωχευτικού Κώδικα (Chapter 11) στις ΗΠΑ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα σχεδιασμού, από 500 έως 700 θέσεις εργασίας ενδέχεται να επηρεαστούν στις τρεις μεγαλύτερες βάσεις της εταιρείας.

Οι θέσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο αφορούν τα αεροδρόμια της Ρίγας στη Λετονία, του Βίλνιους στη Λιθουανία και του Ταλίν στην Εσθονία.

Η AirBaltic απασχολεί περίπου 3.000 εργαζομένους στις τρεις χώρες της Βαλτικής και, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, εξετάζει επίσης τη μείωση του φόρτου εργασίας για πιλότους και πληρώματα καμπίνας.

Στόχος η μείωση του κόστους

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για συγκεκριμένους εργαζομένους.

«Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία για τους ανθρώπους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AirBaltic, Έρνο Χίλντεν. Όπως πρόσθεσε, δεν έχουν ληφθεί ακόμη τελικές αποφάσεις που να αφορούν μεμονωμένους εργαζομένους.

Η αεροπορική εταιρεία επεξεργάζεται προσαρμογές στο εργατικό δυναμικό της, με στόχο να διαχειριστεί τη βάση κόστους και να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας για τα επόμενα χρόνια.

Η AirBaltic κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα αίτηση για προστασία από τους πιστωτές στη Νέα Υόρκη, επιδιώκοντας την αναδιάρθρωση του χρέους της.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις από το υψηλό κόστος καυσίμων και τις διαταραχές στις αερομεταφορές που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει παράλληλα σημαντική συρρίκνωση του στόλου της. Η AirBaltic σχεδιάζει να μειώσει κατά 60 αεροσκάφη τον στόλο της, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από Airbus A220, έως το 2031.

Οι περικοπές προσωπικού και οι αλλαγές στον φόρτο εργασίας αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της εταιρείας να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα και να προσαρμόσει τη δραστηριότητά της στις νέες συνθήκες της αγοράς.

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