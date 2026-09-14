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Η Air Baltic Corp κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα (Chapter 11) στη Νέα Υόρκη, καθώς η αεροπορική εταιρεία της Λετονίας, που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις, επιχειρεί να αναδιαρθρώσει το υψηλό χρέος της.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία στη Νέα Υόρκη και εξασφάλισε δέσμευση χρηματοδότησης ύψους 350 εκατ. ευρώ από ομάδα επενδυτικών κεφαλαίων, προκειμένου να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα.

Την χρηματοδότηση ανέλαβε η Strategic Value Partners και χρηματοδοτείται από τις Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management και SVP.

Η Air Baltic υποστηρίζει ότι η απόφαση για την υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα αποσκοπεί στη δημιουργία «ισχυρότερης και πιο βιώσιμης κεφαλαιακής δομής».

Χωρίς αλλαγές για τους επιβάτες

Η εταιρεία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες ήδη πριν από τη φετινή άνοδο των τιμών των αεροπορικών καυσίμων. Χρειαζόταν ένεση ρευστότητας 100 έως 150 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της έως το 2026 και κατά τη χειμερινή περίοδο του 2027.

Η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν θα επηρεάσει τους επιβάτες ούτε την καθημερινή λειτουργία της.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά, τα εισιτήρια και οι κρατήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ και η εξυπηρέτηση πελατών θα συνεχιστεί χωρίς αλλαγές.

Η απόφαση αιφνιδίασε τους ομολογιούχους

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των κατόχων ομολόγων της Air Baltic, συνολικής αξίας 380 εκατ. ευρώ, οι οποίοι επρόκειτο να αποφασίσουν εάν θα ενέκριναν συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την πτώχευση.

Τα επενδυτικά κεφάλαια Polus Capital Management και Klirmark Capital είχαν προτείνει χρηματοδότηση έως 257 εκατ. ευρώ ως «ενδιάμεση χρηματοδότηση», προκειμένου να δοθεί στην Air Baltic επιπλέον χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους.

Η εταιρεία επέλεξε τελικά να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία προστασίας από τους πιστωτές.

Το κράτος της Λετονίας βασικός μέτοχος

Το Δημόσιο της Λετονίας κατέχει σήμερα το 88,4% των μετοχών της Air Baltic, ενώ διαθέτει και περίπου 13% των ομολόγων της εταιρείας.

Η Deutsche Lufthansa απέκτησε πέρυσι ποσοστό 10% στην Air Baltic, στο πλαίσιο σχεδίων για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σχέδιο που τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Η αναδιάρθρωση της Air Baltic πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για τη Λετονία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές της 3ης Οκτωβρίου.

Διευθύνων σύμβουλος της Air Baltic είναι ο Έρνο Χίλντεν, ο οποίος είχε προηγουμένως διαχειριστεί την αναδιάρθρωση της σκανδιναβικής αεροπορικής εταιρείας SAS το 2022, με τη συμβολή της Seabury. Η SAS είχε επίσης υπαχθεί στον Πτωχευτικό Κώδικα το 2022 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία δύο χρόνια αργότερα.

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