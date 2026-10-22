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«Συνεργαζόμαστε σταθερά με την Κομισιόν και θα παρέχουμε ό,τι θα μας ζητηθεί». Έτσι σχολίασε χθες ο κ. Αlessandro Callari, περιφερειακός διευθυντής της Booking.com για αγορές της νότιας Μεσογείου, της Ιταλίας και της Ελλάδας τις χθεσινές εξελίξεις περί της νέας έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με πρακτικές της Booking.com, που ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η γνωστή πλατφόρμα ταξιδιών βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας της ΕΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χρηστών από εικονικές καταχωρίσεις, διαδικτυακές απάτες και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα, με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Η απόφαση ελήφθη έπειτα από προκαταρκτική εξέταση, καθώς και αξιολόγηση των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η Booking.com κατά το τρέχον έτος και τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις συνέπεσαν χρονικά με τη μεγάλη εκδήλωση της Booking.com στην Αθήνα με τους Έλληνες συνεργάτες της, παρουσιάζοντας τις τάσεις και το βαρόμετρο του 2026 όπως αυτό προκύπτει με βάση τα ερωτήματα που απευθύνει στους συνεργάτες της πανευρωπαϊκά. Κατά τη συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο και της παρουσίασης του αποτυπώματος της πλατφόρμας στην Ελλάδα, χθες το απόγευμα ο κ. Callari κλήθηκε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας πάντως ότι με το δεδομένο ότι πρόκειται για μία πολύ φρέσκια εξέλιξη δεν είναι ακόμη σε θέση να τοποθετηθεί επίσημα. Από την πλευρά της, όπως υποστήριξε, η εταιρεία συνεργάζεται σταθερά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώνει πρόθυμη να διαθέσει τα απαραίτητα δεδομένα που θα της ζητηθούν αναφορικά με τις τις πρακτικές προστασίας των συνεργατών και των χρηστών της.

Πάντως τα ζητήματα phishing και οι πιθανές παραβιάσεις περιλαμβάνονταν και στο ετήσιο βαρόμετρο της εταιρείας με τους συνεργάτες της, με τον κ. Callari να δηλώνει χθες ότι η Booking.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων και «αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για εμάς». Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως προέκυψε και από το Βαρόμετρο της εταιρείας, ένα 69% των Ελλήνων ξενοδόχων και ιδιοκτητών θεωρεί ως τη μεγαλύτερη ανησυχία τους τα ζητήματα απάτης στις πληρωμές και πάνω από 9 στους 10 (91%) χρησιμοποιούν συστήματα προστασίας στις πληρωμές. «Η προστασία χρειάζεται τεχνολογία, ξεκάθαρες πρακτικές και συνεχή ενημέρωση» ανέφερε ο κ. Callari.

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο των ελέγχων, όπως ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, βρίσκονται οι παραπλανητικές καταχωρίσεις καταλυμάτων, μεταξύ των οποίων περιπτώσεις ακινήτων που εμφανίζονται διαθέσιμα για κράτηση, χωρίς να υπάρχουν στην πραγματικότητα. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές Αρχές θα εξετάσουν περιπτώσεις απάτης μέσω πλαστοπροσωπίας, αλλά και προσφορές διαμονής που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Βασικό ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί εάν η Booking έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις πρακτικές. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στις απάτες phishing, κατά τις οποίες επιτήδειοι επιχειρούν να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες ή οικονομικά στοιχεία ταξιδιωτών. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έρευνα θα καλύψει ειδικότερα απάτες που αξιοποιούν δεδομένα κρατήσεων και επισκεπτών τα οποία διαμοιράζονται μέσω της πλατφόρμας με τους παρόχους καταλυμάτων. Ένα ακόμη πεδίο ελέγχου αφορά τις πληρωμένες καταχωρίσεις που αποκτούν μεγαλύτερη προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς να επισημαίνεται με επαρκή σαφήνεια ο διαφημιστικός τους χαρακτήρας.

Ο κ. Callari ρωτήθηκε χθες και για τις γνωστές, νομικές ενέργειες και προσφυγές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και αρκετούς μήνες η πλατφόρμα από ξενοδόχους ανά την Ευρώπη (μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες) διεκδικώντας αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων όπως υποστηρίζουν, για αθέμιτους όρους σύμβασης: «Στην Ευρώπη συνεργαζόμαστε με περίπου 2,3 εκατομμύρια καταλύματα και συνεργάτες. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν υποβληθεί αξιώσεις από μόλις 3.000 συνεργάτες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 0,1% του συνόλου των συνεργατών μας. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε σταθεροί στη θέση μας, είμαστε όλοι μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος, αυτού των ταξιδιών, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και μας ενδιαφέρει να είμαστε σε στενή επαφή και συνεργασία με τους συνεργάτες μας». Ο κ. Callari επανελαβε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χαρακτήρισε τις ρήτρες καλύτερης τιμής ως παράνομες καθαυτές, αλλά επιβεβαίωσε ότι υπάγονται στο πεδίο του δικαίου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Το αποτύπωμα

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της εταιρείας για την Ελλάδα, ο κ. Callari ανέφερε ότι το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα ειδικά στην Ελλάδα της γνωστής πλατφόρμας, με βάση τις δαπάνες των ταξιδιωτών οι οποίοι χρησιμοποίησαν πέρυσι την πλατφόρμα της Booking.com προκειμένου να κλείσουν τα ταξίδια τους στην Ελλάδα, ανήλθαν στα 15,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, η άμεση ταξιδιωτική δαπάνη αντιστοιχεί στα 7,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με τη στήριξη 153.000 θέσεων εργασίας, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων ύψους 3,4 δισ. ευρώ και συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ της τάξεως των 8,1 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη της Tourism Economics, με βάση δεδομένα της Booking.com, η οποία αποτυπώνει την οικονομική επίδραση των επισκεπτών που συνδέονται με την πλατφόρμα στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις άμεσες δαπάνες τους, αλλά και τις ευρύτερες επιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην απασχόληση και στην κατανάλωση.

Πανευρωπαϊκά, τα ευρήματα της έρευνας παραπέμπουν σε ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα στα 691 δισ. ευρώ, με στήριξη 344 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, την παραγωγή 137 δισ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις. Η πλατφόρμα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της, υποστηρίζει (στοιχεία 2025) 4,7 εκατ. θέσεις εργασίας με 175 δισ. ευρώ σε μισθούς στην Ευρώπη.

Ειδικά για την Ελλάδα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των ταξιδιωτικών δαπανών μεταξύ επισκεπτών από το εξωτερικό και εγχώριων ταξιδιωτών: Στην περίπτωση των διεθνών επισκεπτών, το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων δαπανών, σε ποσοστό 65%, κατευθύνεται στον κλάδο της φιλοξενίας. Ακολουθούν οι μεταφορές με 12%, η ψυχαγωγία με 10% και οι αγορές με 7%, ενώ το υπόλοιπο 6% αφορά άλλες κατηγορίες δαπανών.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τους εγχώριους ταξιδιώτες που συνδέονται με την Booking.com. Αν και η φιλοξενία διατηρεί και εδώ το μεγαλύτερο μερίδιο, αυτό διαμορφώνεται στο 53%, ενώ αισθητά υψηλότερη είναι η συμμετοχή της ψυχαγωγίας, η οποία απορροφά το 23% των δαπανών. Οι μεταφορές αντιστοιχούν στο 10%, οι αγορές στο 1% και οι λοιπές δαπάνες στο 13%.

Σε επίπεδο ΑΕΠ, η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητας που συνδέεται με την Booking.com υπολογίζεται σε 8,1 δισ. ευρώ για το 2025. Από το ποσό αυτό, περίπου 4,03 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην άμεση συνεισφορά των δαπανών των επισκεπτών στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον 3,82 δισ. ευρώ προέρχονται από τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις, δηλαδή από την οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται μέσω των προμηθευτών των τουριστικών επιχειρήσεων και της κατανάλωσης που υποστηρίζεται από τα σχετικά εισοδήματα.

Στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη, οι δαπάνες των επισκεπτών που συνδέονται με την Booking.com υποστήριξαν συνολικά 153.000 θέσεις εργασίας το 2025. Από αυτές, οι 84.000 αφορούν άμεσες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους επισκέπτες, ενώ άλλες 63.000 συνδέονται με τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον 6.000 θέσεις εργασίας υποστηρίζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσω των σχετικών οικονομικών διασυνδέσεων.

Αντίστοιχα, η συνολική επίδραση στις αμοιβές των εργαζομένων εκτιμάται στα 2,5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, περίπου 1,29 δισ. ευρώ αφορούν άμεσες αμοιβές σε κλάδους που εξυπηρετούν τους επισκέπτες, ενώ επιπλέον 1,1 δισ. ευρώ συνδέονται με τις έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις. Περίπου 94 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε αμοιβές που δημιουργούνται εκτός Ελλάδας.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, τα συνολικά φορολογικά έσοδα που υποστηρίζονται ανέρχονται σε 3,4 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, έμμεσων και προκαλούμενων επιδράσεων, καθώς και των σχετικών εμπορικών επιδράσεων εκτός Ελλάδας.

Από το βαρόμετρο της εταιρείας και ειδικά για τους Έλληνες επιχειρηματίες και ξενοδόχους και στον τρόπο με τον οποίο «χτίζεται» η εμπιστοσύνη στα ταξίδια μέσω της Booking.com, 2 στους 3 (67%) θεωρούν πολύ σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστες και αυθεντικές κριτικές των επισκεπτών, 1 στους 2 (51%) θέλουν να υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την τιμολογιακή τους πολιτική κι ένα 45% θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικοί οι όροι για ακυρώσεις και αποζημιώσεις.