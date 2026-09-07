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Μια δεύτερη ευκαιρία για να εξασφαλίσουν την καταβολή της ενίσχυσης αποκτούν περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», αλλά είδαν το αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου να απορρίπτεται λόγω λαθών ή ελλιπών δικαιολογητικών.

Η νέα προθεσμία για την επανυποβολή των αιτημάτων ορίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, δίνοντας στους δικαιούχους πρόσθετο χρόνο προκειμένου να διορθώσουν τις εκκρεμότητες στους φακέλους τους και να προχωρήσει η διαδικασία για την πληρωμή της επιδότησης.

Πρόκειται, ωστόσο, αποκλειστικά για παράταση που αφορά τη διοικητική διαδικασία επανυποβολής και όχι την υλοποίηση των επενδύσεων. Η προθεσμία για το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος δεν μεταβάλλεται και έχει ήδη εκπνεύσει.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά η παράταση

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επένδυσης στο πλαίσιο του προγράμματος είχε ως καταληκτική ημερομηνία τη 17η Ιουλίου 2026. Μέχρι τότε έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και να έχει κατατεθεί το αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης.

Επομένως, η νέα προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026 δεν αποτελεί παράταση για την πραγματοποίηση αγορών, εργασιών ή άλλων επενδυτικών ενεργειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Αφορά αποκλειστικά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν κινηθεί εμπρόθεσμα και είχαν καταθέσει έως τις 17 Ιουλίου το αίτημά τους για ολοκλήρωση και έλεγχο, αλλά στη συνέχεια αυτό απορρίφθηκε κατά την εξέταση του φακέλου.

Αιτία της απόρριψης ήταν η διαπίστωση ελλείψεων ή λαθών στα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι αποκτούν τώρα περισσότερο χρόνο για να διορθώσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, χωρίς να χάσουν εξαιτίας αυτών τη δυνατότητα καταβολής της ενίσχυσης.

Τι πρέπει να κάνουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να προχωρήσουν σε νέα υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Μάλιστα, προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία επανυποβολές, εφόσον κατά τον νέο έλεγχο διαπιστωθούν ξανά ελλείψεις ή λανθασμένα στοιχεία.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να αναρτηθούν και να υποβληθούν τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV που είχαν λείψει από τον αρχικό φάκελο ή είχαν κατατεθεί με λάθη. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να τοποθετηθούν σε όλα τα προβλεπόμενα πεδία της διαδικασίας.

Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις που οδήγησαν στην αρχική απόρριψη και να περάσουν εκ νέου από τον απαιτούμενο έλεγχο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την καταβολή της επιδότησης.

Το κρίσιμο στοιχείο για τους δικαιούχους είναι επομένως η διάκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών: η 17η Ιουλίου 2026 παραμένει η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την αρχική υποβολή του αιτήματος, ενώ η 30ή Σεπτεμβρίου 2026 αφορά μόνο τη διόρθωση και επανυποβολή φακέλων που είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα αλλά απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων ή λαθών.

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