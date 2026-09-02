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Περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις», αλλά δεν κατάφεραν να λάβουν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων στα δικαιολογητικά, αποκτούν μια τελευταία δυνατότητα για να διορθώσουν τις εκκρεμότητες και να διασφαλίσουν την επιδότηση.

Η νέα προθεσμία που έχει δοθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 αφορά αποκλειστικά στην επανυποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου. Δεν πρόκειται για παράταση του προγράμματος ούτε για νέο χρονικό περιθώριο προκειμένου οι επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Η διαφορά αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η νέα διαδικασία απευθύνεται μόνο σε όσους είχαν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα και απορρίφθηκαν εξαιτίας ελλείψεων, λαθών ή ανεπαρκών στοιχείων στον φάκελό τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ξανά αίτημα

Η δυνατότητα επανυποβολής αφορά στις επιχειρήσεις που είχαν καταθέσει έως τις 17 Ιουλίου 2026 αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της επιχορήγησης, όμως κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστώθηκαν προβλήματα στα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν πλέον να επανέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προσθέσουν τα έγγραφα που έλειπαν ή να διορθώσουν στοιχεία που είχαν υποβληθεί λανθασμένα.

Μάλιστα, προβλέπεται η δυνατότητα νέας επανυποβολής μέσα στην ίδια προθεσμία, εφόσον κατά τον επανέλεγχο εξακολουθούν να εντοπίζονται ελλείψεις στον φάκελο.

Αντίθετα, εκτός της διαδικασίας παραμένουν όσες επιχειρήσεις δεν είχαν ολοκληρώσει την επένδυσή τους ή δεν είχαν υποβάλει αρχικό αίτημα έως τις 17 Ιουλίου.

Τι πρέπει να διορθώσουν οι επιχειρήσεις

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε νέες αγορές ή εργασίες. Το ζητούμενο είναι η διόρθωση του υφιστάμενου φακέλου ώστε να αποδεικνύεται ότι η εγκεκριμένη επένδυση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν τις παρατηρήσεις που οδήγησαν στην απόρριψη του αιτήματος και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκονται:

τα τιμολόγια και τα παραστατικά αγοράς του εξοπλισμού,

τα αποδεικτικά εξόφλησης των δαπανών,

τα στοιχεία που αποδεικνύουν την προμήθεια και εγκατάσταση του επιδοτούμενου εξοπλισμού,

η σωστή ανάρτηση των εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η νέα δυνατότητα δίνεται ακριβώς για την κάλυψη τέτοιων ελλείψεων και όχι για την αλλαγή του αντικειμένου της επένδυσης.

Έως 10.000 ευρώ η μέγιστη επιδότηση

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» σχεδιάστηκε με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των επιχειρήσεων μέσω της αντικατάστασης παλαιού και ενεργοβόρου εξοπλισμού.

Για τις μικρές επιχειρήσεις η επιδότηση ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο προϋπολογισμό 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 40%, με ανώτατο όριο δαπανών τις 25.000 ευρώ.

Με βάση τα όρια αυτά, η μέγιστη ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ.

Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, έξυπνες συσκευές μέτρησης ενέργειας και υπηρεσίες που συνδέονται με την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού.

Από τις επενδύσεις στη φάση των πληρωμών

Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον στο στάδιο των ελέγχων και των εκταμιεύσεων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και υλοποίησης των επενδύσεων.

Οι πρώτες εντάξεις είχαν πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2024, με 2.246 αιτήσεις να λαμβάνουν συνολική ενίσχυση περίπου 24,26 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, μέσω των δράσεων που συνδέονται με την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων έχουν διοχετευθεί πάνω από 54 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η νέα διαδικασία επανυποβολής αποτελεί το τελευταίο βήμα για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις επενδύσεις τους, ώστε να διορθώσουν τα προβλήματα στους φακέλους τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία είσπραξης της επιδότησης.

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