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Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η Eurobank Equities για την Allwyn, διατηρώντας τη σύσταση Hold και μειώνοντας την τιμή στόχο στα 13 ευρώ από 13,40 ευρώ. Με τη μετοχή στα 13,10 ευρώ στις 11 Σεπτεμβρίου, το περιθώριο μεταβολής από την τιμή στόχο είναι οριακά αρνητικό, στο 0,8%, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 7,6%. Η συνολική αναμενόμενη απόδοση υπολογίζεται έτσι στο 6,9%.

Η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει ότι η νέα, διευρυμένη Allwyn διαθέτει ισχυρότερο αναπτυξιακό προφίλ σε σχέση με τον παλαιό ΟΠΑΠ. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι το νέο σχήμα είναι σημαντικά πιο σύνθετο και εκτεθειμένο σε μεγαλύτερους κινδύνους εκτέλεσης, ρυθμιστικές αλλαγές και υψηλότερη μόχλευση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν προσέφερε, σύμφωνα με την ανάλυση, ιδιαίτερα θετικές εκπλήξεις. Το βασικό σημείο προβληματισμού ήταν η PrizePicks, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρά την αύξηση άνω του 35% στα ποσά που παίχτηκαν. Η επίδοση επηρεάστηκε από τη δύσκολη συγκριτική βάση και την εντονότερη προωθητική δραστηριότητα.

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς οι συγκρίσεις γίνονται ευκολότερες, ιδιαίτερα σε επίπεδο EBITDA. Ωστόσο, η Eurobank Equities θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις παραμένουν περισσότερο προς την αρνητική πλευρά και μειώνει κατά 1%-2% τις εκτιμήσεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου την περίοδο 2026-2028. Οι χαμηλότερες προβλέψεις για την PrizePicks αντισταθμίζονται εν μέρει από καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα και υψηλότερη συνεισφορά της Betano.

Το ζήτημα των ταμειακών ροών

Κρίσιμο σημείο παραμένει η μετατροπή της λειτουργικής κερδοφορίας σε πραγματικές ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές που ανακοινώνει η εταιρεία διαμορφώθηκαν στα 420 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν περιλαμβάνει σειρά σημαντικών ταμειακών επιβαρύνσεων.

Με αυστηρότερο υπολογισμό, οι καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες ανήλθαν περίπου στα 164 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος μετά από δύο αρνητικά τρίμηνα. Για το 2026 προβλέπονται περίπου 1,6 δισ. ευρώ EBITDA, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε λειτουργικές ταμειακές ροές περίπου 800 εκατ. ευρώ. Από το 2027 οι καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθουν σε 800-900 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετη επιβάρυνση δημιουργούν τα δικαιώματα μειοψηφίας στην PrizePicks, τα οποία εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν σε 140-170 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η μόχλευση στις 3,5 φορές μειώνει την οικονομική ευελιξία του ομίλου.

Οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι

Η PrizePicks παραμένει επίσης εκτεθειμένη στις μεταβολές της αμερικανικής αγοράς online στοιχηματισμού, ενώ για την Betano βασικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι η Βραζιλία, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 50% του μίγματος δραστηριοτήτων της. Οι φορολογικές αλλαγές, οι κανόνες για τη διαφήμιση και οι ρυθμίσεις προστασίας των καταναλωτών αποτελούν σημαντικές μεταβλητές. Αβεβαιότητα υπάρχει και στην Αυστρία, ενόψει της διαδικασίας ανανέωσης αδειών και της πιθανής απελευθέρωσης της online αγοράς.

Η αποτίμηση αποτελεί τον τελευταίο ανασταλτικό παράγοντα. Η τιμή στόχος των 13 ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 9,2 φορές το προσαρμοσμένο EV/EBITDA του 2027, αποτίμηση υψηλότερη από αρκετές διεθνείς εταιρείες του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά προϋποθέτει ότι το επιχειρηματικό πλάνο θα εκτελεστεί αυστηρά, καθώς ασθενέστερη ανάκαμψη της PrizePicks θα μπορούσε να οδηγήσει τόσο σε χαμηλότερες προβλέψεις κερδοφορίας όσο και σε υποχώρηση των αποτιμητικών πολλαπλασιαστών.

Για το 2026 προβλέπονται καθαρά έσοδα 5,067 δισ. ευρώ, EBITDA 1,570 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 479 εκατ. ευρώ. Για το 2028 οι αντίστοιχες εκτιμήσεις ανεβαίνουν σε 5,713 δισ. ευρώ, 1,795 δισ. ευρώ και 763 εκατ. ευρώ.

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