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Στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Allwyn απέκτησε συνολικά 511.520 ίδιες μετοχές στο Euronext Athens κατά την περίοδο από 24 έως 28 Αυγούστου 2026, με συνολικό τίμημα €7.281.686,71, όπως αναλύεται κατωτέρω:
Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 40.538.413 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,02% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
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