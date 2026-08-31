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Σε απόκτηση 1.067.000 μετοχών της Bally’s Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,123680 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.198.966,31 ευρώ προχώρησε η Deutsche Bank κατά την χρονική περίοδο από 24/8/2026 έως 28/8/2026.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank κατέχει συνολικά 11.506.394 μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,616% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

H ανακοίνωση της Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (η «Σύμβαση»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η τράπεζα Deutsche Bank AG (η «Τράπεζα») προέβη κατά την χρονική περίοδο από 24/8/2026 έως 28/8/2026 σε απόκτηση 1.067.000 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,123680 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.198.966,31 ευρώ, ως ακολούθως:

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 11.506.394 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,616% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

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