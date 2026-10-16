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Η Allwyn προχωρά σε ενδιάμεση διανομή ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 21η Οκτωβρίου και καταβολή στις 12 Νοεμβρίου. Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν την είσπραξη σε μετρητά ή την επανεπένδυση του συνόλου ή μέρους του ποσού σε μετοχές, κατά την περίοδο 23 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου. Όσοι δεν υποβάλουν έγκυρη επιλογή θα λάβουν μετρητά. Παράλληλα, η εταιρεία θα ανακοινώσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου στις 19 Νοεμβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Allwyn με τις λεπτομέρειες σχετικά με την ενδιάμεση διανομή και την επιλογή επανεπένδυσης και την επικαιροποίηση του οικονομικού ημερολογίου:

Η Allwyn AG (η «Εταιρεία» ή «Allwyn»), εισηγμένη στη Euronext Athens (ATHEX: ALWN), ανακοινώνει σήμερα τις λεπτομέρειες της ενδιάμεσης διανομής ύψους €0,20/μετοχή, για την οποία θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής επανεπένδυσης, καθώς και την επικαιροποίηση του οικονομικού της ημερολογίου.

Ενδιάμεση Διανομή

Η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τα Άρθρα 4.1.1(4) και 5.2 του Κανονισμού της Euronext Athens, ότι, στις 20 Αυγούστου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ενδιάμεση διανομή ύψους €0,20 ανά κοινή μετοχή (η «Ενδιάμεση Διανομή»). Η Ενδιάμεση Διανομή θα καταβληθεί από τον λογαριασμό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει αποθεματικά από εισφορές κεφαλαίων. Η Ενδιάμεση Διανομή δεν θα υπόκειται σε Ελβετικό φόρο παρακράτησης, καθώς θα καταβληθεί από τα αποθεματικά εισφορών κεφαλαίων.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 22 Οκτωβρίου 2026 (η «Ημερομηνία Καταγραφής») θα δικαιούνται να λάβουν την Ενδιάμεση Διανομή σε μετρητά. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το σύνολο ή μέρος του δικαιώματός τους σε κοινές μετοχές, οι οποίες θα μεταβιβαστούν από τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Όσοι μέτοχοι δεν υποβάλουν έγκυρη δήλωση επιλογής εντός της περιόδου επιλογής θα λάβουν την Ενδιάμεση Διανομή σε μετρητά. Τυχόν κλασματικά δικαιώματα σε μετοχές που προκύπτουν από την επιλογή λήψης μετοχών θα καταβληθούν επίσης σε μετρητά.

Από τις 21 Οκτωβρίου 2026 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στην Ενδιάμεση Διανομή.

Ακολουθεί μία σύνοψη των βασικών ημερομηνιών που σχετίζονται με την Ενδιάμεση Διανομή:

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1(2) του Κανονισμού της Euronext Athens και το άρθρο 2 της απόφασης υπ’ αρ. 25 της Euronext Athens, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2026 τροποποιείται σε σχέση με την Ενδιάμεση Διανομή, την Ημερομηνία Αποκοπής, την Ημερομηνία Καταγραφής, την Ημερομηνία Πληρωμής και, επιπλέον, την ημερομηνία των Προκαταρκτικών μη ελεγμένων αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου 2026, ως εξής:

Εκτός εάν τροποποιείται όπως ορίζεται στην παρούσα, το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το 2026 παραμένει όπως έχει στην ανακοίνωση της 2ας Μαρτίου 2026.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες, προβαίνοντας στην αντίστοιχη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

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