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Σε πιο συντηρητική διαχείριση της χωρητικότητας περνά η Aegean, καθώς το υψηλό κόστος καυσίμων και δικαιωμάτων εκπομπών περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ανθεκτική.

Η Alpha Finance-AXIA διατηρεί τη σύσταση Buy για τη μετοχή, με τιμή στόχο τα 17,50 ευρώ, μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Η εικόνα που προκύπτει είναι διττή. Από τη μία πλευρά, η επιβατική κίνηση και τα έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται. Από την άλλη, η σημαντική άνοδος του λειτουργικού κόστους απορροφά μεγάλο μέρος της βελτίωσης και οδηγεί τη διοίκηση σε πιο προσεκτικές κινήσεις για τους επόμενους μήνες.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Aegean μετέφερε περίπου 7,8 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 2,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι προσφερόμενες θέσεις αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ η ανάπτυξη της κίνησης προήλθε κατά κύριο λόγο από την εγχώρια αγορά. Οι επιβάτες εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 6%, την ώρα που η διεθνής κίνηση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, επηρεασμένη από τις διαταραχές στις συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή.

Τα έσοδα του εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 816,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,8%. Ωστόσο, τα EBITDA υποχώρησαν κατά 7% στα 145,3 εκατ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 12,1% στα 98,8 εκατ. ευρώ.

Η πίεση ήταν εντονότερη στην καθαρή κερδοφορία. Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 18,5 εκατ. ευρώ, έναντι 54,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στο σύνολο του εξαμήνου καταγράφηκαν ζημιές 3,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 47,9 εκατ. ευρώ το 2025.

Το κόστος των 40 εκατ. ευρώ

Καθοριστική ήταν η επίπτωση από τις τιμές των καυσίμων και τα δικαιώματα εκπομπών, η οποία υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, παρά τη θετική συνεισφορά των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου.

Πρόσθετη επιβάρυνση προήλθε από τις συναλλαγματικές διαφορές. Η εταιρεία κατέγραψε ζημιές αποτίμησης 14,1 εκατ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχε εμφανίσει κέρδη 30,6 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα της ζήτησης στο τρίτο τρίμηνο παραμένει, πάντως, θετική. Έως τον Αύγουστο, η επιβατική κίνηση αυξανόταν σχεδόν κατά 5%, όταν η αύξηση των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων περιοριζόταν περίπου στο 2%-2,5%. Τα έσοδα ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση αναμένονταν επίσης οριακά υψηλότερα από πέρυσι.

Χωρίς αύξηση χωρητικότητας το 2027

Το βασικό ερώτημα μεταφέρεται πλέον στο τέταρτο τρίμηνο και στο 2027. Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Aegean αναμένει ουσιαστικά σταθερή χωρητικότητα, με μεταβολή μεταξύ -1% και +1%.

Υπό τις σημερινές συνθήκες στις τιμές των καυσίμων, η διοίκηση δεν αναμένει αύξηση των προσφερόμενων χιλιομετρικών θέσεων ούτε το 2027, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιλεκτικών μειώσεων συχνοτήτων προκειμένου να προστατευθεί η κερδοφορία.

Παράλληλα, περίπου το 65% των αναγκών καυσίμων του 2026 έχει αντισταθμιστεί, παρέχοντας έναν βαθμό προστασίας. Η κάλυψη για το 2027 είναι χαμηλότερη, κάτι που αυξάνει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων εφόσον οι τιμές παραμείνουν υψηλές.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ανανέωση του στόλου. Στο πρώτο εξάμηνο παραλήφθηκαν πέντε νέα Airbus A321neo, ανεβάζοντας τον αριθμό των αεροσκαφών της οικογένειας neo στα 43, ενώ δύο ακόμη A321neo αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η βραχυπρόθεσμη προσοχή της αγοράς θα παραμείνει στραμμένη στις τιμές των καυσίμων, στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στην επίδρασή τους στα περιθώρια κέρδους και επισημαίνει ότι θα επανέλθει με επικαιροποιημένο μοντέλο αποτίμησης, ενσωματώνοντας τα νεότερα δεδομένα για καύσιμα, χωρητικότητα και κερδοφορία.

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