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Η AfD κέρδισε, δύο εβδομάδες μετά τη νίκη της στη Σαξονία-Άνχαλτ, και στις εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Το SPD, μετά από μια σημαντική δημοσκοπική ανάκαμψη, κατέλαβε οριακά τη δεύτερη θέση. Το CDU κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό της ιστορίας του σε εκλογές κρατιδίου και έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του Σβέριν.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Der Spiegel δείχνουν τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα.

1. Η Σβέζιγκ κέρδισε πόντους εστιάζοντας στο πρόσωπό της

Έναν χρόνο πριν από τις εκλογές, το SPD βρισκόταν πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις. Η AfD συγκέντρωνε 38%, φτάνοντας να προσδοκά ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία στο βορειοανατολικό κρατίδιο, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες περιορίζονταν στο 19%.

Έκτοτε, το SPD ξεκίνησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, με την προεκλογική εκστρατεία να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωθυπουργό του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέζιγκ.

Μετά τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, η Σβέζιγκ προέβαλε τον εαυτό της ως την «αντίπαλο της AfD». Η ίδια διατηρεί σχετικά υψηλή δημοτικότητα, κάτι που αποτυπώθηκε και στη μετεκλογική έρευνα της Infratest dimap. Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός του κρατιδίου εκλεγόταν απευθείας από τους πολίτες, η Σβέζιγκ θα προηγούνταν αισθητά του υποψηφίου της AfD, Λάιφ-Έρικ Χολμ.

Τους τελευταίους μήνες πριν από τις εκλογές, η δημοτικότητά της ενισχύθηκε περαιτέρω, μεταξύ άλλων επειδή διαφοροποιήθηκε προεκλογικά από την αντιδημοφιλή ομοσπονδιακή πολιτική του ίδιου του κόμματός της. Πρόσφατα είχε επικρίνει τα σχέδια της κυβέρνησης συνασπισμού στο Βερολίνο για τις συντάξεις.

Η στάση αυτή φαίνεται ότι βρήκε ανταπόκριση στους ψηφοφόρους του SPD. Στις μετεκλογικές έρευνες, το 89% των ψηφοφόρων του κόμματος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις σχετικές δηλώσεις της Σβέζιγκ. Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν, επίσης, ότι χωρίς τη Σβέζιγκ δεν θα είχαν ψηφίσει SPD.

Τελικά, παρά τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο Βερολίνο, το SPD έχασε ελάχιστα σε σχέση με τις εκλογές του 2021. Με τη Σβέζιγκ στην ηγεσία, κατάφερε να αποσυνδέσει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα στο κρατίδιο από την επίδοση του κόμματος στις ομοσπονδιακές εκλογές.

2. Η CDU επηρεάστηκε από την κυβερνητική φθορά

Το CDU κατέγραψε στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το χαμηλότερο ποσοστό της σε εκλογές κρατιδίου από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Με 4,9%, έμεινε για πρώτη φορά εκτός κοινοβουλίου κρατιδίου.

Το προηγούμενο χαμηλότερο ποσοστό του CDU είχε καταγραφεί το 1951 στη Βρέμη και ήταν 9%.

Ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με την ανάλυση, η δυσαρέσκεια απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στις μετεκλογικές έρευνες, εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν δυσαρεστημένοι από τον κυβερνητικό συνασπισμό στο Βερολίνο.

Σε αντίθεση με το SPD, το CDU δεν κατάφερε να αποσυνδέσει το εκλογικό της αποτέλεσμα από αυτή τη δυσαρέσκεια. Μεταξύ όσων δήλωσαν δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, το 68% ανέφερε ότι η μεγαλύτερη ενόχλησή του αφορούσε τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τη μετακίνηση των ψηφοφόρων δείχνουν ότι το CDU βρέθηκε ανάμεσα στην πόλωση που δημιούργησε η αναμέτρηση SPD και AfD. Συνολικά, έχασε περίπου 30.000 ψήφους προς την AfD και 25.000 προς το SPD.

3. Η AfD ενισχύθηκε σε διαφορετικές ομάδες ψηφοφόρων

Σε σχέση με τις εκλογές του 2021, η AfD υπερδιπλασίασε το ποσοστό της, από περίπου 17% σε πάνω από 38%.

Όπως και στη Σαξονία-Άνχαλτ δύο εβδομάδες νωρίτερα, το κόμμα ενίσχυσε την παρουσία του σε διαφορετικές κατηγορίες ψηφοφόρων: άνδρες και γυναίκες, νεότερες και μεγαλύτερες ηλικίες, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η επίδοσή του μεταξύ των εργατών, καθώς περισσότεροι από τους μισούς επέλεξαν την AfD. Μεταξύ των συνταξιούχων, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου ένας στους τρεις.

Η AfD συγκέντρωσε επίσης περισσότερους άνδρες από γυναίκες ψηφοφόρους, ενώ εμφανίζεται ισχυρότερη μεταξύ των πολιτών με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με όσους έχουν ανώτερη εκπαίδευση.

Για ακόμη μία φορά, ιδιαίτερα υψηλή ήταν η υποστήριξη μεταξύ των ψηφοφόρων μέσης ηλικίας, ενώ χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά στις μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η AfD ενίσχυσε ιδιαίτερα τις δυνάμεις της στις μικρότερες πόλεις και στις αγροτικές περιοχές.

4. Για την AfD μετρά περισσότερο το πρόγραμμα

Σε αντίθεση με το SPD, που επωφελήθηκε από τη δημοτικότητα της Μανουέλα Σβέζιγκ, η προσωπικότητα των υποψηφίων της AfD είχε μικρότερη βαρύτητα για την εκλογική απόφαση.

Σύμφωνα με την Infratest dimap, μόλις περίπου ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους δήλωσε ότι επέλεξε την AfD λόγω του υποψηφίου της.

Το κόμμα συμμετείχε στις εκλογές με δύο βασικούς υποψηφίους: τον Ένρικο Σουλτ ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου και τον Λάιφ-Έρικ Χολμ ως υποψήφιο για την πρωθυπουργία του κρατιδίου.

Αντίθετα, 60% των ψηφοφόρων της AfD δήλωσαν ότι ψήφισαν το κόμμα λόγω του προγράμματός του, ποσοστό διπλάσιο από εκείνο μεταξύ των ψηφοφόρων του SPD.

Τα στοιχεία δείχνουν, επίσης, ότι η κομματική ταύτιση έπαιξε μικρότερο ρόλο στην εκλογική απόφαση.

5. Η κοινωνική ασφάλεια στο επίκεντρο

Η κοινωνική ασφάλεια ήταν, σύμφωνα με τη μετεκλογική έρευνα της Infratest dimap, το σημαντικότερο ζήτημα για την απόφαση των ψηφοφόρων.

Αυτό ίσχυσε τόσο για τους ψηφοφόρους του SPD όσο και για εκείνους της AfD. Για τους ψηφοφόρους της AfD, η μετανάστευση είχε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ για τους ψηφοφόρους του SPD το ζήτημα ήταν πολύ λιγότερο σημαντικό.

Η κοινωνική ασφάλεια βρέθηκε στην πρώτη θέση και μεταξύ των ψηφοφόρων της Αριστεράς, ενώ για τους ψηφοφόρους των Πρασίνων κυριάρχησαν η ενέργεια και το κλίμα.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα σημαντικότερα προβλήματα του κρατιδίου, το SPD συγκέντρωσε 42% και η AfD 25%.

6. Ρεκόρ συμμετοχής με κινητοποίηση ψηφοφόρων

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 78,1%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Τότε είχε φτάσει το 79,4%, όμως οι εκλογές για το κοινοβούλιο του κρατιδίου είχαν διεξαχθεί ταυτόχρονα με ομοσπονδιακές εκλογές.

Εάν εξαιρεθούν οι παράλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, το ποσοστό αποτελεί ιστορικό υψηλό για εκλογές στην ανατολική Γερμανία.

Η αυξημένη συμμετοχή, ωστόσο, δεν ωφέλησε όλα τα κόμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Infratest dimap, η AfD κατάφερε να κινητοποιήσει περίπου 66.000 πολίτες που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Παράλληλα, προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 ψηφοφόρους που το 2021 είχαν επιλέξει άλλα κόμματα.

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