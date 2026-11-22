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Έναν διαφορετικό τρόπο προστασίας των κατοικιών επιχειρεί να καθιερώσει η Amazon, παρουσιάζοντας μέσω της Ring μια μικρή ιπτάμενη κάμερα που μπορεί να κινείται αυτόνομα μέσα στο σπίτι, να ελέγχει δωμάτια και να ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Το Ring Drone Cam, με τιμή περίπου 200 ευρώ, αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς έξυπνων συσκευών ασφαλείας, οι οποίες συνδυάζουν την αυτόνομη πλοήγηση με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές κάμερες, που παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο σημείο, το drone μπορεί να μετακινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο, ελέγχοντας χώρους που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου των σταθερών συσκευών.

Η ιπτάμενη κάμερα έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί προκαθορισμένες διαδρομές περιπολίας, να απογειώνεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός ή να πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν εντολής των ιδιοκτητών μέσω της εφαρμογής.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τι συμβαίνει στην κατοικία τους ακόμη και όταν βρίσκονται σε ταξίδι ή απουσιάζουν για αρκετές ημέρες.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ορατή παρουσία του drone και ο φωτισμός του μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για πιθανούς εισβολείς.

Γιατί η Ring δημιούργησε μια ιπτάμενη κάμερα

Σύμφωνα με τη Ring, η ανάπτυξη του νέου συστήματος προέκυψε από τις ανάγκες των ίδιων των καταναλωτών.

Πολλοί πελάτες ζητούσαν μεγαλύτερη κάλυψη ασφαλείας, χωρίς όμως να χρειάζεται να εγκαταστήσουν μόνιμες κάμερες σε κάθε χώρο της κατοικίας τους.

Η λύση, όπως εξηγεί η εταιρεία, δεν ήταν απλώς η προσθήκη περισσότερων σταθερών συσκευών, αλλά ο επανασχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος οικιακής ασφάλειας.

«Η ειλικρινής απάντηση δεν ήταν περισσότερες κάμερες, έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε τι θα μπορούσε να είναι μια συσκευή ασφαλείας», δήλωσε ο Τζέιμι Σιμινόφ, ιδρυτής και επικεφαλής εφευρέτης της Ring.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς χρειάστηκε συνεχής προσπάθεια μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Αυτό το είδος καινοτομίας είναι δύσκολο και απαιτεί χρόνο. Όμως συνεχίσαμε να προσπαθούμε μέχρι να πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα κατηγορία προϊόντων ασφαλείας, αλλά για την αρχή ενός μέλλοντος όπου η προληπτική αυτόνομη προστασία θα είναι διαθέσιμη σε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση», πρόσθεσε.

Πώς λειτουργεί το drone με τεχνητή νοημοσύνη

Στην καρδιά του νέου συστήματος βρίσκεται το AI Pilot, μια τεχνολογία αυτόνομης πλοήγησης που χρησιμοποιούν τόσο το Ring Drone Cam όσο και μια δεύτερη συσκευή της εταιρείας, η Ring Rover Cam.

Κατά την αρχική εγκατάσταση, οι ιδιοκτήτες μεταφέρουν την ιπτάμενη κάμερα σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, επιτρέποντάς της να δημιουργήσει ψηφιακή κάτοψη των εσωτερικών χώρων.

Στη συνέχεια, το σύστημα αναγνωρίζει τα δωμάτια, προτείνει σημεία επιτήρησης και σχεδιάζει διαδρομές περιπολίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στο drone να αποφεύγει εμπόδια, όπως έπιπλα και άλλα αντικείμενα, καθώς μετακινείται μέσα στην κατοικία.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν απλώς ένα σημείο στον ψηφιακό χάρτη του σπιτιού και η συσκευή αναλαμβάνει να φτάσει εκεί χωρίς να απαιτείται χειροκίνητος χειρισμός.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού τακτικών περιπολιών ή αυτόματης ενεργοποίησης σε περίπτωση συναγερμού.

Κάμερα 2K, φωτισμός LED και αυτόματη επιστροφή στη βάση

Το Ring Drone Cam διαθέτει κάμερα ανάλυσης 2K, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση των χώρων με υψηλή ευκρίνεια.

Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με πολλαπλά φώτα LED, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους και σε σημεία με περιορισμένο φωτισμό.

Η μπαταρία του προσφέρει αυτονομία περίπου οκτώ έως δέκα λεπτών πτήσης, μετά την ολοκλήρωση των οποίων η συσκευή επιστρέφει στη βάση της για φόρτιση.

Σύμφωνα με τη Ring, ο συνδυασμός κίνησης και φωτισμού μπορεί να έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Τα φώτα που μετακινούνται στον χώρο ενδέχεται να δημιουργούν σε έναν πιθανό εισβολέα την εντύπωση ότι κάποιος περιπολεί το σπίτι κρατώντας φακό.

Έτσι, η συσκευή δεν περιορίζεται στην καταγραφή εικόνας, αλλά επιχειρεί να προσφέρει και μια πρόσθετη μορφή ενεργητικής αποτροπής.

Έλεγχος του σπιτιού από οπουδήποτε

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ιπτάμενης κάμερας είναι η δυνατότητα απομακρυσμένης επιτήρησης της κατοικίας.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να δώσουν εντολή στο drone να ελέγξει συγκεκριμένους χώρους, ακόμη και όταν βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Η συσκευή μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί αν έχουν παραμείνει ανοιχτά παράθυρα ή αν υπάρχει ασυνήθιστη δραστηριότητα σε κάποιο δωμάτιο.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης ειδοποίησης ασφαλείας, το drone μπορεί επίσης να απογειωθεί αυτόματα και να κατευθυνθεί στο σημείο που χρειάζεται έλεγχο.

«Φύγετε για το Σαββατοκύριακο και στείλτε το Ring Drone για έναν τελευταίο έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα παράθυρα είναι κλειστά. Λάβετε μια ειδοποίηση ενώ λείπετε και το drone θα έχει ήδη απογειωθεί για να σας δείξει τι την προκάλεσε. Το Ring Drone προσφέρει ηρεμία όπου κι αν βρίσκεστε», αναφέρεται στο συνοδευτικό ενημερωτικό υλικό της εταιρείας.