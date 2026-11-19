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Οι διανομείς της Amazon πρόκειται να αποκτήσουν ένα νέο εργαλείο στην καθημερινή τους εργασία. «Έξυπνα γυαλιά» που εμφανίζουν οδηγίες παράδοσης, πληροφορίες για τα δέματα και προτιμήσεις των πελατών, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζουν το κινητό τους.

Ο αμερικανικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει να διαθέσει 5.000 ζευγάρια γυαλιά μέσα στο 2026, με στόχο να εξοπλίσει περισσότερους από 20.000 διανομείς έως το τέλος του 2027.

Τα γυαλιά έχουν σχεδιαστεί από την ίδια την Amazon και φιλοδοξούν να απλοποιήσουν τη διαδικασία διανομής. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Fast Company, η νέα τεχνολογία προκαλεί ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων.

Τι βλέπουν οι διανομείς μέσα από τα «έξυπνα γυαλιά»

Τα γυαλιά προβάλλουν πληροφορίες απευθείας μπροστά στα μάτια του διανομέα, όπως τον αριθμό των δεμάτων σε κάθε στάση, οδηγίες πλοήγησης και τις προτιμήσεις του πελάτη για την παράδοση.

Παρέχουν επίσης ηχητικές ειδοποιήσεις, για παράδειγμα όταν υπάρχει πιθανότητα να βρίσκεται κάποιο κατοικίδιο στον χώρο. Ο διανομέας μπορεί να ελέγχει ποια δέματα πρέπει να πάρει από το όχημα, να ακολουθεί οδηγίες μέχρι την πόρτα του παραλήπτη και να φωτογραφίζει αυτόματα το δέμα ως αποδεικτικό παράδοσης. Σύμφωνα με την Amazon, με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να κρατούν το κινητό τους και μπορούν να μεταφέρουν τα δέματα έχοντας τα χέρια τους ελεύθερα.

Τι καταγράφουν οι κάμερες και τι ισχύει για τους πελάτες

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τις πληροφορίες που μπορούν να καταγράψουν τα γυαλιά κατά τη διάρκεια μιας παράδοσης. Η Amazon διευκρινίζει ότι οι ενσωματωμένες κάμερες τραβούν μόνο στατικές φωτογραφίες και δεν καταγράφουν βίντεο ή ήχο. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εικόνες υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία ώστε να αποκρύπτονται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση προσώπων, όπως ανθρώπινα πρόσωπα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων.

Οι φωτογραφίες κρυπτογραφούνται και είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων εργαζομένων, με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας παράδοσης και τον περιορισμό των λαθών. Στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Η λήψη φωτογραφίας του δέματος κατά την παράδοση αποτελεί ήδη συνηθισμένη πρακτική για την Amazon. Η διαφορά είναι ότι πλέον η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω μιας συσκευής που φορά ο διανομέας. Παρότι η εταιρεία αναφέρει ότι η χρήση των γυαλιών είναι προαιρετική για τους εργαζομένους, δεν έχει διευκρινιστεί αντίστοιχη δυνατότητα εξαίρεσης για τους πελάτες από τη συγκεκριμένη διαδικασία καταγραφής.

Αντιδράσεις από τους διανομείς

Η νέα τεχνολογία έχει προκαλέσει συζητήσεις και μεταξύ των ίδιων των διανομέων. Σε διαδικτυακές κοινότητες του Reddit που απευθύνονται σε εργαζομένους των συνεργαζόμενων εταιρειών διανομής της Amazon, αρκετοί εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη παρακολούθηση της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Ορισμένοι φοβούνται ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή ακόμη και προσωπικών στιγμών, όπως τα διαλείμματα για τουαλέτα, ενώ άλλοι αμφισβητούν κατά πόσο οι σχεδιαστές της συσκευής κατανοούν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των διανομέων. Ένα ακόμη ζήτημα που τίθεται στις συζητήσεις είναι το ενδεχόμενο τα δεδομένα που συλλέγονται να αξιοποιηθούν μελλοντικά για την εκπαίδευση αυτόνομων ρομπότ διανομής.

«Δεν θέλω να εκπαιδεύσω τον αντικαταστάτη μου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην αντικατάστασή τους από ρομπότ. Πρόκειται, πάντως, για ανησυχίες και εκτιμήσεις εργαζομένων, όχι για επιβεβαιωμένο σχέδιο της Amazon να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα δεδομένα για την αντικατάστασή τους.

Τι απαντά η Amazon

Η Amazon υποστηρίζει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη των γυαλιών. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε το 2025, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών διανομής και εκατοντάδων εργαζομένων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παρατηρήσεις των διανομέων οδήγησαν σε εκατοντάδες αλλαγές στο λογισμικό και στον σχεδιασμό της συσκευής.

Μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις ήταν η μεταφορά της μπαταρίας και του υπολογιστικού εξοπλισμού από τα γυαλιά σε μια μικρή μονάδα που τοποθετείται στο γιλέκο του εργαζομένου, ώστε η συσκευή να είναι πιο άνετη κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης βάρδιας. Εκπρόσωπος της Amazon διευκρίνισε ότι εφαρμόζεται διαδικασία προστασίας της ιδιωτικότητας σε πέντε επίπεδα.

Αρχικά, η συνεργαζόμενη εταιρεία διανομής πρέπει να επιλέξει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και στη συνέχεια ο κάθε διανομέας να συναινέσει ξεχωριστά στη χρήση των γυαλιών. Οι εργαζόμενοι διαθέτουν επίσης διακόπτη απενεργοποίησης της κάμερας, ενώ, σύμφωνα με την Amazon, δεν λαμβάνονται φωτογραφίες μεταξύ των στάσεων παράδοσης. Η εταιρεία επαναλαμβάνει ότι όλες οι εικόνες που καταγράφονται υποβάλλονται σε αυτόματη ανωνυμοποίηση, ενώ τα γυαλιά δεν διαθέτουν δυνατότητα καταγραφής ήχου ή βίντεο.