Σε μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), προχωρά η American Express, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός πιστωτικών καρτών επιδιώκει να αυτοματοποιήσει ολοένα περισσότερες από τις εσωτερικές λειτουργίες του.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 5% το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της, καταργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα θα εγγράψει έκτακτη επιβάρυνση αναδιάρθρωσης ύψους 336 εκατ. δολαρίων.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της American Express, Στίβεν Σκουέρι, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Στα τέλη του 2025, η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 77.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Μιλώντας στο CNBC, ο οικονομικός διευθυντής της American Express, Κριστόφ Λε Καγιέκ, εξήγησε ότι η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης και αποδοτικής οργανωτικής δομής, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρεία να προετοιμαστεί για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές της.

«Στόχος μας είναι να γίνουμε πιο ευέλικτοι, με πιο λιτή οργανωτική δομή, αλλά και να προετοιμαστούμε για την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, η αυτοματοποίηση διαδικασιών δεν μπορεί να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν προηγουμένως δεν έχει διαμορφωθεί η κατάλληλη οργανωτική δομή.

«Δεν θέλεις να αυτοματοποιήσεις διαδικασίες που δεν είναι οργανωμένες με τον βέλτιστο τρόπο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας και να διευρύνει το πεδίο εποπτείας των στελεχών, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα τρίμηνα και χρόνια.

Κύμα περικοπών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Η απόφαση της American Express εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς τράπεζες και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επιταχύνουν την υιοθέτηση τεχνολογιών AI, με στόχο την αντικατάσταση επαναλαμβανόμενων εργασιών από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Όπως αναφέρει το CNBC, οι επιχειρήσεις του κλάδου αναζητούν τρόπους περιορισμού του λειτουργικού κόστους και ενίσχυσης της παραγωγικότητας, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σε διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Barclays επιβεβαίωσε την Πέμπτη σχέδιο περικοπής 5.000 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί επίσης περίπου στο 5% του προσωπικού της, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας μείωσης του κόστους με βασικό μοχλό την τεχνολογία.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρηματοπιστωτικός κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία, επωφελούμενος από την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και την ανθεκτικότητα της πιστωτικής αγοράς.

Στόχος η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οι επενδύσεις στην καινοτομία

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο διευθύνων σύμβουλος της American Express υπογράμμισε ότι η αναδιάρθρωση έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ταχύτερη ανάπτυξη.

«Έχουμε αναπτύξει θετική δυναμική, αλλά για να επιταχύνουμε την καινοτομία και να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας τα επόμενα χρόνια, χρειαζόταν να εξελιχθούμε σε έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανισμό», δήλωσε ο Stephen Squeri.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί αποτελεσματικότερα τις στρατηγικές της προτεραιότητες, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερα περιθώρια για νέες επενδύσεις.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα μας βοηθήσει να λειτουργούμε και να υλοποιούμε τα σχέδιά μας πιο αποτελεσματικά, προσφέροντάς μας μεγαλύτερη δυνατότητα να επενδύουμε στις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες», κατέληξε.