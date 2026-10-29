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Η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητες τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του συνόλου του έτους, καθώς οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην Κίνα.

«Ο όμιλος κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων κατά το τρίτο τρίμηνο, αντανακλώντας τη θετική δυναμική σε πολλές αγορές και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ποτών μας, στοιχεία που υπεραντιστάθμισαν τις δύσκολες εμπορικές συνθήκες στην Κίνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος Γιάκομπ Άαρουπ-Άντερσεν.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 25,3 δισ. δανικές κορώνες (3,78 δισ. δολάρια), καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η επίδοση ξεπέρασε οριακά τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν πωλήσεις 25,2 δισ. κορωνών, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η ίδια η εταιρεία.

Πτώση 6,7% στους όγκους πωλήσεων της Ασίας

Η ασθενής καταναλωτική ζήτηση στην Κίνα εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του ομίλου. Οι οργανικοί όγκοι πωλήσεων στην Ασία υποχώρησαν κατά 6,7% κατά το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Carlsberg, η πτώση οφείλεται κυρίως στο υποτονικό καταναλωτικό κλίμα στην Κίνα, καθώς και στις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά την περίοδο αιχμής, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ότι τα οργανικά λειτουργικά κέρδη της θα αυξηθούν κατά 4% έως 6% το 2026, διατηρώντας την προηγούμενη ετήσια πρόβλεψή της.

Σε επίπεδο ομίλου, ο συνολικός όγκος πωλήσεων αυξήθηκε οργανικά κατά 0,3%, φτάνοντας τα 40,8 εκατομμύρια εκατόλιτρα κατά το τρίτο τρίμηνο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει όγκο πωλήσεων 41 εκατομμυρίων.

Το χαρτοφυλάκιο premium μπίρας της Carlsberg κατέγραψε μείωση 3%, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών πωλήσεων στην κινεζική αγορά.

Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη και στη Νότια Ασία, όπου η ζήτηση παρέμεινε σε θετική τροχιά.

Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε περισσότερες αγορές και κατηγορίες ποτών συνέβαλε στη διατήρηση της συνολικής ανάπτυξης των εσόδων, παρά τις δυσκολίες στην Κίνα.