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Ο παγκόσμιος διαχειριστής επενδύσεων Apollo ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας πιστώσεων ύψους 10 δισ. ευρώ (11,2 δισ. δολαρίων), επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς η Ευρώπη ενισχύει τις επενδύσεις της στην άμυνα, την ενέργεια και τις υποδομές.

Η πλατφόρμα, με την επωνυμία European Credit Company (ECC), θα παρέχει εταιρικά δάνεια και χρηματοδοτήσεις με εξασφάλιση περιουσιακά στοιχεία σε επιχειρήσεις, χρηματοδοτικούς χορηγούς και ιδιοκτήτες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Apollo.

Η ανάπτυξη της αγοράς ιδιωτικής πίστωσης

Η νέα πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ραγδαίας ανάπτυξης των κεφαλαίων ιδιωτικής πίστωσης (private credit).

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s προβλέπει ότι τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του κλάδου θα ξεπεράσουν τα 2 τρισ. δολάρια το 2026, ενώ θα προσεγγίσουν τα 4 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Η ECC υποστηρίζεται επίσης από σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων το κρατικό επενδυτικό ταμείο Abu Dhabi Investment Council, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος Athora, η ιαπωνική τράπεζα Norinchukin, η βρετανική Standard Chartered και η αμερικανική εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων Aranda.

Παρουσία σε πέντε ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα

Σύμφωνα με την Apollo, η νέα πλατφόρμα διαθέτει παρουσία στη Φρανκφούρτη, το Τζέρσεϊ, το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο και το Μιλάνο.

Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ECC αναλαμβάνει ο Τζάκομο Πετρομπέλι (Giacomo Petrobelli), ενώ πρόεδρος θα είναι ο Κρίστιαν Μάισνερ (Christian Meissner).

Η πλατφόρμα θα συνεργάζεται με τον ευρύτερο όμιλο της Apollo, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η δημιουργία της ECC καθοδηγείται από μια ευκαιρία που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά, να κινητοποιηθούν παγκόσμια αποθέματα κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής ατζέντας της Ευρώπης», δήλωσε ο Πετρομπέλι.