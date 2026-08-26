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Η ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τη χρηματιστηριακή αγορά από τότε που ξεκίνησε ουσιαστικά η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, με την παρουσίαση του ChatGPT στα τέλη του 2022.

Ωστόσο, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τετάρτη, οι traders στην αγορά options προεξοφλούν μια ασυνήθιστα περιορισμένη αντίδραση της μετοχής. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα νέα οικονομικά μεγέθη και το guidance της Nvidia εξακολουθούν να θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά τόσο για τη μετοχή της όσο και για την ευρύτερη αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά.

Η αναμενόμενη μεταβολή της μετοχής, όπως αποτυπώνεται στις τιμές των options πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, διαμορφωνόταν πρόσφατα στο 5,4%, το χαμηλότερο επίπεδο πριν από αποτελέσματα της Nvidia από τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της ORATS, εταιρείας που παρέχει δεδομένα και αναλύσεις για traders της αγοράς options.

Η μετοχή της Nvidia βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των αγορών ενόψει των αποτελεσμάτων της, με τις τιμές των options να δείχνουν ότι οι επενδυτές περιμένουν αυτή τη φορά μικρότερη μεταβλητότητα γύρω από την ανακοίνωση.

«Στις τελευταίες οκτώ ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, η μετοχή κινήθηκε λιγότερο από όσο προεξοφλούσαν τα options, επομένως οι αγοραστές options πλήρωναν υπερβολικά για το γεγονός και φαίνεται ότι οι τιμές έχουν πλέον προσαρμοστεί», δήλωσε ο ιδρυτής της ORATS, Ματ Άμπερσον.

Τα αποτελέσματα και το guidance της Nvidia αναμένεται να είναι εξαιρετικά σημαντικά για το σύνολο της αγοράς, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέες ενδείξεις για την πορεία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Marketwatch.

Ο Λάρι Άνταμ, επικεφαλής επενδύσεων της Raymond James, εκτιμά ότι η αγορά θα παρακολουθήσει στενά όσα έχει να πει η Nvidia για το ευρύτερο τοπίο της AI.

Τα φθηνότερα options και το στοίχημα στην AI

Για όσους εκτιμούν ότι τα νέα αποτελέσματα της Nvidia μπορούν να επαναφέρουν το λεγόμενο AI trade σε ανοδική τροχιά, οι σχετικά χαμηλότερες τιμές των options δημιουργούν μια πιο ελκυστική ευκαιρία τοποθέτησης.

Το επενδυτικό story γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει χάσει μέρος της δυναμικής του το τελευταίο διάστημα. Ο δείκτης ημιαγωγών PHLX Semiconductor Index (SOX), στον οποίο η Nvidia έχει τη μεγαλύτερη στάθμιση, παραμένει εδώ και περίπου δύο μήνες χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στα τέλη Ιουνίου.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραφε ισχυρή άνοδο την Τρίτη, όμως μέχρι το κλείσιμο της Δευτέρας είχε συμπληρώσει επτά συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις.

Ήταν το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τότε που ξεκίνησε η τρέχουσα ανοδική αγορά, τον Οκτώβριο του 2022. Παράλληλα, ισοφάρισε ένα αντίστοιχο σερί που είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ως τη μεγαλύτερη περίοδο συνεχόμενων απωλειών από τον Ιούνιο του 2019.

Σε επίπεδο τιμής, πάντως, η Nvidia έχει παρουσιάσει σχετικά περιορισμένη συνολική μεταβολή από την προηγούμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων τον Μάιο.

«Δεν συμπεριφέρεται πλέον σαν απλή μετοχή ημιαγωγών»

Η συμπεριφορά της Nvidia έχει αρχίσει να αποκλίνει αισθητά από εκείνη του ευρύτερου κλάδου των ημιαγωγών.

Αναλυτές της Bespoke Investment Group υπογράμμισαν ότι η μετοχή «πλέον διαπραγματεύεται σαν οτιδήποτε άλλο εκτός από μετοχή ημιαγωγών».

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί αρκετές συνεδριάσεις κατά τις οποίες οι μετοχές του κλάδου κινούνταν προς μία κατεύθυνση και η Nvidia προς την αντίθετη, γεγονός που δείχνει πόσο ιδιαίτερη έχει γίνει η θέση της στην αγορά.

Η Nvidia έχει βρεθεί υπό πίεση καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το λεγόμενο circular financing στον χώρο της AI, δηλαδή τις χρηματοδοτικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ εταιρειών του οικοσυστήματος που μπορεί να δημιουργούν ερωτήματα για το πόσο οργανική είναι η τελική ζήτηση.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός.

Εταιρείες όπως η Cerebras Systems, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αναπτύσσουν δικά τους προηγμένα chips τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας να αποσπάσουν μερίδιο από τη Nvidia σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα κυριαρχούνταν σχεδόν απόλυτα από την ίδια.

Το επόμενο σετ αποτελεσμάτων αποκτά επομένως ιδιαίτερη βαρύτητα. Η αγορά δεν θα αξιολογήσει μόνο έσοδα και κέρδη, αλλά κυρίως το εάν η ζήτηση για υποδομές AI παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίξει τις υψηλές προσδοκίες γύρω από τη μετοχή και το σύνολο του κλάδου.

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