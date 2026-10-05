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Αν ρωτήσετε τους περισσότερους αναλυτές, τους ειδικούς της αγοράς, ακόμα και την Fed, η πορεία της αμερικανικής οικονομίας για το υπόλοιπο του 2026 θα χαρακτηρίζεται από ισχυρή και σταθερή ανάπτυξη. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αμφισβητήσουμε αυτή την πρόβλεψη για ήρεμες συνθήκες.

Κανένας από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της FOMC δεν θεώρησε ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη του ΑΕΠ κλίνουν προς τα κάτω. Εν τω μεταξύ, μετά την αύξηση των επιτοκίων αυτής της εβδομάδας οι επενδυτές και οι αναλυτές δεν θεωρούν ότι η Fed θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Εν όψει των αισιόδοξων προβλέψεων ανάπτυξης και των ισχυρών χρηματοοικονομικών συνθηκών, η αγορά έχει προεξοφλήσει δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από τώρα έως τον Μάρτιο, αλλά όχι πολλά περισσότερα. Αυτό φαίνεται αισιόδοξο, δεδομένων των βραχυπρόθεσμων κινδύνων ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί τους επόμενους μήνες.

Παρά τη ρητορική, η αμερικανική οικονομία αντιμετωπίζει πίεση από δύο πλευρές. Η πρώτη είναι η επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών. Η δεύτερη είναι οι νέες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, οι οποίες τελικά θα επιβραδύνουν την οικονομία για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις των τιμών. Η ελπίδα ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει από μόνος του φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί κάθε μήνα που παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed.

Τα τελευταία χρόνια, οι Αμερικανοί καταναλωτές υπήρξαν οι κρίσιμοι μοχλοί της οικονομίας. Ενώ η AI έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή, η ανθεκτικότητα των καταναλωτών υπήρξε σημαντικός μοχλός του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, οι Αμερικανοί έκαναν το καθήκον τους και χρησιμοποίησαν τα πορτοφόλια τους για να τροφοδοτήσουν την οικονομία. Η ανάπτυξη κατά το τρέχον τρίμηνο συνεχίζει να κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αλλά αν εξετάσουμε το υπόλοιπο του έτους, υπάρχουν αρκετοί λόγοι να ανησυχούμε ότι οι δαπάνες ενδέχεται να μην διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα. Ο πιο προφανής λόγος για την επιβράδυνση είναι ότι η ώθηση από τις μεγαλύτερες επιστροφές φόρων εξασθενεί.

Εκτός από την απώλεια της ώθησης που παρείχαν οι επιστροφές φόρων, τα αμερικανικά νοικοκυριά θα αναγκαστούν σύντομα να αντιμετωπίσουν ένα μεγαλύτερο «φόρο» γεωπολιτικής αβεβαιότητας, υπό τη μορφή υψηλότερων τιμών βενζίνης και τροφίμων. Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν παρατείνεται, οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών θα μετακυληθούν στις τιμές στο βενζινάδικο και στο σούπερ μάρκετ. Ένας τρόπος για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος είναι να συγκριθούν οι διακυμάνσεις του γενικού και του δομικού πληθωρισμού.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, το χάσμα μεταξύ των δύο δεικτών έχει μειωθεί, υποδηλώνοντας ότι η πίεση στις τιμές από τη βενζίνη, τα αυγά και τα παρόμοια προϊόντα μειώνεται. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το υπόλοιπο του έτους θα είναι λίγο πιο δύσκολο.

Επιπλέον, η άνοδος των τιμών του ντίζελ και των γεωργικών εμπορευμάτων σημαίνει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ θα επιταχυνθούν σχεδόν σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους.

Ο τελευταίος παράγοντας που θα επηρεάσει αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να προέλθει από την αγορά ακινήτων, καθώς τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αυξάνονται και ο αριθμός των Αμερικανών που μετακομίζουν παραμένει στάσιμος. Οι πωλήσεις κατοικιών είχαν ήδη αρχίσει να επιβραδύνονται πριν από την τελευταία άνοδο των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, τα οποία πρόσφατα ξεπέρασαν το 7% για πρώτη φορά σε διάστημα άνω του ενός έτους. Και καθώς οι πωλήσεις κατοικιών επιβραδύνονται, το ίδιο συμβαίνει και με τις αγορές σημαντικών οικιακών αγαθών, όπως έπιπλα, οικιακές συσκευές και μοκέτες.

Την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί καταναλωτές «σφίγγουν τα ζωνάρια», η Fed εφαρμόζει επίσης συσφιγμένη πολιτική. Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια και, παρά τις ήπιες προσδοκίες της αγοράς, είναι πιθανό να ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις. Οι συνεχείς αυξήσεις είναι πιθανό να επιβραδύνουν την οικονομία. Αυτός είναι, τελικά, ο σκοπός της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής — να επιβραδύνει τη ζήτηση και να φέρει τις τιμές καταναλωτή στον πληθωριστικό στόχο.

Ενώ επικρατεί συναίνεση σχετικά με την οικονομία, είναι πάντα σημαντικό να έχουμε επίγνωση των παραγόντων που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κατάσταση. Με βάση την εκτίμηση του Business Insider για τις τάσεις στην καταναλωτική ζήτηση και την ανανεωμένη δέσμευση της Fed για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, είναι σαφές ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο ασταθές έδαφος από ό,τι φαίνεται.

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