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Η μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την αποφασιστικότητα της Fed να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό δίνει στους επενδυτές λόγους να είναι αισιόδοξοι, ωστόσο οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις τιμές του πετρελαίου και την τεχνητή νοημοσύνη τους εμποδίζουν να δεσμευτούν πλήρως.

Η Fed κατάφερε την περασμένη εβδομάδα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, δείχνοντας ότι δεν υστερεί έναντι των εξελίξεων με ένα μήνυμα σκληρής στάσης, το οποίο ωστόσο δεν έφτασε στο σημείο να σηματοδοτήσει έναν επιθετικό κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων. Αν και αυτό ήταν αρχικά αρκετό για να ηρεμήσει τις αγορές, η νευρικότητα παρέμεινε εμφανής καθώς η απόδοση των 10ετών ομολόγων Δημοσίου δοκιμάζει και πάλι το 5% και ο S&P 500 κυμάνθηκε μεταξύ κερδών και απωλειών. Αν και οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει, το Brent εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η απόφαση της Fed μπορεί να θεωρηθεί ως ένα γεγονός εκκαθάρισης. Η επιφυλακτική στάση των επενδυτών ενόψει της συνεδρίασης για τη νομισματική πολιτική έδειξε ότι απέχουν πολύ από τoν εφησυχασμό, με σαφή σημάδια ότι είχαν μειώσει την έκθεσή τους, ενώ παράλληλα προσέθεσαν αντισταθμίσεις κινδύνου.

Ενώ η προοπτική ενός ράλι στο τέλος του έτους είναι πολύ πιθανή, η πορεία προς αυτή δεν θα είναι εύκολη. Οι τιμές του ντίζελ προμηνύουν υψηλότερο πληθωρισμό στο μέλλον και, εκτός αν ο πόλεμος στο Ιράν επιλυθεί αρκετά γρήγορα ώστε να μειωθούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μην έχει άλλη επιλογή από το να υιοθετήσει ακόμη πιο επιθετική στάση.

Σύμφωνα με την αγορά swap, έχουν ήδη τιμολογηθεί άλλες τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως τα τέλη Ιουλίου. Όλα τα βλέμματα θα στραφούν σε ένα ενδεχόμενο σοκ στα ομόλογα, καθώς οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων πάνω από το 5% καθιστούν τα Treasuries όλο και πιο ελκυστικά. Ωστόσο, όσο η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση των κερδών παραμένουν ανθεκτικές, οι επενδυτές ενδέχεται να διστάζουν να απομακρυνθούν από τις μετοχές και μάλλον θα συνεχίσουν να διευρύνουν την έκθεσή τους.

Η αγορά έχει γίνει πιο επιφυλακτική όσον αφορά τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη και τις μελλοντικές αποδόσεις αυτών των επενδύσεων. Αυτό έχει δημιουργήσει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές κερδών για ολόκληρη την αλυσίδα των εταιρειών που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, έχει σημειωθεί μια εναλλαγή εντός του τεχνολογικού τομέα, με τον κλάδο του λογισμικού να επιστρέφει ισχυρότερος, ενώ οι ημιαγωγοί έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να ανεβαίνουν τους τελευταίους δύο μήνες και έχουν γίνει όλο και πιο ευμετάβλητοι.

Οι αποτιμήσεις έχουν μειωθεί απότομα στον S&P 500 και ο δείκτης αναφοράς διαπραγματεύεται πλέον λίγο πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του. Ενώ η υποτίμηση σχετίζεται περισσότερο με τις ραγδαία αυξανόμενες εκτιμήσεις κερδών, η πρόσφατη υποχώρηση δείχνει ότι οι επενδυτές δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβά για την ανάπτυξη, είτε σε επίπεδο δείκτη είτε σε επίπεδο κλάδου.

Εάν η επιφυλακτικότητα συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον, μια περίοδος ανακοινώσεων εταιρικών κερδών που θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σε λίγες εβδομάδες έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει το επενδυτικό κλίμα και την ανάληψη κινδύνου, όπως αναφέρει το Βloomberg.

«Η ανθεκτικότητα υποδηλώνει ότι οι επενδυτές διακρίνουν μεταξύ των υψηλότερων επιτοκίων που οφείλονται στον επίμονο πληθωρισμό και των θεμελιωδώς επιδεινούμενων προοπτικών ανάπτυξης», δήλωσε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλυτής αγοράς στην Capital.com. «Προς το παρόν, το δεύτερο δεν έχει καταστεί το κυρίαρχο θέμα ανησυχίας», προσέθεσε.

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