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Η Anthropic βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προετοιμάζεται για την είσοδό της στις χρηματιστηριακές αγορές με στόχο μια αποτίμηση που μπορεί να ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια.

Πίσω όμως από την εντυπωσιακή αποτίμηση βρίσκεται ένα επιχειρηματικό μοντέλο που απαιτεί τεράστια κεφάλαια για υπολογιστική ισχύ, cloud υποδομές και ανάπτυξη νέων μοντέλων AI.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, όπως η εκβιομηχάνιση, ο ηλεκτρισμός και το διαδίκτυο. Για να υλοποιήσει όμως αυτή τη φιλοδοξία, καλείται να διαχειριστεί ένα κόστος ανάπτυξης χωρίς προηγούμενο.

Έσοδα δισεκατομμυρίων αλλά ζημιές 42 δισ. δολαρίων

Η ανάπτυξη της Anthropic υπήρξε εκρηκτική. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12 φορές το 2025, φτάνοντας σχεδόν τα 4,6 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημιά περίπου 42 δισ. δολαρίων, γεγονός που αναδεικνύει το τεράστιο κόστος της κούρσας για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ζημιάς, περίπου 34 δισ. δολάρια, συνδέεται με λογιστική επιβάρυνση από την αύξηση της αξίας χρηματοδοτικών τίτλων που θα μπορούσαν μελλοντικά να μετατραπούν σε μετοχές. Δεν αποτελεί αντίστοιχη άμεση ταμειακή εκροή από τη λειτουργία της εταιρείας.

Σε καθαρά λειτουργικό επίπεδο, πάντως, η εικόνα παραμένει απαιτητική. Οι λειτουργικές ζημιές αυξήθηκαν στα 8,06 δισ. δολάρια το 2025, από 2,98 δισ. δολάρια το 2024, χωρίς να υπολογίζονται οι σχετικές λογιστικές επιβαρύνσεις.

Ο αγώνας για υπολογιστική ισχύ

Η ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές.

Η Anthropic δαπάνησε 7,33 δισ. δολάρια για υπολογιστική ισχύ και τεχνολογικές υποδομές το 2025, ποσό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, τα οποία έφτασαν τα 12,65 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναλάβει μελλοντικές δεσμεύσεις ύψους 518 δισ. δολαρίων για cloud υπηρεσίες, υπολογιστική ισχύ και υποδομές, δείχνοντας το μέγεθος των κεφαλαίων που απαιτούνται για να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά AI.

Στο τέλος του 2025, η Anthropic διέθετε 20,28 δισ. δολάρια σε μετρητά, διαθέσιμα και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Το μεγάλο στοίχημα της Wall Street

Η πιθανή δημόσια εγγραφή της Anthropic αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων θα ήταν υπερδιπλάσια από την εκτιμώμενη αξία των 965 δισ. δολαρίων που είχε αποδοθεί στην εταιρεία τον Μάιο.

Η IPO θα λειτουργήσει ως τεστ για το πώς η αγορά αποτιμά τις κορυφαίες εταιρείες AI, σε μια περίοδο κατά την οποία επενδυτές και αναλυτές επιχειρούν να ξεχωρίσουν τις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης από τις υπερβολικές προσδοκίες.

Στο ίδιο πεδίο κινείται και η OpenAI, η οποία έχει επίσης ξεκινήσει διαδικασίες για πιθανή εισαγωγή στις αγορές, ενώ η κούρσα περιλαμβάνει ακόμη την xAI της SpaceX, την Google της Alphabet και τη Meta.

Η Anthropic ιδρύθηκε από πρώην ερευνητές της OpenAI, οι οποίοι αποχώρησαν μετά από διαφωνίες σχετικά με τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρώτο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της εταιρείας κυκλοφόρησε το 2023 και έκτοτε η Anthropic εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές στον χώρο των εφαρμογών AI για επιχειρήσεις.

Η εταιρεία και η OpenAI διεκδικούν τους ίδιους πελάτες, κορυφαίους ερευνητές και μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση των κανόνων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Amazon και Google στηρίζουν την ανάπτυξη

Η επέκταση της Anthropic έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις στρατηγικές συνεργασίες με την Amazon και τη Google, οι οποίες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία.

Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί παρέχουν επίσης τις απαραίτητες υποδομές cloud για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων Claude.

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη, η Anthropic αναγνωρίζει ότι υπάρχει συγκέντρωση εσόδων σε περιορισμένο αριθμό πελατών. Περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της το 2025 προήλθε από μόλις δύο πελάτες, γεγονός που αποτελεί έναν από τους βασικούς κινδύνους που επισημαίνει.

Οι κίνδυνοι από την ίδια την AI

Η είσοδος της Anthropic στις αγορές πραγματοποιείται ενώ η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη και με τα ερωτήματα που δημιουργεί η ίδια η τεχνολογία της.

Οι δοκιμές σε ολοένα πιο αυτόνομα συστήματα έχουν καταγράψει περιπτώσεις όπου μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εμφανίσουν απρόβλεπτες ή δυνητικά επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως προβλήματα στον κώδικα, προσπάθειες παραπληροφόρησης ή υποστήριξη κακόβουλων ενεργειών.

Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, έχει ζητήσει μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων AI, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται χρόνος για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει την τεχνολογική κούρσα με την κυκλοφορία νέων μοντέλων, όπως το Opus 5.5, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Η Anthropic έχει βρεθεί επίσης στο επίκεντρο αντιπαράθεσης με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τη χρήση των εργαλείων της.

Η διαφωνία οδήγησε το Πεντάγωνο να λάβει προσωρινά μέτρα περιορισμού απέναντι στην εταιρεία, απόφαση που αργότερα μπλοκαρίστηκε από Αμερικανό δικαστή.

Έτσι, η Anthropic εισέρχεται στη νέα εποχή της ως μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, αλλά και ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τεράστιου κόστους που απαιτεί η μάχη για την κυριαρχία στην AI.

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