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Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 11 πμ έως τις 9μμ η Air France και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΑΙΑ) προσκαλούν Αθηναίους και επισκέπτες στο εμπορικό κέντρο Shopping Land στην Κηφισιά, να γιορτάσουν μαζί επτά δεκαετίες πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, σε μια ζωντανή μέρα αφιερωμένη στο ταξίδι, τη μουσική, και την τέχνη του ευ ζην.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η επετειακή αυτή εκδήλωση θα μετατρέψει το ιστορικό αυτό ορόσημο σε μια σύγχρονη εμπειρία, που αντικατοπτρίζει το πνεύμα της Air France σήμερα: κομψότητα, βαθιά ριζωμένη στην γαλλική κουλτούρα, και πάντοτε στραμμένη προς τον κόσμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες θα απολαύσουν μουσική, φαγητό και ένα ζωντανό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, ενώ μια σειρά από κληρώσεις θα δώσει σε έναν τυχερό την ευκαιρία να κερδίσει 2 εισιτήρια της Air France για το Παρίσι.

70 χρόνια σύνδεσης των δύο πόλεων, πολιτισμών και αμέτρητων ταξιδιών

Στις 20 Ιουνίου 1956 η Air France πραγματοποίησε την πρώτη απευθείας πτήση μεταξύ Παρισιού και Αθήνας, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σύνδεσης που συνεχίζεται εδώ και επτά δεκαετίες.

Έκτοτε, εκατομμύρια ταξίδια έχουν συμβάλει ώστε οι δύο πόλεις να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Αθήνα και Παρίσι διατηρούν διαχρονικά μια ιδιαίτερη σχέση, ως δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, έντονη ταυτότητα και κοινή εκτίμηση για τη γαστρονομία, την τέχνη και τις απολαύσεις της ζωής.

Για την Air France, η συγκεκριμένη επέτειος υπερβαίνει τη σημασία μιας απλής αεροπορικής διαδρομής ανάμεσα σε δύο αεροδρόμια. Αντιπροσωπεύει 70 χρόνια συνδέσεων, συναντήσεων και κοινών εμπειριών, αλλά και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η εταιρεία με τον Έλληνα ταξιδιώτη.

Στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, η Air France εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας την καινοτομία και την τεχνολογία, χωρίς να απομακρυνθεί από τα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν: τη γαλλική φιλοξενία, την κομψότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Σήμερα, το Παρίσι εξακολουθεί να αποτελεί κομβική πύλη για τους Έλληνες ταξιδιώτες, τόσο προς τη Γαλλία όσο και προς το ευρύ διεθνές δίκτυο προορισμών της Air France.

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